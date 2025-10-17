64 đại biểu Hà Nội sẽ tham dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Ngày 17/10, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đã tiến hành nội dung bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Phong báo cáo tóm tắt Thông báo số 868-TB/BTCTW ngày 25-7-2025 của Ban Tổ chức Trung ương về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu được phân bổ cho Đảng bộ TP Hà Nội; trình bày đề cử danh sách nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội dự Đại hội XIV của Đảng do Thành ủy khóa XVII chuẩn bị.

Theo đó, Đại hội thống nhất số lượng đại biểu chính thức được bầu là 64 đồng chí và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội tiến hành bầu, bỏ phiếu theo đúng quy chế, hướng dẫn của Trung ương.

Kết quả, 64 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu tham gia Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Danh sách 64 đồng chí tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

1. Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

2. Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP

3. Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội

4. Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

5. Trần Thanh Hà - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

6. Hà Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hà Nội

7. Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội

8. Nguyễn Chí Lực - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy Hà Nội

9. Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

10. Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

11. Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV

12. Trương Việt Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

13. Vũ Thu Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

14. Nguyễn Mạnh Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

15. Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

16. Lê Kim Anh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội

17. Lê Như Đức - UVTV Trung ương Hội CCB Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

18. Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội

19. Nguyễn Tiến Hưng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

20. Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

21. Đào Thịnh Cường - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội

22. Nguyễn Xuân Kỳ - Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội

23. Đào Văn Nhận - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

24. Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội

25. Lê Ngọc Anh - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

26. Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

27. Trần Đình Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội

28. Trần Thế Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội

29. Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế; Thành ủy viên, Trưởng Thuế TP Hà Nội

30. Nguyễn Xuân Đại - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

31. Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội

32. Trần Đức Hoạt - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP Hà Nội

33. Vũ Xuân Hùng - Thành ủy viên, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội

34. Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội

35. Lê Thanh Nam - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội

36. Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội

37. Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội

38. Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội

39. Nguyễn Trúc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng

40. Bùi Duy Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn

41. Nguyễn Anh Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh

42. Vũ Đăng Định - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm

43. Lê Minh Đức - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất

44. Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm

45. Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn

46. Bùi Thị Thu Hiền - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình

47. Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm

48. Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy

49. Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ

50. Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh

51. Nguyễn Xuân Linh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai

52. Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng

53. Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng

54. Nguyễn Hồng Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô

55. Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

56. Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình

57. Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ

58. Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa

59. Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông

60. Vi Thị Bình Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nội Bài

61. Nguyễn Trung Hiếu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội

62. Nguyễn Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu

63. Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội

64. Nguyễn Danh Duyên - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực Hà Nội

Hai đại biểu dự khuyết là đồng chí Lã Quý Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh và Vũ Mạnh Anh, Trưởng Bưu cục HKT1, Trung tâm Vận hành Khu vực 1, Bưu điện Hà Nội.