Đêm không ngủ của các cổ động viên bóng đá Việt Nam

(Ngày Nay) - Đêm qua, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã thi đấu quả cảm, xuất sắc đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút ở trận đấu tứ kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026 (AFC U23 Asian Cup 2026). Các bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi do công của Nguyễn Lê Phát (39'), Nguyễn Đình Bắc (62'), Phạm Minh Phúc (101').
Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam ghi tên mình vào chơi trận bán kết. Đối thủ của chúng ta sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc ở trận đấu tứ kết diễn ra vào 18 giờ 30 phút chiều nay (17/1).

Anh Nguyễn Hải Hậu (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Các cầu thủ trẻ hiện tại đang cho thấy đẳng cấp thực sự khi có thể đá đôi công, thậm chí lấn lướt các đội bóng mạnh ở châu lục. Sự tiến bộ trong lối chơi cũng như bản lĩnh của các cầu thủ đã tạo nên nhiều bất ngờ tại giải đấu năm nay. U23 Việt Nam hiện đang có phong độ rất ổn định, tôi tin chúng ta sẽ vượt qua trận đấu bán kết để vào chơi trận chung kết AFC U23 Asian Cup 2026”.

Dự đoán về thành tích của U23 Việt Nam tại giải năm nay, anh Nguyễn Thiện Hoàng (Từ Liêm, Hà Nội) tin tưởng rằng, các cầu thủ sẽ tiếp tục thi đấu với phong độ hiện tại để có thể ghi tên mình vào trận chung kết của giải đấu. “Không thể phủ nhận rằng các cầu thủ trẻ đã thi đấu thực sự bản lĩnh. Lối chơi hiện tại của đội U23 khiến người hâm mộ bóng đá hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả tốt nhất. Nếu chúng ta có thể giành chức vô địch thì đây sẽ là món quà tuyệt vời nhất giành cho người yêu bóng đá Việt Nam”, anh Hoàng khẳng định.

Sẽ không dễ để U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng nếu phải gặp U23 Uzbekistan ở bán kết, bởi đội bóng Trung Á được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. U23 Uzbekistan sở hữu đội hình rất chất lượng, trong khi U23 Việt Nam chưa từng thắng đội bóng này trong 6 lần gặp nhau trước đây (hòa 3 và thua 3).

Hai trận bán kết AFC U23 Asian Cup 2026 sẽ diễn ra vào chiều 20/1 theo giờ Việt Nam.

Việt Nam bóng đá U23

