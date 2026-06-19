Agribank trao tặng 15 tỷ đồng an sinh xã hội tại Lạng Sơn - Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng nơi phên dậu Tổ quốc

(Ngày Nay) - Ngày 18/6/2026, tại Lạng Sơn, Agribank phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng. Công trình được Agribank tài trợ 15 tỷ đồng từ nguồn an sinh xã hội, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân khu vực biên giới.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự đồng hành của Agribank cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, hướng về cộng đồng; đồng thời tiếp tục khẳng định trách nhiệm, vai trò tiên phong của ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong việc lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.

Dự Lễ khởi công có đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; cùng đại diện lãnh đạo công an tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, chính quyền địa phương cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Về phía Agribank có đồng chí: Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; đồng chí Phạm Toàn Vượng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị tại Trụ sở chính và Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Nằm nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, xã Thụy Hùng là địa bàn biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng của tỉnh Lạng Sơn. Toàn xã có 27 thôn với 1.602 hộ, 6.890 nhân khẩu, trong đó có 10 thôn giáp biên; đường biên giới dài gần 23 km. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ. Mặc dù những năm gần đây kinh tế - xã hội địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, song việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng của người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng một cơ sở y tế khang trang, hiện đại luôn là mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Lễ khởi công xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng vì thế có ý nghĩa quan trọng không chỉ là niềm vui của người dân địa phương mà còn là dấu ấn trong sự chung tay của Agribank, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn nhằm nâng cao chất lượng an sinh xã hội, chăm lo sức khoẻ, đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi Lễ khởi công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, đồng thời là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp phát triển đất nước. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Agribank đã và đang chung tay huy động nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển mà còn là trách nhiệm chính trị, xã hội của định chế tài chính hàng đầu nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và được thụ hưởng thành quả phát triển, đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước giữ vị trí chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bên cạnh việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước giao, Agribank luôn xác định việc chung tay vì cộng đồng là một phần trách nhiệm trong quá trình phát triển. Công tác an sinh xã hội không chỉ là hoạt động thường niên mà đã trở thành cam kết bền bỉ, thể hiện tinh thần sẻ chia và những giá trị nhân văn mà Agribank luôn theo đuổi.

Song hành với nhiệm vụ cung ứng nguồn vốn cho phát triển kinh tế, Agribank luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới công tác an sinh xã hội, xem việc đồng hành cùng cộng đồng là trách nhiệm và cam kết lâu dài trên hành trình phát triển bền vững. Giai đoạn 2020-2025, Agribank đã dành trên 2.750 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước; riêng năm 2025, ngân hàng dành gần 700 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững, khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo các đối tượng chính sách.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, Agribank đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực. Giai đoạn 2021-2026, Agribank đã phê duyệt và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 44 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ hộ nghèo và các hoạt động xã hội khác. Nhiều công trình sau khi hoàn thành đã góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định, việc tài trợ 15 tỷ đồng xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của Agribank mà còn là tình cảm, sự sẻ chia và mong muốn đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân khu vực biên giới. Đồng chí nhấn mạnh, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trạm Y tế xã sẽ trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe ban đầu tin cậy, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tạo điều kiện để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và gắn bó với quê hương, biên cương của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Agribank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. Các đồng chí nhấn mạnh, việc Agribank tài trợ xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường tiềm lực y tế, đồng thời thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh khẳng định, công trình không chỉ bổ sung nguồn lực quan trọng cho địa phương mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, cam kết chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm công trình được xây dựng đúng tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng mong đợi của Nhân dân địa phương.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Agribank, chính quyền và Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thụy Hùng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Trong không khí phấn khởi của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Agribank cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức Lễ khởi công xây dựng Trạm Y tế xã Thụy Hùng. Đây là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quá trình triển khai công trình y tế có ý nghĩa thiết thực đối với người dân địa phương.

Trạm Y tế xã Thụy Hùng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực biên giới. Hơn cả một công trình dân sinh, đây còn là sự gửi gắm của Agribank về niềm tin, trách nhiệm và tình cảm đối với mảnh đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc; góp phần để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trên hành trình hơn 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn tin rằng mỗi công trình được trao tặng, mỗi sự sẻ chia với cộng đồng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm và nghĩa tình. Với Lạng Sơn, vùng đất giàu truyền thống cách mạng và có vị trí đặc biệt quan trọng nơi phên dậu Tổ quốc, Agribank sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong hành trình kiến tạo những giá trị bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, vun đắp thế trận lòng dân vững chắc và chung tay xây dựng vùng biên cương ngày càng giàu đẹp, văn minh.