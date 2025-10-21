VinFast trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc: Khi âm nhạc hòa nhịp cùng khát vọng Việt

(Ngày Nay) - Sau hành trình đầy cảm hứng, cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast – Khát vọng vì Việt Nam xanh và hùng cường” đã khép lại bằng lễ trao giải trang trọng, tôn vinh những tác phẩm âm nhạc xuất sắc nhất.

8 tác phẩm xuất sắc nhất được vinh danh

Khởi động từ tháng 6/2025, cuộc thi “VinFast – Khát vọng vì Việt Nam xanh và hùng cường” đã tạo nên làn sóng hưởng ứng sôi nổi, thu hút gần 400 bài dự thi của các tác giả chuyên và không chuyên.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc và công tâm của Ban giám khảo, giải Nhất của cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast – Khát vọng vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” đã thuộc về tác phẩm “Tự hào VinFast” của nhạc sĩ Mai Xuân Thứ. Ca khúc được viết trên nền nhạc sôi động, hiện đại, tràn đầy năng lượng, thể hiện tinh thần trẻ trung, tiên phong của thương hiệu VinFast. Lời ca giàu ý nghĩa như lời chào thân ái từ một Việt Nam mới: tự tin, sáng tạo và khát vọng gửi đến bạn bè quốc tế qua hình ảnh những chiếc xe VinFast phong cách, đẳng cấp, mang trong mình niềm tự hào trí tuệ Việt.

Giành giải Nhất, tác giả của “Tự hào VinFast” nhận phần thưởng là một chiếc ô tô điện VinFast VF 3. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì và 5 giải Ba cho các tác giả có tác phẩm nổi bật, với phần thưởng là những chiếc xe máy điện VinFast thông minh, hiện đại.

Chia sẻ tại lễ trao giải, nhạc sĩ Mai Xuân Thứ bày tỏ niềm vui và tự hào khi ca khúc “Tự hào VinFast” được vinh danh cao nhất. Anh cho biết, đây không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là niềm hạnh phúc chung của cả ê-kíp đã đồng hành cùng mình trong suốt quá trình sáng tác.

“Qua ca khúc này, tôi muốn gửi gắm đôi điều đến các bạn trẻ. Trước hết, hãy dám nghĩ, dám làm, giống như tinh thần của VinFast, từ khát vọng xây dựng một Việt Nam xanh cho đến việc không ngừng hành động để biến khát vọng ấy thành hiện thực. Thứ hai, đừng quá đắn đo, hãy tin tưởng vào bản thân mình. Khi bắt đầu làm điều gì đó bằng niềm tin và nỗ lực, ta sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng”, nhạc sĩ Mai Xuân Thứ chia sẻ.

Nếu “Tự hào VinFast” của nhạc sĩ Mai Xuân Thứ gây ấn tượng bởi giai điệu sôi động, hiện đại thì tác phẩm xuất sắc giành giải Nhì mang tên “Khát vọng tiên phong” của tác giả Nguyễn Trọng Duy lại hút người nghe bằng những câu từ mạnh mẽ, hào hùng để ca ngợi tinh thần người Việt Nam mãnh liệt, với khát vọng tiên phong và bản lĩnh phi thường. Đây là một trong những ca khúc được nhiều người nghe yêu thích bởi giai điệu bắt tai, thông điệp về ý chí xông pha, vượt thử thách, khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn ra biển lớn được tác giả thể hiện rõ nét qua từng câu hát.

Cũng đoạt giải Nhì chung cuộc là ca khúc “VinFast - Vươn tới tương lai” của tác giả Vũ Hữu Chiến. Là một vận động viên kiêm huấn luyện viên thể thao, anh Chiến đến với cuộc thi bằng sự đam mê và tinh thần dám thử thách bản thân. Đặc biệt, dù không hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, anh vẫn nỗ lực “thử sức mình” và gửi tới Ban Tổ chức nhiều ca khúc, mỗi bài là một lời chúc, một niềm tin gửi gắm tới thương hiệu Việt.

