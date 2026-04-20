Bộ phim quy tụ dàn sao "khủng" của điện ảnh Việt, có người từng đóng phim Hollywood.

(Ngày Nay) - Có diễn viên từng góp mặt trong dự án Hollywood, có người là ngôi sao âm nhạc, người hoạt động lâu năm tại Pháp, người có tên tuổi với điện ảnh trong nước… Tất cả hội tụ trong Chơi vơi, tạo nên một dàn diễn viên hiếm có của điện ảnh Việt thời điểm bấy giờ.

Chơi vơi (2009) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là một trong những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của điện ảnh Việt, giai đoạn cuối những năm 2000. Bộ phim gây chú ý khi là phim nhựa đầu tiên của Việt Nam được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Venice (2009) - một trong những liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, vào thời điểm công chiếu, Chơi vơi cũng tạo “cú hích” khi cùng lúc quy tụ dàn sao “khủng”. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, anh hoàn toàn yên tâm và tự tin khi mời được dàn diễn viên điện ảnh tên tuổi: Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn, Phạm Linh Đan, Duy Khoa…

Johnny Trí Nguyễn (vai Thổ)

Trong Chơi vơi, Johnny Trí Nguyễn thủ vai Thổ, một anh chàng Việt kiều lãng tử, thực dụng và đầy dục tính. Nhân vật Thổ đóng vai trò là "chất xúc tác" đẩy mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật chính vào tình thế chơi vơi, bế tắc.

Khi tham gia phim, Johnny Trí Nguyễn đang là ngôi sao phòng vé của dòng phim hành động Việt như: Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết… đồng thời từng tham gia các dự án Hollywood, nên sự xuất hiện trong một phim nghệ thuật như Chơi vơi là điều khá bất ngờ.

Nam diễn viên tự nhận xét đó là vai diễn của dạn phim “đặc sệt” chất biểu hiện tâm trạng, tâm lý con người hơn là hành động. “Theo tôi, Chơi với có kịch bản đặc biệt, phá cách các các thể loại kịch bản truyền thống. Và nó thực sự hấp dẫn tôi”, Johnny Trí Nguyễn nói.

Sau Chơi vơi, Johnny Trí Nguyễn tiếp tục tham gia các dự án như Bẫy Rồng, Tèo em… đều tạo được tiếng vang lớn. Đến năm 2016, anh góp mặt trong phim Fan cuồng (2016) - đóng chung Thái Hòa, sau đó hạn chế tham gia các hoạt động trong nước.

Năm 2023, anh góp mặt trong series The Continental: From the World of John Wick (tiền truyện về John Wick), đóng cùng Nhung Kate - bạn gái cũ. Ngoài việc tập luyện, tài tử hướng đến lối sống thiền định để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống.

Giữ tháng 4/2026, Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công bố phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh diễn ra tại TP.HCM. Lần hiếm hoi góp mặt trong một sự kiện giải trí, nam diễn viên gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phong độ, điển trai ở tuổi 52. Đây cũng là một trong những dự án đánh dấu sự trở lại của nam nghệ sĩ sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai Hữu tướng quân. Ngoài ra, anh còn giữ vai trò chỉ đạo võ thuật, tham gia tuyển chọn diễn viên. Nói về lý do tái xuất, sao nam cho biết đây là một dự án hoành tráng, có sự cộng hưởng giữa kịch bản, yếu tố lịch sử… Do đó, nam diễn viên cho rằng nếu không góp mặt sẽ là điều tiếc nuối đối với mình.

Đỗ Thị Hải Yến (vai Duyên)

Đỗ Thị Hải Yến, vai Duyên - nhân vật trung tâm của phim. Đây là một người phụ nữ trẻ sống trong hôn nhân thiếu kết nối, mang nhiều giằng xé nội tâm. Thời điểm đó, Hải Yến đã là gương mặt điện ảnh quen thuộc, từng gây tiếng vang với các phim như Mùa hè chiều thẳng đứng; Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao… được xem là một trong những nữ diễn viên Việt có dấu ấn quốc tế rõ nét.

Năm 2010, sau khi gây ấn tượng với diễn xuất đầy nội tâm trong Chơi vơi, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Cánh đồng bất tận - một bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé năm đó. Tuy nhiên, sau đó, cô lui về ở ẩn.

Đến năm 2015, Đỗ Thị Hải Yến là Cha và con và... (2015) của đạo diễn Phan Đăng Di. 5 năm qua, cô ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Hải Yến kết hôn với doanh nhân Calvin Lâm năm 2012, có ba con với anh.

