(Ngày Nay) - Các bác sỹ Việt Nam lần đầu thực hiện thành công 2 ca ghép phổi trong ngày tại Bệnh viện Phổi Trung ương, đưa đất nước vào danh sách trung tâm ghép phổi lớn trên thế giới.

Ngày 11/11, Bệnh viện Phổi Trung ương công bố trong một ngày, Bệnh viện đã phối hợp với các chuyên gia và các bệnh viện: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y dược - Đại học Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa… thực hiện thành công 2 ca ghép phổi cho 2 người bệnh.

Tiến sỹ Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho hay đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, 2 ca ghép phổi đã được thực hiện thành công trong một ngày.

Toàn bộ các ca ghép phổi do Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện đều thành công ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của Trung tâm Ghép phổi UCSF - Trường Đại học California, tại San Francisco, Trung tâm Y học uy tín nhất tại Hoa Kỳ.

Thành công của 2 ca ghép này đã nâng tổng số ca ghép phổi thành công của Bệnh viện lên 9 ca, đưa Việt Nam vào danh sách của những Trung tâm Ghép phổi lớn trên thế giới.

Sự kiện này đóng góp vào thành tựu ghép tạng của Việt Nam, là bước tiến đột phá trong y học nước nhà, khẳng định năng lực đồng bộ của Bệnh viện Phổi Trung ương cùng các Bệnh viện đầu ngành trong cả nước.

Vào chiều 9/11, tạng phổi từ người hiến là nam quân nhân, 55 tuổi được ghép cho người bệnh nữ, 48 tuổi dưới sự phối hợp của hàng chục chuyên gia, phẫu thuật viên và các nhân viên y tế. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng.

Người bệnh nữ có tiền sử đái tháo đường type 2, điều trị theo phác đồ chuyên khoa. Người bệnh phát hiện tổn thương phổi từ 2023, giãn phế nang đa kén khí 2 phổi, tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần. Người bệnh đã được gây dính màng phổi 07/2024 tại Bệnh viện Phổi Trung ương và được đưa vào danh sách chờ ghép tại Trung tâm Ghép phổi của Bệnh viện từ thời điểm này. Chức năng phổi của người bệnh đã suy giảm và chỉ có ghép phổi mới đem lại cơ hội sống tiếp cho người bệnh.

Sau khi được ghép phổi, người bệnh đang được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi. Người bệnh đã được rút ống nội khí quản, tự thở bằng lá phổi mới.

Cũng trong ngày 9/11, Bệnh viện tiếp tục tiếp nhận tạng phổi được vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa) bằng đường hàng không ra Hà Nội (Bệnh viện Phổi Trung ương). Đây là lần thứ hai có tạng phổi từ người hiến được điều phối, vận chuyển, bảo quản nghiêm ngặt “từ Nam ra Bắc” để thực hiện ghép ngay trong đêm 9/11 tại Bệnh viện Phổi Trung ương - là ca ghép phổi “xuyên Việt” tiếp theo.

Sau 6 tiếng di chuyển, đúng 21 giờ ngày 9/11, tạng phổi từ người hiến là nam người bệnh, 32 tuổi được ghép cho người bệnh nam, 48 tuổi dưới sự nỗ lực liên tục “xuyên đêm” của ekip phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực để cứu sống người bệnh. Ca phẫu thuật kéo dài trong 9 tiếng đến rạng sáng hôm sau (10/11).

Phổi được ghép cho người bệnh nam có tiền sử COPD nhiều năm, kén khí phổi. Người bệnh được cho vào danh sách chờ ghép của Trung tâm Ghép phổi từ năm 2022. Tình trạng sức khỏe của người bệnh diễn biến phức tạp, có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm. Từ tháng 3/2023, người bệnh bị nấm phổi xâm lấn, suy thượng thận, xẹp đốt sống đã bơm xi măng cột sống, người bệnh bị tăng huyết áp duy trì thuốc thường xuyên. Tháng 2/2024, người bệnh tiếp tục phát hiện bị đái tháo đường. Người bệnh đã thở oxy tại nhà trong 2 năm qua, tiên lượng tử vong cao.

Sau ghép, người bệnh đang được chăm sóc và theo dõi hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi. Hiện nay, sức khỏe của người bệnh diễn biến thuận lợi.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho hay cả 2 người bệnh được ghép phổi trên đều được quản lý, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ trước và chờ ghép phổi trong một thời gian dài. Ngay khi có thông tin từ người hiến tạng chết não, Bệnh viện Phổi Trung ương đã ngay lập tức tổ chức hội chẩn, nhanh chóng điều phối, huy động sức mạnh tổng lực từ các chuyên gia đầu ngành của tất cả các lĩnh vực tham gia vào các ca ghép phổi.

Bệnh viện đang trong quá trình xây dựng Trung tâm Ghép phổi vùng, không chỉ ghép phổi cho người dân Việt Nam và các nước trong khu vực mà còn tiếp tục chuyển giao, đào tạo, nâng tầm kỹ thuật ghép phổi ở mức cao nhất như các quốc gia phát triển, được ghi nhận vào danh sách của hệ thống ghép phổi trên thế giới.