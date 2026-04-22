Anh Quân Idol ra mắt MV “Việt Nam khúc kiêu hùng”, lần đầu khai thác đề tài quê hương đất nước

(Ngày Nay) - Tối 22/4, ca sĩ Anh Quân Idol chính thức phát hành MV “Việt Nam khúc kiêu hùng” - một sáng tác của nhạc sĩ Tú Dưa - trên các nền tảng nhạc số, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật khi lần đầu tiên giới thiệu một sản phẩm mang đậm tinh thần quê hương, đất nước.

Đây là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Anh Tú (Tú Dưa) sáng tác từ cách đây 7 năm, được “để dành” cho đến khi tìm được giọng ca phù hợp để thể hiện. Với Anh Quân Idol, nhạc sĩ Tú Dưa tin rằng nam ca sĩ có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần được gửi gắm trong từng câu hát - một tình yêu đất nước được thể hiện bằng sự chân thành và chiều sâu cảm xúc.

Không đi theo lối mòn của những ca khúc hào sảng, nặng tính cổ động, “Việt Nam khúc kiêu hùng” chọn hướng tiếp cận giàu chất tự sự. Bài hát như một cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa hiện tại thanh bình và ký ức lịch sử, nơi lòng tự hào dân tộc được kể bằng sự biết ơn và trân trọng. Chất liệu trữ tình quen thuộc trong sáng tác của Tú Dưa tiếp tục được phát huy, nhưng ở sắc thái mới: kiêu hùng mà không khô cứng, mềm mại mà vẫn đủ sức lay động.

Phần hòa âm phối khí do nhạc sĩ Thanh Bình thực hiện, kết hợp nhiều yếu tố như symphony (giao hưởng), cinematic (điện ảnh) và rock, cùng dàn dây, violin, guitar… tạo nên không gian âm nhạc vừa trang trọng vừa da diết. Trên nền âm thanh nhiều lớp, giọng hát nam cao, sáng của Anh Quân Idol trở thành điểm tựa cảm xúc xuyên suốt, dẫn dắt người nghe qua các cung bậc từ nhẹ nhàng, sâu lắng đến cao trào mạnh mẽ.

Đáng chú ý, thay vì lựa chọn cách thể hiện phô diễn kỹ thuật, Anh Quân Idol tiết chế trong lối hát, ưu tiên cảm xúc và sự chân thành. Nam ca sĩ cho biết, với một ca khúc về quê hương, điều quan trọng nhất là cảm xúc thật. Chính sự cân bằng giữa mềm mại và hào sảng đã giúp anh giữ được tinh thần bài hát mà vẫn tạo được dấu ấn riêng.

MV “Việt Nam khúc kiêu hùng” do đạo diễn HAI (Hải Nguyễn Đức) thực hiện - gương mặt đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc được chú ý như “Nước mắt em lau bằng tình yêu mới” (Da LAB - Tóc Tiên), “Vượt qua Everest” (Isaac), “Sau lưng anh có ai kìa” (Thiều Bảo Trâm), “Có điều gì sao không nói cùng anh” (Trung Quân), “Một bước yêu vạn dặm đau” (Mr Siro), “Thu đi rồi đến hạ” (Mars Anh Tú)… Trong dự án lần này, đạo diễn lựa chọn sử dụng nhiều diễn viên không chuyên nhằm tăng tính chân thực. Đáng chú ý, nhạc sĩ Tú Dưa cũng xuất hiện cùng hai con trong MV như một chi tiết giàu ý nghĩa, gợi mở về sự tiếp nối giữa các thế hệ trong tình yêu quê hương, đất nước.

Về bối cảnh, sản phẩm âm nhạc được dàn dựng theo hướng giàu tính điện ảnh, với không gian chính là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Câu chuyện xoay quanh một người mẹ từng đi qua thời chiến, trở lại bảo tàng để nhìn lại ký ức xưa qua những thước phim và hiện vật. Hình ảnh người mẹ trở thành biểu tượng cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam âm thầm hy sinh, chờ đợi và gìn giữ hậu phương trong chiến tranh.

Không sử dụng đại cảnh hay kỹ xảo hoành tráng, MV tập trung vào cảm xúc với những khuôn hình gần gũi, chân thực. Điểm nhấn xuyên suốt là ánh mắt của người mẹ chất chứa ký ức, mất mát nhưng cũng đầy yêu thương và kiên cường. Xen kẽ dòng hồi tưởng là những hình ảnh về hiện tại như lễ diễu binh, sự xuất hiện của các thế hệ trẻ, tạo nên sự nối tiếp giữa quá khứ và hôm nay.

Khoảnh khắc khép lại MV gây xúc động khi người mẹ mỉm cười, ngoái lại vẫy tay như chào những người lính trẻ trở về từ ký ức. Sau đó, bà lặng lẽ rời đi một mình, để lại dư âm về cái giá của hòa bình và những hy sinh thầm lặng phía sau mỗi trang sử.

Anh Quân Idol, tên thật Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi bước ra từ chương trình Vietnam Idol 2012, nam ca sĩ lựa chọn con đường hoạt động bền bỉ nhưng khá kín tiếng. Bước ngoặt đến vào năm 2023 khi Anh Quân Idol lần đầu hợp tác với nhạc sĩ Tú Dưa và phát hành ca khúc “E là không thể”, đạt hơn 120 triệu lượt xem và tạo hiệu ứng rộng rãi trên mạng xã hội.

Việc ra mắt “Việt Nam khúc kiêu hùng” cho thấy Anh Quân Idol đang mở rộng biên độ nghệ thuật, không chỉ dừng lại ở những bản tình ca mà hướng đến các đề tài giàu chiều sâu và giá trị cộng đồng. Phát hành trong dịp tháng Tư, sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ cũng như một lời nhắc về giá trị của hòa bình, về sự biết ơn quá khứ và trách nhiệm gìn giữ những điều tốt đẹp cho tương lai.