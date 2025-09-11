Cambridge kỷ niệm 40 năm English Grammar in Use: Bộ sách ngữ pháp tiếng Anh đáng tin cậy nhất thế giới

(Ngày Nay) -Ra đời vào năm 1985, bộ sách đã trở thành tài liệu học tập thiết yếu cho hàng triệu học viên và giáo viên trên toàn thế giới.

Cambridge University Press & Assessment (Hội đồng Khảo thí & Nhà xuất bản Đại học Cambridge) tự hào kỷ niệm 40 năm ra mắt English Grammar in Use – bộ sách ngữ pháp tiếng Anh bán chạy nhất thế giới.

Từ nhu cầu thực tế trong lớp học đến bộ sách ngữ pháp được tin dùng toàn cầu

Vào cuối những năm 1970, khi không thể tìm được sách ngữ pháp phù hợp cho người lớn học tiếng Anh, Raymond Murphy - một cựu giáo viên tiếng Anh - đã tự soạn các tài liệu học tập với phần giải thích rõ ràng, ví dụ gần gũi và nhiều bài luyện tập thực tế. Những tài liệu đó đã trở thành nền tảng cho cuốn sách sau này được xuất bản bởi Cambridge University Press - nhà xuất bản duy nhất nhận ra tiềm năng thực sự của bản thảo do Murphy viết.

Kể từ đó, bộ sách Grammar in Use đã phát triển thành một tài liệu tham khảo ngữ pháp linh hoạt, thân thiện với học viên và đáng tin cậy, phù hợp cho cả việc tự học và sử dụng trên lớp.

Tài liệu học tập vượt thời gian cho mọi đối tượng

Bộ sách Grammar in Use bao gồm: Essential Grammar in Use (Beginner to Elementary, CEFR A1–B1); English Grammar in Use (Intermediate, CEFR B1–B2); Advanced Grammar in Use (Advanced, CEFR C1–C2)

Điểm nổi bật của bộ sách: Giải thích ngữ pháp dễ hiểu với ví dụ thực tế; Bài tập thực hành kèm đáp án; Bố cục độc đáo với lý thuyết và bài tập trên hai trang đối diện, giúp việc học dễ dàng hơn; Hỗ trợ học tập trực tuyến mọi lúc, mọi nơi qua Cambridge One với eBook, audio và bài tập thực hành

Sức lan tỏa toàn cầu và tính ứng dụng lâu dài

Hơn 30 triệu bản in đã được bán ra kể từ năm 1985, tiếp cận hơn 100 triệu người dùng trên toàn thế giới, bao gồm cả thư viện và lớp học. Phiên bản Intermediate British English, được biết đến với tên English Grammar in Use hay còn gọi là “Blue Murphy”, vẫn là cuốn sách bán chạy nhất toàn cầu.

Chất lượng vượt trội, độ tin cậy cao cùng hàng loạt ví dụ rõ ràng, thực tiễn chính là lý do khiến Grammar in Use nổi bật giữa vô vàn tài liệu miễn phí, trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn học ngữ pháp một cách chính xác và hiệu quả.

Trên các trang đánh giá và mạng xã hội, học viên và giáo viên thường đánh giá cao bộ sách Grammar in Use nhờ cách trình bày đơn giản và rõ ràng. Khác với nội dung miễn phí trên YouTube hay mạng xã hội, bộ sách mang lại lời giải thích dễ hiểu, bao quát hàng trăm điểm ngữ pháp - kể cả những phần khó nhất - cùng nhiều bài tập thực hành, nên được học viên rất tin tưởng. Có thể nói, nếu học viên tiếng Anh chỉ mua một cuốn sách ngữ pháp thì đó chính là Grammar in Use.

Tôn vinh hành trình 40 năm đồng hành cùng học viên

“Trong suốt bốn thập kỷ qua, English Grammar in Use đã mở ra nhiều cơ hội cho học viên tiếng Anh trên toàn thế giới,” đại diện Cambridge University Press & Assessment chia sẻ. “Đây không chỉ là một cuốn sách, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình học tập của mỗi người. Chúng tôi tự hào nhìn lại chặng đường đã qua và sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ học viên tiếng Anh tiếp theo”.

Cambridge University Press & Assessment chính thức phát hành ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 40 năm của English Grammar in Use tại hệ thống nhà sách FAHASA trên toàn quốc.