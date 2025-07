Vĩnh biệt đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga - Kiến trúc sư thầm lặng của chính sách đối ngoại

Trong không gian trang nghiêm tại Nhà Tang lễ Quốc gia, đoàn đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã thành kính dự lễ viếng và tiễn đưa Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga. Lễ viếng bắt đầu từ 7h30, sau đó là lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9h00 cùng ngày, trước khi linh cữu được an táng tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.

Dẫn đầu đoàn là nhà ngoại giao Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và cũng là anh trai ruột của Đại sứ, biểu tượng cho tình cảm gia đình sâu nặng, khi hai anh em cùng vun đắp giá trị ngoại giao và lòng tự hào dân tộc. Cùng đi còn có ông Trần Văn Mạnh – Phó Chủ tịch Thường trực, ông Nguyễn Xuân Thiết – Phó Chủ tịch Liên hiệp, cùng đông đảo hội viên đại diện tổ chức. Về phía Tạp chí Ngày Nay và Trung tâm Thông tin UNESCO, nhà báo Đinh Thị Đức Hạnh cùng các nhà báo, phóng viên tham gia lễ tiễn biệt.

“Ngoại giao là nghệ thuật kết nối con người, đàm phán bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, nâng tầm vị thế đất nước” – câu nói đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt sự nghiệp của Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga. Trong bối cảnh thời đại hội nhập quốc tế và một thế giới biến chuyển không ngừng, ngoại giao còn là hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai, Đại sứ đã để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ qua những hiệp định lớn nhỏ, mà còn qua cách bà đặt trọn trái tim vào quê hương, làm tiền đề cho những bước tiến ra thế giới của ngoại giao Việt Nam.

Tư duy chiến lược của bà thể hiện rõ ở việc trực tiếp tham gia đàm phán và triển khai hàng loạt hiệp định, chương trình hợp tác đa phương từ APEC, ASEM đến WTO, CPTPP… Đặc biệt, vị “kiến trúc sư thầm lặng” này đã khởi xướng Hội nghị toàn quốc về đối ngoại đa phương đầu tiên vào tháng 8/2014, tạo nền tảng cho Chỉ thị số 25-CT/TW năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng tầm đối ngoại đa phương. Bằng tầm nhìn “tư duy đổi mới và chiến lược”, bà luôn đặt các nhiệm vụ được giao trong tổng thể chính sách đối ngoại của đất nước, chứng tỏ không chỉ là nhà hoạch định mà còn là người thực thi kiên định.

Trước những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga đã sớm thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong, đặc biệt là quản lý nguồn nước bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long. Với sáng kiến “Phát triển bền vững ASEM” từ năm 2013, bà đã đưa vấn đề quản lý nước lên diễn đàn quốc tế, tổ chức Hội thảo ASEM tại Cần Thơ đúng Ngày Nước sạch thế giới (21/3/2013), tạo tiếng vang về cách tiếp cận tăng trưởng xanh.

Không chỉ là nhà hoạch định, bà còn là “cô giáo” của thế hệ cán bộ ngoại giao 7x, 8x. Nhiều đồng nghiệp chia sẻ hình ảnh bà thức trắng đêm cùng họ chuẩn bị báo cáo, lên kế hoạch cho các hội nghị cấp cao, chỉnh sửa từng trang tài liệu và thậm chí mang đồ ăn, thuốc men để chăm lo khi làm việc khuya. Với phương châm “ngoại giao là chuyện của ngày mai, bắt đầu từ hôm nay”, bà khuyến khích tư duy độc lập, tôn trọng khác biệt và nhấn mạnh nghiên cứu là nền tảng của mọi quyết sách.

Suốt 67 năm cuộc đời, Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như nguyên Phó vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao; nguyên Phó vụ trưởng, Phó trưởng ban Ban Thư ký quốc gia Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM V); nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao; nguyên Phó trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về các vấn đề kinh tế và thương mại; nguyên Trưởng quan chức cao cấp của Việt Nam tại Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM); nguyên Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam về hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC); Cố vấn cao cấp Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, Bộ Ngoại giao; chuyên viên cao cấp bậc 3/6; Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong lễ viếng hôm nay, từng vòng hoa, từng ánh mắt đều gửi gắm niềm tiếc thương vô hạn. Giữa những lời tiễn biệt, đại diện Liên hiệp UNESCO Việt Nam đã cúi đầu nghiêng mình trước linh cữu, tiễn đưa nữ đại sứ - người đã kiến tạo không chỉ chính sách mà còn truyền lửa cho biết bao nhà ngoại giao.

Sinh ngày 19/9/1959, quê quán: xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An); thường trú tại số nhà 12, ngách 19/18 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội; vào Đảng tháng 11/1985.

Bà được Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng thưởng: 2 Huân chương Lao động hạng Nhì và 1 Huân chương Lao động hạng Ba; Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý khác.

Được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba.

Do bệnh nặng, đã từ trần hồi 9h25, thứ Năm, ngày 17/7/2025 (tức ngày 23 tháng 6 năm Ất Tỵ) tại Hà Nội, hưởng thọ 67 tuổi.