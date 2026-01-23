U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Xốc lại tinh thần!

(Ngày Nay) - Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.
U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba Giải U23 châu Á 2026 với đối thủ U23 Hàn Quốc.
Hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ khép lại với trận đấu tranh hạng Ba vào lúc 22 giờ ngày 23/1 (giờ Việt Nam), gặp đối thủ là đội tuyển U23 Hàn Quốc.
Vượt qua cú sốc tâm lý sau thất bại ở trận bán kết không phải một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng đây là thời điểm mà các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik cần thể hiện bản lĩnh, đứng dậy sau cú vấp ngã để viết cái kết đẹp cho hành trình tại giải đấu năm nay.
U23 Việt Nam 'hết pin'
Sau hàng loạt màn trình diễn ấn tượng trước những đối thủ mạnh từ Tây Á, U23 Việt Nam cuối cùng đã không thể một lần nữa góp mặt ở trận đấu chung kết như cách đây 8 năm, khi để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết.
Trong khi đối thủ có màn thể hiện thuyết phục nhất kể từ đầu giải, các cầu thủ U23 Việt Nam đã không còn là "phiên bản" tốt nhất của chính mình. Sau hiệp đấu đầu tiên "tưởng chừng" như cân bằng, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik "vỡ vụn" trước sức ép của đối thủ ở hiệp hai.
Sau trận thua, thầy Kim chia sẻ chấn thương của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã ảnh hưởng đến cấu trúc đội hình và khiến U23 Việt Nam không thể thực hiện những ý đồ chiến thuật như đã lên kế hoạch từ trước.
Tuy nhiên thực tế, ngay từ trước khi trung vệ mang áo số 4 buộc phải rời sân vì chấn thương, U23 Việt Nam đã tỏ ra lép vế trước đội bóng của huấn luyện viên Antonio Puche.
Trong khoảng nửa giờ thi đấu đầu tiên, sự chủ động nơi tuyến giữa không còn thuộc về U23 Việt Nam như ở các trận đấu trước. Những nỗ lực kéo bóng của Công Phương hay Xuân Bắc không vượt qua được sự truy cản quyết liệt của các hậu vệ U23 Trung Quốc. "Mất giữa" và mất "lá chắn" Hiểu Minh, sự sụp đổ của hàng phòng ngự trong hiệp hai là cái kết được dự báo trước.
U23 Việt Nam đã 'đuối' từ nửa sau hiệp một. (Ảnh: afc)
Gặp bất lợi về ngày nghỉ trước trận bán kết, huấn luyện viên Antonio Puche thực hiện 6 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Quyết định này giúp U23 Trung Quốc tạo ra "khoảng cách" về thể lực ở hiệp hai - sự khác biệt với U23 Việt Nam khi đội bóng của thầy Kim chỉ "dày" nhân sự dự bị ở hàng công, nhưng chưa có sự thay thế tương xứng ở tuyến giữa và hàng phòng ngự.
"Việc U23 Việt Nam xuống sức là điều dễ dự đoán bởi so với hành trình tại SEA Games 33, các cầu thủ trẻ liên tục căng mình với mật độ 3 ngày/trận và đều là những cuộc đọ sức với những đối thủ được đánh giá cao hơn ở tầm châu lục," bình luận viên Quang Huy lý giải về tình trạng thiếu hụt thể lực của U23 Việt Nam ở nửa sau trận bán kết.
Thất bại là bài học
Sau chiến thắng trước U23 UAE ở tứ kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik tự hào rằng với sự tiến bộ ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026, các cầu thủ U23 Việt Nam đủ khả năng để cạnh tranh ở đấu trường châu lục.
Nhận định của thầy Kim - đúng - nhưng chưa đủ, và thất bại ở trước U23 Trung Quốc là minh chứng. Các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam đã trưởng thành cả về trình độ và bản lĩnh thi đấu, nhưng vẫn có những giới hạn mà các em chưa thể vượt qua trong thời gian ngắn, chưa kịp ứng biến trong phạm vi một trận đấu cụ thể.
Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ nhận được nhiều kinh nghiệm, những bài học quý báu để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, để đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.
U23 Việt Nam đã thể hiện sự trưởng thành ở giải đấu năm nay. (Ảnh: afc)
"Hãy nhìn nhận trận thua với những khía cạnh tích cực. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò cần nhanh chóng xốc lại tinh thần và hồi phục thể lực, cần cho người hâm mộ thấy được khả năng đứng dậy sau vấp ngã và vượt qua những khó khăn," nhà báo Trương Anh Ngọc bình luận.
Hành trình của những Đình Bắc, Hiểu Minh, Nguyễn Lê Phát... không dừng lại sau giải đấu này. Với những cầu thủ trẻ, va vấp là điều cần thiết để các em nhìn ra những điểm cần cải thiện. Trận gặp U23 Hàn Quốc tới đây là một cơ hội như vậy, để những cầu thủ trẻ thể hiện khả năng vượt qua nỗi thất vọng, ổn định tâm lý và để các đội bóng mạnh thấy được bản lĩnh của cầu thủ Việt Nam ở sân chơi lớn cấp châu lục.
Khác với "trải nghiệm" lần đầu đá trận tranh hạng Ba của U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc từng có 2 lần góp mặt ở những trận tranh huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á trong quá khứ và... đều phải nhận thất bại (lần lượt trước Jordan và Qatar vào các năm 2013 và 2018).
"Dớp" để thua trận tranh hạng Ba của "Đội bóng xứ sở Kim Chi" ngược lại có thể là điềm may với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, để U23 Việt Nam hướng đến tấm huy chương ở kỳ giải lần này.
Dù vậy, bất chấp kết quả ở trận đấu này, hành trình của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 vẫn sẽ là dấu mốc quan trọng của sự trưởng thành, mở ra những kỳ vọng cho một thế hệ thành công tiếp theo của bóng đá nước nhà.
