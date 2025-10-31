Âm nhạc có thể là “cứu cánh” cho chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổi

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu quy mô lớn do các nhà khoa học Australia dẫn đầu cho thấy việc tham gia các hoạt động âm nhạc, bao gồm nghe hoặc chơi nhạc, ở người cao tuổi có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ.

Kết quả nghiên cứu do Đại học Monash chủ trì và được công bố ngày 30/10, qua đó gợi mở biện pháp can thiệp lối sống đơn giản và dễ tiếp cận nhằm bảo vệ sức khỏe nhận thức.

Nghiên cứu được thực hiện đối với hơn 10.800 người cao tuổi và đã chỉ ra mối liên hệ mạnh mẽ giữa việc tiếp xúc với âm nhạc và sức khỏe não bộ. Cụ thể, những người trên 70 tuổi thường xuyên nghe nhạc có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 39% so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ nghe nhạc. Việc chơi nhạc cụ cũng có liên quan đến việc giảm 35% nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Trong khi đó, những người vừa thường xuyên nghe nhạc vừa chơi nhạc cụ đạt được mức bảo vệ tốt nhất, với nguy cơ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn 33% và tỷ lệ suy giảm nhận thức thấp hơn 22%.

Ngoài ra, nhóm người thường xuyên nghe nhạc cũng ghi nhận tỷ lệ suy giảm nhận thức thấp hơn 17% và đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra về nhận thức tổng thể cũng như trí nhớ tình tiết – loại trí nhớ giúp ghi nhớ các sự kiện trong đời sống hằng ngày.

Giáo sư Joanne Ryan, đồng tác giả và là trưởng nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh rằng sự lão hóa của não bộ không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác hay di truyền mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường sống và lối sống. Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm chứng sa sút trí tuệ nên các biện pháp can thiệp dựa trên lối sống - như nghe nhạc hoặc chơi nhạc – có thể giúp duy trì sức khỏe nhận thức và góp phần ngăn ngừa hoặc làm chậm sự khởi phát của căn bệnh.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu chính Emma Jaffa từ Đại học Monash cho biết vẫn cần có thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định mối quan hệ trực tiếp của âm nhạc đối với sức khỏe tâm thần.