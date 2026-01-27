TP Hồ Chí Minh tuyển bổ sung hơn 1.400 giáo viên

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh triển khai đợt tuyển dụng bổ sung hơn 1.400 giáo viên cho năm học 2025 - 2026, tập trung vào các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Ngày 26/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổ chức tuyển dụng bổ sung 1.418 giáo viên cho năm học 2025 - 2026, trên cơ sở nhu cầu thực tế của các cơ sở giáo dục công lập và kết quả kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 vừa qua.

Theo thông báo, các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố có nhu cầu tuyển bổ sung 1.182 giáo viên, các trường THPT tuyển bổ sung 236 giáo viên. Việc tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học, đồng thời bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học trong năm học mới.

Đối tượng được đăng ký dự tuyển bổ sung là các ứng viên không trúng tuyển theo quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2025 - 2026, có kết quả thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và không thuộc diện bị hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, ứng viên có nhu cầu đăng ký tuyển bổ sung thực hiện toàn bộ quy trình trực tuyến tại địa chỉ https://tuyendung.hcm.edu.vn. Ứng viên đăng ký cập nhật nguyện vọng bổ sung, in phiếu đăng ký, dán ảnh, ký tên, sau đó quét phiếu thành tệp định dạng PDF để nộp lại trên hệ thống.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, ứng viên có thể tra cứu tình trạng tiếp nhận phiếu đăng ký bằng cách truy cập cổng tuyển dụng, chọn mục “Tra cứu kết quả - In phiếu” và nhập số căn cước công dân đã sử dụng khi đăng ký.

Thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển bổ sung trước 17 giờ ngày 9/2/2026. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh lưu ý, các hồ sơ nộp không đúng quy trình hoặc sau thời hạn trên sẽ không được xem xét.

Về nguyên tắc xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ xét tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu của từng vị trí việc làm, từng đơn vị. Điểm xét tuyển là tổng điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định.

Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên có tổng điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí cần tuyển, người có điểm thi vòng 2 cao hơn sẽ được lựa chọn. Nếu vẫn không xác định được, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sẽ quyết định người trúng tuyển.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đề nghị các ứng viên thường xuyên theo dõi các thông báo liên quan đến kỳ tuyển dụng giáo viên năm học 2025 - 2026 trên website tuyendung.hcm.edu.vn để cập nhật kịp thời thông tin và thực hiện đúng quy định.