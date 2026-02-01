VCK Futsal châu Á 2026: Tuyển Việt Nam sẵn sàng viết tiếp lịch sử

(Ngày Nay) - Sau khi khép lại vòng bảng Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với vị trí nhì bảng B, qua đó giành quyền góp mặt ở vòng Tứ kết, HLV trưởng Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của đội tuyển Futsal Việt Nam và tin tưởng các học trò có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải đấu năm nay.
Đánh giá tổng thể chặng đường vòng bảng, nhà cầm quân người Argentina cho rằng tuyển Futsal Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. HLV Diego Giustozzi chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với những gì đội đã làm được. Phong độ cá nhân cũng như lối chơi tập thể đều được cải thiện theo từng trận. Riêng ở trận đấu hôm nay, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng hơn và thực tế đã chơi tốt hơn đối thủ. Điều quan trọng nhất là toàn đội bước vào Tứ kết với trạng thái tinh thần rất tích cực”.

Nhận định về các đối thủ có thể chạm trán ở vòng Tứ kết là Indonesia hoặc Iraq, HLV trưởng tuyển Futsal Việt Nam cho rằng đây đều là những thử thách lớn, song mỗi đội lại mang đặc điểm rất khác nhau. “Indonesia là đại diện Đông Nam Á, có phong cách và cách tiếp cận trận đấu khá tương đồng với chúng tôi, trong khi Iraq là đối thủ hoàn toàn khác, với lối chơi rất riêng. Indonesia còn có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, khi đã vào đến Tứ kết, cả 8 đội đều là những đội bóng mạnh nhất châu Á”, ông phân tích.

Trước câu hỏi về việc lựa chọn đối thủ, HLV Diego Giustozzi khẳng định ông không đặt nặng vấn đề này. Ông nhấn mạnh: “Tôi không muốn chọn ai cả. Điều quan trọng nhất lúc này là cảm giác của đội bóng sau trận đấu vừa qua, và đó là cảm giác rất tốt. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ”.

Nói về lối chơi của đội tuyển Futsal Việt Nam tại giải năm nay, chiến lược gia người Argentina đánh giá cao sự cân bằng và toàn diện giữa phòng ngự và tấn công. Ông khẳng định: “Đội đang chơi thứ Futsal đẹp mắt. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trước Kuwait, Liban và cả trong trận đấu vừa qua. Toàn đội đã sẵn sàng cho vòng Tứ kết”.

Chia sẻ về mục tiêu phía trước, HLV trưởng tuyển Futsal Việt Nam cho biết tham vọng của toàn đội không chỉ dừng lại ở vòng Tứ kết. Ông nói: “Chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng để vào bán kết và làm nên lịch sử. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đây là một tập thể trẻ, trong 14 cầu thủ có tới 8 người lần đầu tham dự một giải đấu của AFC, nhiều cầu thủ mới chỉ 20–21 tuổi. Tôi tin đội bóng này có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải năm nay”.

Cùng chung quan điểm, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng việc góp mặt ở vòng Tứ kết đã phản ánh chất lượng và sự cạnh tranh rất cao của giải đấu. “Chúng tôi có thể sẽ gặp Indonesia – đối thủ có trình độ tương đối ngang bằng. Ở vòng Tứ kết, tất cả các đội đều rất mạnh. Ban huấn luyện sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất, hướng tới kết quả tích cực”, Mạnh Dũng chia sẻ.

Đánh giá riêng về trận đấu với Thái Lan, đội trưởng tuyển Futsal Việt Nam cho biết toàn đội đã tuân thủ tốt đấu pháp đề ra. Mạnh Dũng nói thêm: “Thái Lan là đối thủ rất mạnh. Chúng tôi đã chơi đúng chiến thuật, nhưng họ tận dụng cơ hội tốt hơn và đó là lý do họ giành chiến thắng”.

VCK Futsal châu Á 2026 Việt Nam thể thao