“Tôi mong muốn Tập đoàn Vingroup ngày càng phát triển, đóng góp thêm nhiều giá trị cho đất nước. Với tôi, cuộc thi là cơ hội để chung sức, dù nhỏ bé, cùng VinFast xây dựng một Việt Nam phát triển và để người Việt có thể tự hào vươn ra thế giới”, anh Chiến chia sẻ cảm xúc sau lễ trao giải.

Cùng chung cảm hứng ấy, anh Đỗ Diệp Hoài Anh – tác giả ca khúc giải Ba “Tự hào VinFast bước chân Việt” lại lựa chọn cách thể hiện trẻ trung, hiện đại hơn. Anh chia sẻ rằng chính tinh thần tiên phong và cam kết với môi trường của VinFast đã truyền cho anh nguồn cảm hứng mạnh mẽ.

“Ngay từ tựa đề, tôi đã muốn khẳng định VinFast và người Việt đang chung tay góp phần kiến tạo một hành tinh xanh. Qua ca khúc này, tôi mong sẽ có thêm nhiều người cùng VinFast lan tỏa mục tiêu bảo vệ môi trường, xây dựng một Việt Nam xanh và hùng cường.”

Lan tỏa khát vọng Việt Nam xanh, hùng cường

Theo nhận định của giới chuyên môn, cuộc thi “VinFast – Khát vọng vì Việt Nam xanh và hùng cường” không chỉ tôn vinh tài năng âm nhạc mà còn phản chiếu hành trình nỗ lực, dám nghĩ dám làm – tinh thần đã làm nên thương hiệu VinFast và niềm tin vào sức mạnh Việt Nam.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, điều khiến các giám khảo ấn tượng không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm gửi về, mà còn ở sự phong phú, chất lượng và chiều sâu cảm xúc thể hiện trong từng ca khúc.

Gần 400 bài dự thi đã vẽ nên một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, từ pop, rock, rap, ballad cho đến dân gian đương đại cùng những thông điệp phong phú, nhân văn. Có ca khúc đậm âm hưởng tự hào dân tộc, có ca khúc khắc họa tinh thần sáng tạo và khát vọng xanh của người trẻ Việt. Có ca khúc có sự thể hiện của các giọng ca đa dạng độ tuổi, thể hiện sự tiếp nối tinh thần “xanh và hùng cường” từ thế hệ trước tới những người trẻ.

Không chỉ gây chú ý với các nhạc sĩ, cuộc thi cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của công chúng. Hàng nghìn lượt bình chọn, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội đã tạo nên một “làn sóng xanh” đầy cảm hứng. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động khi nghe những ca khúc tràn đầy năng lượng tích cực và tự hào dân tộc.

Chị Phạm Thu Hằng (Hà Nội), một khán giả đã tham gia bình chọn, chia sẻ, âm nhạc của các tác giả trẻ trong cuộc thi rất khác – hiện đại nhưng vẫn đậm chất Việt.

“Đặc biệt, tinh thần thể hiện trong nhiều bài khiến người nghe cảm nhận được niềm tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm được những điều lớn lao, mà VinFast chính là đại diện tiêu biểu cho niềm tin ấy”, chị Phạm Thu Hằng bày tỏ.

Đặc biệt, tại Lễ trao giải cuộc thi, Ban Tổ chức còn dành nhiều phần quà tri ân đặc biệt cho cộng đồng. Cụ thể, 30 tác giả được lựa chọn ngẫu nhiên đã nhận phần quà trị giá 10 triệu đồng; 10 thành viên cộng đồng tham gia bình chọn chính xác tác phẩm đoạt Giải Nhất nhận voucher Xanh SM trị giá 5 triệu đồng; và 100 tác giả gửi bài sớm nhất được tặng voucher Xanh SM trị giá 2 triệu đồng.