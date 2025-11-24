Mưa lũ miền Trung-Tây Nguyên: Ước tính thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa lũ tại miền Trung-Tây Nguyên đã gây thiệt hại ban đầu về kinh tế: 13.078 tỷ đồng; trong đó Quảng Ngãi thiệt hại 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng.

Cũng theo thống kê sơ bộ, tính đến 18 giờ ngày 23/11, mưa lũ đã làm 343 trạm BTS (mạng công cộng) bị mất kết nối (Đắk Lắk 233 trạm, Khánh Hòa 110 trạm), giảm 28 trạm so với trưa 23/11.

Cùng với đó, mưa lũ làm 82.147 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, tăng 1.263 ha so với trưa 23/11; có 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại, số liệu không thay đổi so với trưa cùng ngày; có 3.339.352 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, tăng 104.599 con; có 1.157 ha thủy sản thiệt hại, số liệu không thay đổi so với trưa 23/11.

Mưa lũ, sạt lở đất làm 102 người chết, mất tích, số liệu không thay đổi so với trưa 23/11, trong đó có 91 người chết (Quảng Trị 1 người, thành phố Huế 2 người, thành phố Đà Nẵng 2, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 15, Lâm Đồng 5 người - tăng 1 người chết so với trưa 23/11 do tìm thấy thi thể người mất tích); 11 người mất tích, giảm 1 người so với trưa 23/11 do đã tìm thấy thi thể người mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 1 người); 221 nhà bị sập đổ; 933 nhà bị hư hỏng, giảm 221 nhà so với trưa 23/11.

Tỉnh Đắk Lắk còn 2 xã bị ngập cục bộ (xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ); tỉnh Lâm Đồng có 127 hộ dân bị ngập (xã Nam Đà 105 hộ; xã Cát Tiên 22 hộ); tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa không còn nhà bị ngập.

Đối với lĩnh vực giao thông, có 17 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc, giảm 2 vị trí so với trưa 23/11, trong đó Khánh Hòa có 14 vị trí trên Quốc lộ 27C; Lâm Đồng: có 2 vị trí trên Quốc lộ 20 (tại Đèo Mimosa, Đèo D’ran) và 1 vị trí trên Quốc lộ L27C. Đối với đường sắt còn 15 điểm đang khắc phục thuộc khu vực Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp-Hảo Sơn do ảnh hưởng xả thuỷ điện của sông Ba Hạ.

Về thông tin liên lạc, hiện còn 62/301 xã phường bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) do mất điện (Gia Lai 16/135 xã, phường; Đắk Lắk 29/102 xã, phường; Khánh Hòa 17/64 xã, phường).

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, sáng sớm ngày 23/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn từ Nam Phi, trực tuyến với Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (tại điểm cầu trụ sở Chính phủ), Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh) và lãnh đạo chủ chốt của 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (Đắk Lắk 500 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng); tại Quyết định số 3929/QĐ-BTC ngày 23/11/2025, Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh bị thiệt hại (Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn).

Nhằm thực hiện nhanh, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung bảo đảm đời sống cho người dân, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống,… trong thời gian chưa khôi phục được hoạt động sản xuất; khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa vệ sinh nhà cửa bị hư hại; xây dựng lại nhà cửa, tái định cư đối với những nhà bị sập đổ, trôi; huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau lũ; khôi phục hạ tầng, dịch vụ thiết yếu nhất là điện, viễn thông, giao thông, giáo dục, y tế; khôi phục hoạt động sản xuất sau lũ để ổn định đời sống người dân, nhất là Tết Nguyên đán sắp tới.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất,... cho các đối tượng bị thiệt hại; chỉ đạo các công ty bảo hiểm khẩn trương chi trả bảo hiểm cho khách hàng; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất với lãi suất cho vay ưu đãi; tăng cường vận động, huy động nguồn lực của xã hội, nguồn lực quốc tế để hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho nhân dân...