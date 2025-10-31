Bảo vệ di sản Huế sau những ngày mưa lũ

(Ngày Nay) - Sáng 31/10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Đại Nội Huế, yêu cầu rà soát tổng thể các hạng mục bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn cho Quần thể Di tích Cố đô Huế trước tác động của thiên tai.
Phó thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác dọn dẹp bảo vệ di sản tại Đại nội Huế
Phó thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác dọn dẹp bảo vệ di sản tại Đại nội Huế

Sau nhiều ngày mưa lũ lịch sử khiến TP. Huế chìm trong nước, sáng 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trực tiếp đến Đại Nội Huế để kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả, công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ di sản.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng nghe lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua. Các công trình trong Quần thể di tích Cố đô Huế, đặc biệt là Đại Nội, Ngọ Môn, Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định và Cung An Định, đều chịu ảnh hưởng nặng nề do nước ngập sâu, bùn đất phủ dày và hiện vật có nguy cơ bị hư hại.

Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền địa phương, cùng nỗ lực không ngừng của đội ngũ làm công tác bảo tồn di tích trong việc ứng phó với thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại cho các công trình di sản.

Bảo vệ di sản Huế sau những ngày mưa lũ ảnh 1

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Huế cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành rà soát tổng thể các hạng mục dễ bị tổn hại do mưa lũ, đặc biệt là hệ thống thoát nước, chống thấm, gia cố nền móng và bảo quản hiện vật.

Đồng thời, ông đề nghị xây dựng phương án ứng phó dài hạn, theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, bởi Huế là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và ngập úng kéo dài.

Bảo vệ di sản Huế sau những ngày mưa lũ ảnh 2

Nhiều công trình di tích tại Huế chìm trong nước lũ

Ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, gần 200 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã được huy động tỏa về các điểm di tích trọng yếu để khơi thông nước đọng, xúc bùn, rửa sân gạch, lau chùi nội thất và hiện vật.

Tuy nhiên, công việc không hề dễ dàng. Nước lũ rút rồi dâng cao trở lại khiến nhiều khu vực phải “làm lại từ đầu”. Riêng quảng trường Ngọ Môn, khu vực rộng lớn nằm ngay trước Đại Nội bị ngập sâu, nước rút để lại lớp bùn dày, gây khó khăn lớn cho việc dọn dẹp.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, toàn bộ lực lượng đã ra quân tổng vệ sinh ngay sau khi nước rút, với mục tiêu dọn sạch bùn đất, khôi phục cảnh quan và đưa các điểm di tích hoạt động trở lại.

Vào 8 giờ sáng nay, các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đã mở cửa bán vé trở lại, đón những đoàn khách đầu tiên sau đợt mưa lũ.