Sau gần một thập kỷ ngưng đóng phim, Đỗ Hải Yến bất ngờ trở lại với điện ảnh. Khi tái xuất màn ảnh rộng, vẻ ngoài của cô vẫn khiến nhiều người xuýt xoa vì không thay đổi quá nhiều.

Trong phim, Đỗ Hải Yến đóng vai Kỳ Nam, cô có dịp tình cờ gặp gỡ nhân vật Khang (do Liên Bỉnh Phát) thủ vai. Phim được lấy bối cảnh những năm 1980 ở Sài Gòn và được quay bằng phim 35mm. Sự cũ kỹ cùng những khung hình nhuốm màu thời gian khiến mọi người hoài niệm về thời quá khứ. Trong đó, vẻ đẹp đài các, quý phái và có phần thơ thẩn của Đỗ Hải Yến cũng là điểm thu hút người xem.

Dù đã ở độ tuổi 43 nhưng Đỗ Hải Yến vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung nên khi đứng cạnh “anh tài” Liên Bỉnh Phát không thấy sự chênh lệch quá nhiều về độ tuổi.

Phạm Linh Đan (vai Cầm)

Trong Chơi vơi, Phạm Linh Đan vai Cầm, bạn thân Duyên (do Đỗ Thị Hải Yến thủ vai), Người phụ nữ bí ẩn, cá tính, có mối quan hệ đặc biệt với Duyên, góp phần đẩy sâu những xung đột tâm lý trong phim. Linh Đan là diễn viên hoạt động chủ yếu tại Pháp, cô nổi tiếng qua bộ phim Indochine (1992) và giành giải César cho "Nữ diễn viên triển vọng" trong phim De battre mon cœur s'est arrêté năm 2006. Cô từng về Việt Nam giới thiệu phim Pars vite et reviens tard trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh Pháp tại Việt Nam lần thứ nhất, hồi tháng 10/2007.

Thời điểm nhận lời tham gia Chơi vơi, Linh Đan đã từ chối một số lời mời đóng phim ở nước ngoài để về Việt Nam. Ngôi sao phim Đông Dương Phạm Linh Đan cho biết, cô đã “bị” kịch bản phim và đạo diễn chinh phục.

Vai diễn gần đây nhất Phạm Linh Đan đảm nhận là vai người phụ nữ mờ nhạt trong phim The very private life of mister sim.

Hinh ảnh mới nhất công chúng thấy Linh Đan xuất hiện trên truyền thông khi cô dự thảm đỏ với chiếc đầm xẻ ngực, hội tụ dàn sao quốc tế tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 năm 2023.

Phạm Duy Khoa (Vai Hải)

Hải (Phạm Duy Khoa thủ vai) là một nhạc sĩ trẻ, lãng tử, có đời sống tình cảm phức tạp, tạo thêm lớp nghĩa về cảm xúc và sự cô đơn trong phim.

Thời điểm đó, Duy Khoa nổi tiếng với vai trò ca sĩ (bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn), nên việc lấn sân điện ảnh là một điểm mới, góp phần tăng sức hút cho dàn cast.

Trước đó, Khoa chưa từng gặp đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và đã nghĩ đó là một đạo diễn kỳ cựu tóc bạc. Sau những bất ngờ qua đi, ngay hôm thử vai với diễn viên Hải Yến, ca sĩ Sao mai đã kịp trấn tĩnh để hoá thân thành tài xế taxi Hải hồn nhiên, ngây thơ như chính mình ngoài đời.

Để vào vai Hải, theo yêu cầu của đạo diễn, Khoa đã phải học lái xe, học bơi. Duy Khoa cũng đã lên kế hoạch dừng các hoạt động âm nhạc để tập trung cho công việc mới được bắt đầu vào trung tuần tháng 9/2008.

Hiện tại, Nguyễn Duy Khoa không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động nghệ thuật như trước. Sau giai đoạn được biết đến rộng rãi từ âm nhạc và vai diễn trong Chơi vơi, anh dần lui về phía sau, tập trung cho cuộc sống cá nhân.

Nam ca sĩ hiện có cuộc sống kín tiếng, dành nhiều thời gian cho gia đình và các công việc riêng, thay vì tham gia showbiz sôi nổi như trước. Dù ít hoạt động, anh vẫn được khán giả nhớ đến như một gương mặt từng tạo dấu ấn ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh.

Đáng chú ý, dàn diễn viên đặc biệt này cũng được kỳ vọng sẽ có dịp hội ngộ trở lại khi Chơi vơi được giới thiệu trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).

Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” được xây dựng, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức.