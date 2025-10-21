Việt Nam ủng hộ sáng kiến “Cảnh báo sớm cho tất cả” của WMO

Đây là sự kiện trọng điểm nhân kỷ niệm 75 năm thành lập WMO, tập trung vào sáng kiến “Cảnh báo sớm cho tất cả” (Early Warnings for All – EW4All) và các vấn đề chiến lược khác, trong đó có Hệ thống quan trắc khí nhà kính toàn cầu (G3W) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo khí tượng.

Theo thông báo, bên cạnh sáng kiến EW4All và hệ thống G3W, chương trình nghị sự năm nay cũng thảo luận Hệ thống dự báo tích hợp (WIPPS), vấn đề pháp lý và quản trị. Ngoài ra, WMO cũng lên phương án rà soát Kế hoạch hành động Thanh niên WMO và đề xuất ngân sách bổ sung cho niên khóa 2026–2027.

Đại sứ Mai Phan Dũng – Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva – cho biết Việt Nam đánh giá cao WMO và Liên hợp quốc (LHQ) vì những nỗ lực trong việc biến cảnh báo sớm thành một lợi ích công cộng toàn cầu, cứu sống con người và bảo vệ sự phát triển. Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh: “Khủng hoảng khí hậu, được đánh dấu bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên và tàn khốc, đặt ra một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta, đe dọa những thành tựu phát triển trong nhiều thập kỷ và đòi hỏi hành động tập thể, dựa trên khoa học". Theo Đại sứ, WMO đóng một vai trò không thể thiếu với tư cách là tổ chức hàng đầu thế giới về khí tượng, thủy văn và khoa học khí hậu - giúp các quốc gia xây dựng khả năng phục hồi và cứu sống con người. Đối với Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu không xa vời mà là hiện thực hằng ngày. Là một quốc gia nhiệt đới gió mùa với đường bờ biển dài, Việt Nam nằm trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Chỉ riêng trong năm nay, các cơn bão dữ dội đã gây ra những tổn thất bi thảm về người và sinh kế.

Đại sứ nhấn mạnh những kinh nghiệm này củng cố quyết tâm của Việt Nam trong việc hành động và hợp tác chặt chẽ hơn với WMO và các đối tác. Việt Nam hoàn toàn ủng hộ sáng kiến Cảnh báo sớm cho tất cả, xem đây không chỉ đơn thuần là một dự án, mà là một mệnh lệnh chiến lược - một mệnh lệnh có thể giảm thiểu đáng kể đau khổ của con người và thiệt hại kinh tế. Việc thu hẹp khoảng cách cảnh báo sớm vào năm 2027 vừa là nghĩa vụ đạo đức vừa là một nhu cầu kinh tế. Việt Nam sẵn sàng đẩy nhanh việc triển khai lộ trình EW4All trên toàn quốc, phối hợp chặt chẽ với WMO và hệ thống LHQ. Việt Nam kêu gọi tất cả các đối tác - chính phủ, các cơ quan phát triển và khu vực tư nhân - chung tay huy động nguồn lực và ý chí chính trị cần thiết để đảm bảo mọi người trên Trái Đất đều được bảo vệ.

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa biểu tượng khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thành lập WMO. Trong 75 năm qua, WMO đã đóng vai trò then chốt trong hợp tác quốc tế về khí tượng, khí hậu và thủy văn. Các hoạt động kỷ niệm, trong đó có buổi tiếp tân và chương trình trình diễn thiết bị bay không người lái, tôn vinh đóng góp của cộng đồng khoa học khí tượng toàn cầu, đồng thời tái khẳng định cam kết của WMO trong việc bảo vệ xã hội trước biến đổi khí hậu.Với sự tham gia rộng rãi của các quốc gia và tổ chức, sự kiện năm nay được kỳ vọng sẽ có tác động lâu dài đến định hướng phát triển hệ thống khí tượng và ứng phó khí hậu toàn cầu.