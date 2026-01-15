Thủ tướng dự Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6

Hội nghị ADGMIN lần thứ 6 do Việt Nam đăng cai tổ chức, quy tụ các Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số của các nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN, đại diện các đối tác đối thoại, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài khu vực.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thể hiện sự quan tâm và cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác số khu vực ASEAN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với vai trò Chủ tịch Hội nghị ADGMIN lần thứ 6 nhấn mạnh ý nghĩa của chủ đề Hội nghị năm nay “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ”, phản ánh bước chuyển quan trọng trong tư duy hợp tác số của ASEAN, từ mở rộng kết nối kỹ thuật sang khai thác trí tuệ, dữ liệu và giá trị gia tăng được tạo ra từ các kết nối đó, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và năng lực quản trị của các chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: "Trong quy luật phát triển, ổn định luôn là tiền đề của phát triển, nhưng đổi mới mới là động lực của phát triển. Phát triển tất yếu sẽ nảy sinh những vấn đề mới và chính những vấn đề mới đó đòi hỏi những tư duy, cách tiếp cận và giải pháp mới để xử lý, tiếp tục tạo ra sự phát triển mới. Điều này đặc biệt rõ nét trong kỷ nguyên số hiện nay và đòi hỏi khả năng thích ứng cao của tất cả chúng ta. Chính vì vậy, chuyển từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng trí tuệ không chỉ là một lựa chọn mà là một tất yếu của thời đại số, đặt ra yêu cầu ASEAN phải có một kế hoạch tổng thể số mới mang tính dẫn dắt, tích hợp và bao trùm nhằm vượt ra khỏi cách tiếp cận phát triển số đơn lẻ để hướng tới một không gian ASEAN số thống nhất, một mạng lưới trí tuệ AI ASEAN thống nhất".

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác số toàn diện, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia thành viên, đồng thời xây dựng một không gian số an toàn, tin cậy và bao trùm. Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh vai trò của cơ chế ADGMIN trong việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của ASEAN về chuyển đổi số thông qua các chương trình, sáng kiến và hợp tác thực chất.

Ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký, Đặc phái viên về Công nghệ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, khách mời của chủ nhà Việt Nam chia sẻ về những xu hướng toàn cầu trong chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị cho ASEAN trong việc tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận cân bằng, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công nghệ số đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững.

Trong bài phát biểu chào mừng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực tự cường và khả năng thích ứng của các quốc gia. Trên cương vị nước Chủ nhà, Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các nước ASEAN và đối tác trao đổi cởi mở, tăng cường phối hợp và cùng xây dựng một Cộng đồng ASEAN số an toàn, bao trùm và phát triển bền vững.

Với vai trò Chủ nhà Hội nghị ADGMIN lần thứ 6, Việt Nam một lần nữa khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng các nước ASEAN trong việc thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các sáng kiến hợp tác số thiết thực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chung của ASEAN trong giai đoạn tới.

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) là cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng quan trọng của ASEAN trong lĩnh vực số, nhằm rà soát tiến độ triển khai các khuôn khổ và sáng kiến hợp tác số của khu vực, đồng thời trao đổi định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Hội nghị ADGMIN lần thứ 6 tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như chuyển đổi số, kinh tế số, kết nối hạ tầng và nền tảng số, quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn - an ninh mạng, cũng như tăng cường hợp tác với các Đối tác Đối thoại và tổ chức quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội nghị ADGMIN lần thứ 6, Việt Nam tổ chức chuỗi các hội nghị và hoạt động liên quan về hợp tác số của ASEAN trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 16/1/2026 tại Hà Nội. Chuỗi sự kiện bao gồm các Hội nghị Quan chức Cao cấp Số ASEAN (ADGSOM) lần thứ 6, các phiên họp của các nhóm công tác chuyên môn, các phiên họp với các đối tác đối thoại,

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6, cùng một số hoạt động bên lề nhằm tăng cường trao đổi, kết nối và hợp tác giữa các quốc gia thành viên và đối tác. Các hội nghị tập trung rà soát tiến độ triển khai các khuôn khổ hợp tác số của ASEAN, thảo luận các ưu tiên và định hướng hợp tác trong thời gian tới, qua đó góp phần thúc đẩy một không gian số ASEAN an toàn, tin cậy, bao trùm và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ số.