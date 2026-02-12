Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

(Ngày Nay) - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm một chiều,” mà phải được đánh giá bằng thời gian dài, có thể từ 5 năm trở lên.

Sau buổi ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 11/2, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành IFC đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng về tiến độ xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu triển khai bài bản, thận trọng và có lộ trình phù hợp.

Phó Thủ tướng cho biết thời gian qua, các bộ, ngành đã tích cực triển khai nhiều nội dung quan trọng, tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho việc hình thành trung tâm tài chính.

Hệ thống văn bản đã từng bước được xây dựng, bao gồm nghị quyết của Quốc hội, các quy định của Chính phủ, quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm tài chính. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương.

“Đây là nỗ lực rất lớn của tất cả các bộ, ngành, địa phương. Trong thời gian ngắn, chúng ta đã xây dựng được một hệ thống cơ sở pháp lý tương đối đồng bộ, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế.

Đặc biệt, sự kiện ra mắt chính thức của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay được tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp, cho thấy thành công bước đầu của chúng ta trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, và xem đây là tín hiệu rất tích cực, giúp Việt Nam thêm tự tin trong quá trình triển khai trung tâm tài chính.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm một chiều,” mà phải được đánh giá bằng thời gian dài, có thể từ 5 năm trở lên.

Với cách làm hiện nay, Phó Thủ tướng tin tưởng Việt Nam đang đi đúng hướng. Các bộ, ngành và địa phương đã chủ động chuẩn bị về trụ sở, nhân sự, cơ chế pháp lý và kế hoạch thu hút nguồn lực.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần cầu thị, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng đề án, qua đó đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chiến lược phát triển, xác định rõ lộ trình, mục tiêu và các bước triển khai cụ thể.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đặc biệt lưu ý việc xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính.

Thứ nhất là hạ tầng pháp lý. Dù đã có nhiều quy định, cơ chế, nhưng cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các quy định về thanh toán, cấp phép, quản lý giao dịch, mở cửa thị trường, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế.

Phó Thủ tướng cho rằng, quá trình mở cửa cần được thực hiện thận trọng, tránh tình trạng “mở nhanh rồi lại khép lại,” gây rủi ro cho hệ thống.

Phó Thủ tướng đề xuất triển khai theo hướng thí điểm có thời hạn, có giới hạn về quy mô, giá trị giao dịch và đối tượng tham gia, từ đó rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

Thứ hai là hạ tầng số. Trung tâm tài chính phải có hệ thống công nghệ hiện đại, bảo đảm kết nối toàn cầu, an toàn thanh toán, xử lý dữ liệu nhanh và chính xác. Khả năng kết nối quốc tế chính là yếu tố then chốt tạo nên uy tín của một trung tâm tài chính.

Thứ ba là hạ tầng quản lý và nhân sự. Đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, nhân lực tài chính phải có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu vận hành trung tâm tài chính theo chuẩn mực quốc tế.

Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu hai địa phương tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính lớn trên thế giới như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất)… Trên cơ sở đó, chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

“Đây là sự chuẩn bị hành trang để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới. Với trung tâm tài chính, chúng ta có thể kết nối nền tài chính Việt Nam với tài chính toàn cầu, đây là bước hội nhập đỉnh cao vào kinh tế thế giới. Đồng thời, đây cũng là kênh huy động vốn rất lớn cho nền kinh tế,” Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Báo cáo về tiến độ hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm cho biết trong quý 2 năm 2026, thành phố sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác tòa nhà 20 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2 cho hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng gắn với hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, hạ tầng điện toán đám mây, tạo nền tảng cho các hoạt động tài chính hiện đại trong tương lai.

Thời gian tới, thành phố sẽ nghiên cứu, thúc đẩy thiết lập ít nhất 2-3 sàn giao dịch chuyên biệt, bao gồm Sàn giao dịch tài sản số và token hóa tài sản trong khuôn khổ sandbox nhằm tạo ra thị trường để huy động vốn cho các dự án hạ tầng lớn của Đà Nẵng, miền Trung và cả nước.

Thành phố nghiên cứu hình thành sàn giao dịch tín chỉ carbon thí điểm qua đó hướng dòng vốn đầu tư vào các dự án phát triển bền vững trong nước; đồng thời sẽ nghiên cứu về việc thành lập Sàn giao dịch hàng hóa hoạt động theo mô hình thị trường tập trung cho kim loại màu, kết nối với các sàn hàng hóa quốc tế, gắn kết sự phát triển với Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Trong khi đó, ông Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCM) cho biết, chiến lược tổng thể đến năm 2030 xác định tầm nhìn đưa VIFC-HCM trở thành nền tảng kết nối Việt Nam với các định chế và nguồn vốn toàn cầu, cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, khả năng đổi mới và kết nối, thay vì chỉ bằng quy mô.

Theo đó, chiến lược phát triển xuyên suốt của VIFC-HCM được triển khai theo tư duy “nghĩ khác, làm khác” - dựa trên cơ chế khung pháp lý thử nghiệm (sandbox), công nghệ tiên tiến (blockchain, AI, token hóa) và mô hình thị trường mở đa lớp.

Trung tâm sẽ phát triển dựa trên bốn trụ cột chiến lược: Tài chính hàng không, tài chính số và FinTech, tài chính hàng hải và hệ thống liên ngân hàng quốc tế với các định chế toàn cầu.

Đây là những lĩnh vực có tiềm năng tạo ra tác động lan tỏa lớn tới nền kinh tế thực và năng lực cạnh tranh khu vực.

“Về kế hoạch đầu tư hệ thống công nghệ thông tin cho Trung tâm tài chính quốc tế, hiện Cơ quan điều hành tập trung triển khai đồng bộ 5 lĩnh vực hạ tầng cốt lõi nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại và minh bạch, từ hạ tầng vật lý đến hạ tầng mềm, qua đó thu hút và tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia vào trung tâm tài chính,” ông Trương Minh Huy Vũ thông tin.

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động thực hiện công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố như tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Davos từ ngày 18/1 đến ngày 23/1/2026, tại Singapore từ 3/2 đến 4/2/2026, đồng thời phối hợp với nhiều đối tác xây dựng hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm tài chính hàng hải, Quỹ đầu tư mạo hiểm…