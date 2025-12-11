Vietnam Happy Fest 2025 thu hút gần 400.000 người: Con số vượt mong đợi

(Ngày Nay) - Chương trình đạt mốc hàng chục triệu bài đăng và lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, xác nhận sức lan tỏa mạnh mẽ đối với những thông tin nhân văn, hòa bình, bác ái của Việt Nam.

Kéo dài trong hơn hai ngày với trọng tâm từ 6-7/12 vừa qua, Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc - Vietnam Happy Fest 2025 đã thu về kết quả và số liệu khả quan.

Đây là nhận định của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ông Phạm Anh Tuấn sáng 11/12, trong Hội nghị Cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 12/2025.

Diễn ra tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, sự kiện đã thu hút gần 400.000 lượt khách tham quan từ cả trong và ngoài nước.

Theo Cục trưởng Phạm Anh Tuấn, con số này lớn hơn rất nhiều so với lượng du khách ghé phố đi bộ Hồ Gươm vào ngày thường, ước chừng khoảng 50.000 khách dịp đối với tuần không có sự kiện và khoảng 300.000-350.000 đối với tuần có sự kiện.

Các hoạt động tổ chức xuyên suốt cũng được hưởng ứng mạnh mẽ, như sưu tầm tem 34 tỉnh thành cho “Bản đồ Hạnh phúc Việt Nam,” 5 photobooth chụp ảnh lấy ngay liên tục đông kín người. Cùng với đó là workshop hướng dẫn về chụp ảnh các khoảnh khắc đẹp, tương tác số, trải nghiệm làm phát thanh viên loa phường...

Số liệu từ Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại cũng cho biết đã nhận về 10.000 điều ước treo lên Cây Hạnh phúc, hơn 1.000 bức thư ở hoạt động “Gửi hạnh phúc đến ngày mai.” Đây là hoạt động nhân văn với các tâm sự, ước mong hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đặc biệt hai hoạt động đám cưới - Đám cưới tập thể 80 cặp đôi "Yêu là hạnh phúc" và “Bách hoa hỷ sự” tái hiện đám cưới trong quá khứ - đã thu hút đông đảo sự quan tâm chú ý của du khách tới Hồ Gươm. Cùng với đó là những workshop hướng dẫn về chụp ảnh các khoảnh khắc đẹp, đêm nhạc "Giai điệu hạnh phúc" kết nối cảm xúc cộng đồng...

Trong khuôn khổ sự kiện còn có Lễ trao Giải thưởng Truyền thông về Quyền con người với 36 tác phẩm ảnh (hoặc bộ ảnh) và video được trao giải. Không chỉ trưng bày trong nước, loạt ảnh và video còn được truyền thông ra nhiều nước khác thông qua nhiều kênh trực tiếp và trực tuyến.

Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc năm 2025 cũng được lan truyền mạnh mẽ và rộng rãi trên mạng xã hội. Hashtag chiến dịch: #NgayhoiVietNamHanhPhuc #VietNamHappyFest2025 #HappyVietnam 2025 và #VietNamHanhPhuc2025, ước tính có tổng cộng 60-70 triệu bài đăng và lượt xem.

Tiktok chiếm đa số với 45-47 triệu lượt tiếp cận và 18-20 triệu lượt xem; Facebook khoảng 7-8 triệu lượt tiếp cận và 4-5 triệu lượt xem; Thread từ 1-2 triệu lượt xem và 3-4 triệu lượt tiếp cận… theo thống kê của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại.

“Những con số này vượt xa so với dự tính ban đầu," ông Phạm Anh Tuấn cho biết. "Dự kiến Vietnam Happy Fest sẽ được phát triển thành lễ hội thường niên. Năm nay ngày hội đã tổ chức tại Hà Nội, hy vọng trong thời gian tới có thể mở rộng quy mô và thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh."

Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa, giải trí, mà còn là giúp lan tỏa ra thế giới các giá trị nhân văn, khẳng định một Việt Nam hòa bình và nhân ái.