(Ngày Nay) - Việt Nam có trên 14,3 triệu người cao tuổi, chiếm gần 13% dân số, trong đó gần 2,5 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người.

Thống kê cho thấy trên 70% người cao tuổi mắc trung bình từ 3 bệnh mãn tính trở lên như sa sút trí tuệ, hội chứng dễ bị tổn thương, các bệnh tim mạch, đái tháo đường, thoái hóa cơ xương khớp...

Ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đã nhấn mạnh như vậy tại buổi Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025 với chủ đề "Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc," đồng thời triển khai Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025-2028, do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngày 27/9.

Ông Hà cho hay hiện nay, Việt Nam có trên 14,3 triệu người cao tuổi, chiếm gần 13% dân số, trong đó gần 2,5 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024. Bên cạnh những đóng góp quan trọng, người cao tuổi cũng đối mặt với nhiều thách thức, nhất là gánh nặng bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi ngày càng cao.

Đặc biệt các bệnh về mắt gây mù lòa và khiếm thị chiếm tỷ lệ cao như đục thể thủy tinh, chiếm tới 74% bệnh lý về mắt gây mù lòa tiếp đến là sẹo giác mạc do mắt hột và các nguyên nhân khác chiếm tới 5,6%; Glocom chiếm 4,0%; thoái hóa võng mạc tuổi già 1,4%.

Đối với lĩnh vực nhãn khoa, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các cơ sở chuyên khoa mắt, từ Trung ương đến địa phương, tăng cường khám, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, chăm sóc, tôn vinh và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển đất nước.

Ông Đỗ Văn Chiến kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác người cao tuổi, từ hoàn thiện chính sách, pháp luật, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đến hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm. Đồng thời, vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi," đặc biệt là với các cụ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết đây là năm thứ 11 tổ chức Tháng hành động, với nhiều hoạt động phong phú như: thể thao, văn hóa, văn nghệ, chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp lý, thăm hỏi và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện cả nước có hơn 1 triệu người cao tuổi tham gia công tác ở cơ sở, trên 9 triệu người trực tiếp lao động sản xuất, nhiều người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Cả nước cũng có hơn 9.000 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và 91.000 câu lạc bộ văn hóa, thể thao, dưỡng sinh, thu hút khoảng 9 triệu lượt hội viên tham gia. Người cao tuổi còn là lực lượng nòng cốt trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2025, Bộ Y tế và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã chính thức triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025-2028.

Chương trình đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi, phấn đấu trên 90% cán bộ Hội được tập huấn, trên 90% người cao tuổi được khám, cấp thuốc và 100% trường hợp đục thủy tinh thể được điều trị.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao quà cho các cụ trên 90 tuổi và vinh danh những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc người cao tuổi.