Truyền thông khu vực khen ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam tại tứ kết

(Ngày Nay) - Ngay sau chiến thắng kịch tính 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), truyền thông khu vực đã có nhiều tin bài khen ngợi màn trình diễn của các học trò HLV Kim Sang-sik.

Chỉ ít phút sau hồi còi mãn cuộc, báo CNN phiên bản Indonesia nhận xét trận đấu diễn ra kịch tính, nhưng Việt Nam vẫn nhỉnh hơn và “áp đảo trong những phút cuối trận và hiệp phụ” và xứng đáng giành chiến thắng cuối cùng dù phung phí một số cơ hội.

Trong khi đó, báo Siam Sport của Thái Lan ca ngợi “bóng đá Việt Nam lại vươn cao” và “đoàn quân Kim Sang-sik đã thể hiện trái tim của sư tử, vượt qua UAE trong một trận cầu căng thẳng, kịch tính và nghẹt thở” để lần thứ 2 trong lịch sử vào bán kết U23 châu Á.

Còn chuyên trang bóng đá Thái Lan Think Curve thì ấn tượng với sức bền của cầu thủ Việt Nam khi nhận định họ “chạy suốt 120 phút mà không xuống sức” và “chơi như phô diễn sức mạnh thể chất” trong một trận cầu bào mòn thể lực.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tường thuật các diễn biến trận đấu với nhận định U23 Việt Nam đã vượt được qua một “bài kiểm tra khắc nghiệt” khi duy trì tinh thần thi đấu để tìm được “lần thứ 3 may mắn” sau khi bị gỡ hòa khá chóng vánh ở 2 lần đầu vượt lên dẫn trước.

Đối thủ của Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 sẽ là Uzbekistan hoặc Trung Quốc lúc 22h30 tối 20/1, giờ Hà Nội, 3 ngày sau trận tứ kết giữa 2 đội bóng này (18h30 ngày 17/1, giờ Hà Nội).