(Ngày Nay) - Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai “nhạc trưởng,” làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị.

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18/10/1930- 18/10/2025; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban đảng Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Văn phòng và Văn phòng Trung ương Đảng.

Tô thắm truyền thống: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác”

Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc nêu rõ cách đây 95 năm, sau Hội nghị thành lập Đảng (tháng 02/1930), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam họp lần đầu tiên vào tháng 10/1930 đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc cho Trung ương Đảng, trong đó có văn phòng cấp ủy.

Từ sự kiện lịch sử này, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 18/10 làm ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy đảng các cấp.

Tháng 5/1947, tại căn cứ địa Việt Bắc (xã Quảng Nạp, huyện Định Hóa, nay là xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên), Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng (nay là Văn phòng Trung ương Đảng), cử đồng chí Lê Văn Lương làm Bí thư Văn phòng.

Tháng 6/1949, tại căn cứ địa Việt Bắc, Trung ương đã triệu tập Hội nghị Văn phòng toàn quốc và thông qua nghị quyết quan trọng, xác định những vấn đề cơ bản của công tác văn phòng cấp ủy như: Nguyên tắc và hình thức tổ chức, lề lối làm việc, quan hệ công tác; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, cán bộ của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp. Đây là dấu mốc đặt nền móng căn bản cho hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, nhìn lại 95 năm xây dựng và phát triển, hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, với hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và lãnh đạo các cấp ủy đảng.

Các thế hệ cán bộ của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy đã vượt qua biết bao gian lao thử thách, sẵn sàng hy sinh xương máu, một lòng, một dạ kiên trung với Đảng, luôn bám sát và hoàn thành nhiệm vụ, góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững các mối liên lạc, bảo đảm cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Bác Hồ, của các cấp ủy đảng, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, tiến hành các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc và đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước với mục tiêu trở thành quốc gia giàu mạnh, hùng cường, văn minh, người dân ấm no, hạnh phúc.

Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, với những chiến công, thành tích đạt được, Văn phòng Trung ương Đảng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng; Văn phòng Khu ủy khu 5 và Ban Tài mậu, Khu ủy Khu 5 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều danh hiệu cao quý khác đã trao tặng cho các tập thể và cá nhân của Văn phòng Trung ương Đảng...

Văn phòng Trung ương Đảng đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; tổ chức nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.”

Các phong trào thi đua ở Văn phòng Trung ương Đảng diễn ra sôi nổi, liên tục, thiết thực, có sức lan tỏa lớn, thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tô thắm thêm truyền thống: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác” của Văn phòng Trung ương Đảng. Từ các phong trào thi đua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, được biểu dương, khen thưởng.

Tham mưu ngắn gọn-đúng việc-đúng lúc-dễ thực thi

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định 95 năm qua, biết bao lượt cán bộ văn phòng cấp ủy đã hy sinh, chịu đựng gian khổ, giữ đúng nguyên tắc, giữ trọn kỷ luật, nhận phần khó về mình để công việc của Đảng thông suốt.

Có những cống hiến không được nhắc tới trong văn bản nhưng in đậm trong chất lượng quyết định; có nhiều đêm không ngủ, có nhiều Chủ Nhật, ngày Lễ vẫn đi làm, có những thời gian “chạy nước rút” trước “giờ G” để một công văn kịp phát hành, một văn kiện ra đời đúng hạn, một hội nghị thành công, một chủ trương kịp đi vào cuộc sống...

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cán bộ hết lòng vì công việc, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể, vì cái chung; ghi nhận và tri ân cống hiến của các thế hệ đi trước; trân trọng những đồng chí vẫn ngày ngày “giữ lửa” kỷ cương, chu đáo, khiêm nhường mà hiệu quả và là tấm gương sáng cho những người đi sau, những người thế hệ hôm nay học tập.

Bước vào kỷ nguyên số, xã hội số, kinh tế số, đòi hỏi hệ thống văn phòng cấp ủy chuyển từ “quy trình thủ công” sang “quy trình số,” từ “giấy tờ phân tán” sang “dữ liệu thống nhất, liên thông, an toàn,” từ “thói quen xử lý sự vụ” sang “quản trị theo kết quả,” Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng hành động theo 3 định hướng lớn: Sớm số hóa toàn diện vòng đời văn bản, hồ sơ công việc; chữ ký số - lịch số - giao việc số - báo cáo số; xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung, bảo đảm bảo mật - an toàn - bền vững.

Chuẩn hóa quy trình theo nguyên tắc “một lần nhập - dùng nhiều lần,” rút ngắn thời gian xử lý, truy xuất nhanh, chính xác; lấy mức độ hài lòng của cơ quan, của nhân dân là thước đo.

Phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng về kỹ năng dữ liệu, an toàn thông tin, phân tích tổng hợp; kết hợp kỷ luật sắt với sáng tạo mềm để tham mưu ngắn gọn - đúng việc - đúng lúc - dễ thực thi.

Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện 6 nhiệm vụ: Cần đóng vai “nhạc trưởng,” làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị.

Khi tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần nêu rõ vấn đề, nêu đúng phương án, nêu đủ nguồn lực, nêu kỹ lộ trình, nêu rõ trách nhiệm. Xây dựng chuẩn mực nghiệp vụ thống nhất từ Trung ương đến cơ sở: mẫu hóa hồ sơ, chuẩn hóa quy trình, đo lường thời gian - chất lượng - chi phí; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ. Xây dựng văn hóa chất lượng của công việc, của văn bản.

Xây dựng văn hóa nêu gương: lãnh đạo, quản lý nói đi đôi với làm, chấp hành kỷ luật thông tin, giữ bí mật tài liệu, tôn trọng sự thật; đề cao tinh thần hợp tác liên thông giữa các cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian tới Văn phòng Trung ương Đảng cần chuẩn bị thật tốt công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với bề dày truyền thống 95 năm của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng các cấp ủy, với tinh thần, ý thức, trách nhiệm Đảng viên và của người lao động, Tổng Bí thư tin tưởng toàn thể các đồng chí làm công tác Văn phòng trong hệ thống cấp ủy sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, giữ vững và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc” của Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Trung ương Đảng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu chiến lược phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng và có thành tích to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 44 cá nhân.

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.