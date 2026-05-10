Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Tại Phiên họp thứ 2 diễn ra sáng 11/5/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng 11/5/2026, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4/2026.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ Nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.