Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2026: Định vị thương hiệu Việt trong kỷ nguyên mới

Thủ tướng đề nghị Singapore hỗ trợ xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế (Ngày Nay) - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng và nâng cấp mạng lưới VSIP thế hệ mới.

Bộ GD-ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ mới dùng cho Việt Nam (Ngày Nay) - Một trong những điểm nổi bật của khung năng lực ngoại ngữ mới là việc cập nhật theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) phiên bản mới (2020–2021), bảo đảm tương thích với các chuẩn đánh giá quốc tế.

Sinh viên Mỹ lựa chọn tha hương để “thoát nợ” học phí (Ngày Nay) - Dù sở hữu bằng cấp từ những đại học danh tiếng, không ít người trẻ tại Mỹ đang phải đối mặt với tình cảnh bế tắc tài chính, thậm chí chấp nhận rời bỏ quê hương, định cư tại nước ngoài để trốn tránh những khoản nợ sinh viên vượt ngoài khả năng.

Australia điều tra vụ tố cáo Katy Perry tấn công tình dục (Ngày Nay) - Chính quyền bang Victoria (Australia) vừa xác nhận mở cuộc điều tra nhắm vào nữ ca sĩ Katy Perry sau thông tin diễn viên Ruby Rose công khai tố cáo. Trong khi phía ca sĩ Katy Perry kiên quyết phủ nhận, nữ diễn viên Ruby Rose cho biết việc báo cảnh sát giúp cô bắt đầu hành trình "chữa lành".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Việt Nam dự lễ khai mạc IPU-152 (Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc IPU-152 với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai.”

Chế độ ăn nhiều muối có thể khiến nam giới nhanh suy giảm trí nhớ (Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Neurobiology of Aging cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể là tác nhân khiến nam giới suy giảm trí nhớ nhanh hơn.

Mỹ và Iran bác tin đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn (Ngày Nay) - Ngày 15/4, giới chức Iran và Mỹ đều lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải trước đó rằng hai nước đã nhất trí được về nguyên tắc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20: SOOBIN, Hòa Minzy là ca sỹ của năm (Ngày Nay) - Nam ca sỹ SOOBIN giành chiến thắng thuyết phục tại Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 nhờ khả năng dung hòa xuất sắc giữa kỹ năng trình diễn đỉnh cao và tư duy văn hóa sắc bén.

Khẩn trương làm rõ vụ giáo viên dùng kim tiêm răn đe học sinh (Ngày Nay) - Vụ việc giáo viên dùng kim tiêm để xử phạt học sinh gây xôn xao, chính quyền đã yêu cầu xác minh, xử lý và kiểm tra sức khỏe các em liên quan.