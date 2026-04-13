Vi khuẩn não mô cầu âm thầm lây lan trong cộng đồng

(Ngày Nay) - Bệnh não mô cầu không chỉ nguy hiểm ở tốc độ biến chứng chỉ trong 24 giờ, mà còn ở khả năng “ẩn mình” trước khi bùng phát. Trước nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, đe dọa sức khỏe và tính mạng, các chuyên gia khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, nhất là trẻ em.

BS.CKI Bạch Thị Chính Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết nguồn lây duy nhất của vi khuẩn não mô cầu là con người, qua đường hô hấp khi tiếp xúc với giọt bắn từ dịch tiết mũi họng. Điểm nguy hiểm nằm ở chỗ sau khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn có thể không gây bệnh ngay mà “cư trú” tại vùng hầu họng trong thời gian dài không triệu chứng, hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, mơ hồ như ho, sốt kéo dài, đau nhức… nên dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh hoặc viêm hô hấp thông thường và bị bỏ qua, vi khuẩn tiếp tục tồn tại và lan truyền trong cộng đồng, chỉ được phát hiện khi bệnh nặng.

Theo Hội Y học Dự phòng Việt Nam, có khoảng 10 - 20% người trong cộng đồng là người lành mang vi khuẩn não mô cầu. Tỷ lệ này cao hơn ở nhóm thanh thiếu niên và người trẻ (25 - 32%), thậm chí có thể lên tới 50% trong các đợt dịch. Thời gian mang vi khuẩn có thể kéo dài trung bình khoảng 9 tháng và gần 40% trường hợp kéo dài trên 16 tháng. Dù không phải tất cả người mang vi khuẩn đều phát bệnh nhưng vẫn có thể trở thành nguồn lây, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch. Bên cạnh đó, vi khuẩn não mô cầu tồn tại nhiều nhóm huyết thanh gây bệnh. Tại Việt Nam, 5 nhóm huyết thanh gây bệnh não mô cầu là A, B, C, Y, W đang lưu hành đồng thời, khiến cho việc kiểm soát bệnh thêm phức tạp.

Để phòng bệnh não mô cầu, bác sĩ Chính khuyến cáo cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang nơi công cộng, ăn uống đủ chất, tập luyện để nâng cao sức đề kháng… Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng và nguy cơ tử vong.

Hiện nay, phòng ngừa bệnh não mô cầu bằng tiêm vắc xin là biện pháp chủ động và hiệu quả nhất. 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến là A, B, C, Y đều đã có vắc xin phòng ngừa. Tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC có đầy đủ các loại vắc xin phòng các nhóm huyết thanh, bao gồm 3 loại vắc xin tứ giá thế hệ mới MenQuadfi (Sanofi - Pháp), Nimenrix (Pfizer - Mỹ), Menactra (Sanofi - Pháp) giúp phòng 4 nhóm A, C, Y, W; vắc xin thế hệ mới Bexsero (GSK - Bỉ) giúp phòng nhóm B và vắc xin VA-Mengoc BC (Cuba) giúp phòng nhóm BC.

Mỗi loại vắc xin phòng được một hoặc một số nhóm nhất định và không có miễn dịch chéo nên cần tiêm phối hợp đầy đủ các vắc xin não mô cầu nhóm B và nhóm ACYW để bao phủ và bảo vệ toàn diện. Vắc xin cần từ 2 - 3 tuần để tạo kháng thể bảo vệ và cần tiêm đầy đủ số mũi mới bảo vệ tối ưu. Người dân nên tiêm sớm, không chờ đến khi có dịch mới tiêm.

Những trường hợp đã tiêm các vắc xin thế hệ cũ phòng nhóm BC hoặc AC sẽ được bác sĩ tư vấn để tiêm bổ sung các vắc xin thế hệ mới, nhằm mở rộng phổ bảo vệ trước sự đa dạng của các chủng vi khuẩn hiện nay.