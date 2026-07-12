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Bồ Đào Nha xuất sắc giành ngôi quán quân Lễ hội DIFF 2026

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Sau hơn một tháng "bùng nổ" với những đêm trình diễn rực sáng sông Hàn, tối 11/7, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn Ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội DIFF năm nay, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Còn đội Trung Quốc giành ngôi á quân với phần thưởng trị giá 10.000 USD.
Bồ Đào Nha xuất sắc giành ngôi quán quân Lễ hội DIFF 2026

Với kinh nghiệm ba năm liên tiếp góp mặt trong các trận chung kết DIFF, đội pháo hoa Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) mang đến cho khán giả một đêm thi mãn nhãn. Với phần thi sử dụng tới 3 ca khúc Việt Nam, đội Trung Quốc dẫn dắt khán giả qua hành trình khám phá một Đà Nẵng trẻ trung bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc. Những lớp pháo hoa chuyển cảnh liên tục, kết hợp kỹ thuật bắn nhiều tầng cùng hình ảnh những "cây cầu", biểu tượng của Đà Nẵng hiện lên trên bầu trời đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, truyền tải tinh thần kết nối đúng với chủ đề "Những chân trời kết nối". Bên cạnh ngôi Á quân, đội pháo hoa Trung Quốc cũng giành được phần thưởng là những tràng vỗ tay và tình yêu thương của khán giả và du khách…

Còn đội quán quân Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) đã chứng minh vì sao họ là một trong những thương hiệu pháo hoa hàng đầu châu Âu. Tiếp nối câu chuyện từ phần thi vòng loại, đội Bồ Đào Nha kể về một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ. Thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa được phát huy xuyên suốt qua những trường đoạn giàu cảm xúc, kết hợp nhịp nhàng giữa âm nhạc và ánh sáng, đưa khán giả đi từ những khoảnh khắc lắng đọng đến màn kết bùng nổ. Đội Bồ Đào Nha khiến khán giả không thể rời mắt với những hiệu ứng pháo hoa độc đáo, từ những dòng thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun cùng hàng loạt hiệu ứng đặc trưng liên tục nối tiếp nhau, tạo nên một bức tranh thị giác đầy cảm xúc.

Cũng trong đêm chung kết, Ban tổ chức đã công bố giải thưởng "Sáng tạo" dành cho đội Italy với màn trình diễn được đánh giá là khác biệt và gây ấn tượng mạnh mẽ trong vòng loại. Đội Nhật Bản nhận giải "Triển vọng" nhờ màn trình diễn phô bày kỹ thuật chuyên nghiệp và chuẩn xác. Nhận được tình cảm to lớn từ khán giả, đội Đà Nẵng - Việt Nam nhận giải "Khán giả yêu thích nhất". Cả 3 giải thưởng đều có giá trị là 5.000 USD.

Trong đêm chung kết DIFF 2026, bên cạnh khu vực khán đài hàng chục nghìn chỗ được lấp kín, du khách trong nước và quốc tế còn đứng chật kín các tuyến đường và cầu qua sông Hàn để chiêm ngưỡng pháo hoa. Có mặt từ chiều bên bờ sông Hàn để chờ đợi đêm chung kết, anh Lục Minh Khôi (du khách đến từ Lạng Sơn) chia sẻ về việc rất cố gắng để sắp xếp công việc, đưa vợ sắp cưới đến Đà Nẵng du lịch đúng vào đêm chung kết lễ hội pháo hoa. "Màn trình diễn của hai đội thật sự tuyệt vời, mãn nhãn và dâng trào. Chúng tôi sẽ cưới nhau vào cuối năm nay. Đây sẽ là một kỷ niệm lãng mạn và đáng nhớ của thời gian yêu nhau", anh Lục Minh Khôi nói.

Với chị Aundrey Thompson, đây là lần đầu tiên du khách người Anh này đến Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và chị sẽ nhớ mãi những cảm xúc tuyệt vời này. "Đây là một trong những lễ hội hấp dẫn nhất thế giới. Chắc chắn tôi sẽ quay lại cùng gia đình, bạn bè để tận hưởng trong lần sau", chị Aundrey Thompson cho biết.

Lễ hội DIFF 2026 là một trong những mùa lễ hội thành công nhất trong lịch sử tổ chức. Suốt thời gian qua, hàng trăm ngàn lượt du khách đã đổ về Đà Nẵng để hòa mình vào bầu không khí lễ hội. Các đêm thi đều kín khán đài, vé được bán hết từ rất sớm, trong khi các tuyến đường ven sông Hàn, các cây cầu và du thuyền luôn chật kín người thưởng thức pháo hoa. Trước chung kết, trong 5 đêm thi vòng loại, thành phố ghi nhận hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi đêm pháo hoa đều đón trên 100.000 lượt khách lưu trú, riêng đêm thi thứ năm (ngày 27/6) đạt khoảng 117.400 lượt, mức cao nhất từ đầu mùa.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026, mùa lễ hội năm nay đã đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt với các chủ đề của từng đêm thi gồm: Thiên nhiên, Di sản, Văn hóa, Sáng tạo và Tầm nhìn. Mỗi đêm thi không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật và nghệ thuật pháo hoa mà còn là một câu chuyện được viết bằng ánh sáng; là nơi các nền văn hóa được gặp gỡ, để những thông điệp về hòa bình, sáng tạo, hợp tác và khát vọng phát triển được lan tỏa bằng những khoảnh khắc rực sáng trên bầu trời thành phố Đà Nẵng. Qua các mùa tổ chức, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á"; đồng thời DIFF được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong chín lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh...

PV
DIFF 2026 Bồ Đào Nha quán quân Đà Nẵng

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