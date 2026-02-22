Vẻ đẹp của tiếng chiêng trong không gian văn hóa người Mường

(Ngày Nay) - Trải qua hàng trăm năm lịch sử, chiêng không chỉ là nhạc cụ truyền thống mà còn được tôn vinh như một vật phẩm thiêng liêng, mang trong mình linh hồn của núi rừng, của tổ tiên và tín ngưỡng dân gian.

Trong kho tàng di sản văn hóa phong phú của các dân tộc Việt Nam, chiêng giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Mường.

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, cùng với sự hình thành và phát triển của cộng đồng, chiêng không chỉ là một nhạc cụ truyền thống mà còn được tôn vinh như một vật phẩm thiêng liêng, mang trong mình linh hồn của núi rừng, của tổ tiên và tín ngưỡng dân gian. Tiếng chiêng vì thế đã trở thành âm thanh quen thuộc, gắn bó mật thiết với nhịp sống, sinh hoạt và thế giới tâm linh của người Mường.

Trong đời sống cộng đồng, chiêng xuất hiện trong hầu hết các nghi lễ quan trọng, từ những dịp vui như Tết cổ truyền, lễ mừng nhà mới, đám cưới, lễ hội bản mường cho đến những sự kiện mang tính chia ly như tang lễ. Đặc biệt, trong các nghi lễ nông nghiệp - vốn phản ánh rõ nét đời sống gắn bó với thiên nhiên của người Mường, chiêng đóng vai trò như cầu nối giữa con người với thần linh, trời đất. Người Mường tin rằng, thông qua tiếng chiêng, lời cầu khấn của con người sẽ được gửi đến các đấng siêu nhiên để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng yên vui.

Đối với người Mường, chiêng không phải là nhạc cụ có thể sử dụng tùy tiện. Mỗi bài chiêng, mỗi nhịp chiêng đều mang một ý nghĩa riêng, phù hợp với từng hoàn cảnh và nghi lễ cụ thể. Trong đám cưới, tiếng chiêng rộn ràng, tươi vui như lời chúc phúc cho đôi lứa, báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Trong tang lễ, nhịp chiêng chậm rãi, trầm buồn, ngân dài, thể hiện sự tiếc thương, tiễn biệt người đã khuất về với tổ tiên. Còn trong những lễ cúng tổ tiên hay nghi thức cầu mùa, tiếng chiêng vang lên trang nghiêm, linh thiêng, như nhịp đập chung của cả cộng đồng hướng về cội nguồn.

Vẻ đẹp nổi bật nhất của chiêng Mường nằm ở âm thanh độc đáo, mộc mạc mà sâu lắng. Tiếng chiêng không dồn dập như trống, không réo rắt như sáo, cũng không cầu kỳ như nhiều loại nhạc cụ khác. Âm chiêng ngân vang, lan tỏa chậm rãi trong không gian núi rừng, hòa quyện với tiếng gió, tiếng suối, tiếng lá rừng xào xạc, tạo nên một bản hòa âm tự nhiên đầy mê hoặc. Mỗi bộ chiêng gồm nhiều chiếc với cao độ khác nhau, khi hòa tấu sẽ tạo nên những lớp âm thanh đan xen, lúc khoan thai, lúc dồn nén, phản ánh quan niệm sống hài hòa giữa con người, thiên nhiên và vũ trụ của người Mường.

Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, chiêng còn chứa đựng ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong đời sống xã hội. Đối với nhiều gia đình người Mường, chiêng được coi là báu vật, là “gia bảo” truyền từ đời này sang đời khác. Số lượng và chất lượng chiêng trong gia đình phần nào thể hiện sự sung túc, uy tín và vị thế của dòng họ trong cộng đồng. Có những bộ chiêng cổ đã tồn tại hàng trăm năm, được gìn giữ cẩn trọng như minh chứng sống động cho lịch sử và truyền thống của cả một gia tộc.

Theo quan niệm dân gian của người Mường, mỗi chiếc chiêng đều có “hồn." Chính vì vậy, chiêng không chỉ cần được bảo quản cẩn thận mà còn phải được sử dụng đúng nghi lễ, đúng thời điểm. Trước khi đánh chiêng trong những dịp quan trọng, người ta thường làm lễ xin phép tổ tiên hoặc thần linh, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn. Niềm tin ấy góp phần làm cho chiêng trở thành biểu tượng linh thiêng, gắn liền với đời sống tinh thần và tín ngưỡng của cộng đồng người Mường.

Bên cạnh giá trị tâm linh, chiêng còn giữ vai trò quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng. Khi tiếng chiêng vang lên, dù ở bất cứ độ tuổi nào, người trong bản cũng tạm gác lại công việc thường ngày để tụ họp, cùng hòa mình vào không gian chung của lễ hội hay nghi lễ. Tiếng chiêng trở thành sợi dây vô hình kết nối con người với con người, tạo nên sự đồng thuận, gắn bó và sẻ chia trong đời sống cộng đồng. Thông qua đó, những giá trị truyền thống, phong tục tập quán và tri thức dân gian được lưu giữ và truyền lại một cách tự nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đặc biệt, vai trò của những nghệ nhân đánh chiêng là vô cùng quan trọng. Họ không chỉ là người nắm giữ kỹ thuật diễn tấu mà còn là “kho báu sống” của cộng đồng, am hiểu sâu sắc về ý nghĩa từng bài chiêng, từng nhịp chiêng gắn với lịch sử, tín ngưỡng và phong tục người Mường. Trong nhiều bản làng, nghệ nhân chiêng được kính trọng như những người giữ hồn văn hóa, có trách nhiệm truyền dạy lại cho lớp trẻ để tiếng chiêng không bị mai một theo thời gian.

Trong bối cảnh hiện đại, trước làn sóng đô thị hóa và sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ, không gian diễn xướng chiêng của người Mường từng có lúc đứng trước nguy cơ bị thu hẹp. Tuy nhiên, với nhận thức ngày càng rõ ràng về giá trị của di sản văn hóa, nhiều địa phương đã và đang triển khai các hoạt động bảo tồn, phục dựng và phát huy văn hóa chiêng. Tiếng chiêng ngày nay không chỉ vang lên trong các nghi lễ truyền thống mà còn xuất hiện trong các lễ hội văn hóa, chương trình du lịch cộng đồng và hoạt động giáo dục dành cho thế hệ trẻ.

Nhờ những nỗ lực đó, chiêng không còn chỉ là ký ức của quá khứ mà đang dần trở thành nhịp cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Vẻ đẹp của chiêng trong đời sống văn hóa người Mường vì thế không chỉ nằm ở âm thanh hay hình thức, mà còn ở chiều sâu tinh thần, ở khả năng gắn kết con người với cội nguồn và khẳng định bản sắc văn hóa độc đáo của một dân tộc. Giữ gìn và phát huy giá trị của chiêng chính là góp phần làm giàu thêm bức tranh đa sắc của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập hôm nay.