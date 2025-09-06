Cần sửa đổi Thông tư 29 để chuẩn hoá hoạt động của Trung tâm gia sư

(Ngày Nay) - Với những thay đổi từ chính quyền ba cấp về mô hình hai cấp nên một số nội dung trong Thông tư 29 cần được sửa đổi.

Tại Hội nghị tổng kết năm học cũ và triển khai năm học mới của TP.HCM ngày 27/8/2025, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, quản lý dạy thêm, học thêm tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tuy nhiên, với những thay đổi từ chính quyền ba cấp về mô hình hai cấp nên một số nội dung trong Thông tư 29 cần được sửa đổi. Vụ Giáo dục phổ thông được yêu cầu sớm tham mưu việc này.

Nhiều quy định cần bổ sung, sửa đổi

Sau một khoảng thời gian Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 29) áp dụng vào thực tiễn đã tác động tích cực, làm thay đổi nhận thức, thói quen của toàn xã hội đối với việc dạy thêm, học thêm; tuy nhiên vẫn xuất hiện tình trạng các trung tâm dạy thêm, công ty gia sư mọc lên như nấm sau mưa; chất lượng dạy thêm không đảm bảo, sử dụng nhiều chiêu trò để “lách” các quy định về dạy thêm, học thêm, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu.

Cùng với đó, nội dung Thông tư cũng bộc lộ việc đang tạo ra việc thiếu chế tài để các chính quyền cơ sở tiến hành giám sát, xử lý các cơ sở khi để xảy ra vi phạm, trong khi việc thanh kiểm tra, “hậu kiểm” thực tiễn đang chưa được triển khai đúng với nguyên tắc.

Nội dung Thông tư 29 quy định rất chi tiết, cụ thể vấn đề quản lý dạy thêm, học thêm. Cần khẳng định một lần nữa rằng, Thông tư 29 không cấm giáo viên dạy thêm. Những quy định tại Thông tư 29 là để ngăn chặn và xử lý những hoạt động dạy thêm tiêu cực ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và ảnh hưởng đến học sinh.

Theo đó Thông tư 29 quy định: thời lượng, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức dạy thêm, học thêm phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, bảo đảm sức khoẻ của học sinh; tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại khu vực có lớp dạy thêm, học thêm.

Như vậy, căn cứ quy định trên có thể thấy, tại khu vực có lớp dạy thêm, học thêm phải tuân thủ quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, về thời lượng, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức dạy thêm, học thêm phải phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, bảo đảm sức khoẻ của học sinh.

Nhiều cha mẹ học sinh lo lắng về việc hiện Thông ty 29 đã đi vào cuộc sống nhưng vẫn chưa có hành lang pháp lý cụ thể giải quyết trong trường hợp phát hiện những sai phạm tại các công ty gia sư, trung tâm dạy thêm, dẫn tới những khó khăn trong công tác thanh, kiểm tra và xử lý sai phạm.

Đồng thời, theo các quy định thì việc kinh doanh công ty gia sư, trung tâm dạy thêm hiện thuộc danh sách ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; do đó, khi thành lập trung tâm dạy thêm, trung tâm gia sư, dạy kèm, bạn không cần có giấy phép thành lập hay đề án thành lập, chỉ cần đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền và thực hiện thủ tục thành lập công ty tương ứng với từng loại hình thành lập.

Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ người nào, cơ sở nào dù có hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hay không cũng đều có thể dễ dàng thành lập được trung tâm dạy thêm. Từ đó nảy sinh nhiều bất cập trong quá trình tổ chức dạy thêm cho các học sinh như: sử dụng những giáo viên không đảm bảo về trình độ và phương pháp sư phạm; chất lượng dạy và học kém; giờ giấc học thêm được bố trí không khoa học, không phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi và không đảm sức khoẻ của học sinh; cơ sở vật chất sơ sài, không đảm bảo các quy định về PCCC…

Quá trình khảo sát cho thấy, như đã thành luật bất thành văn, khu vực gần các trường học luôn luôn là nơi tập trung rất nhiều các trung tâm dạy thêm. Ngoài những băn khoăn liên quan đến các vấn đề như chất lượng dạy thêm, học phí, trình độ giáo viên cùng những vấn đề pháp lý khác… liệu đã thực sự đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hay không; những trung tâm này phần lớn đều có dấu hiệu không đảm bảo về cơ sở vật chất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lỏng lẻo, bát nháo hoạt động của các Trung tâm gia sư

Theo đó, tại trung tâm luyện thi 3S (địa chỉ số 186 Trương Định, phường Tương Mai, Hà Nội) các môn học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học được tổ chức dạy thêm với nhiều ca học hàng ngày, tất cả các ngày trong tuần, chủ yếu vào buổi tối. Với thời lượng 90 – 150 phút/ca học/môn, tuần học 1-2 ca, học phí đối với một môn học tại trung tâm có giá dao động từ 1-1,2 triệu đồng/tháng.

“Trung tâm xếp mỗi ca học không quá 20 học sinh, thường từ 15-20 học sinh. Các giáo viên đang dạy thêm môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh đều là các giáo viên thuộc trung tâm, đã có thâm niên lâu năm dạy thêm tại trung tâm và thường xuyên được tổ chức các khoá tập huấn về kỹ năng dạy học, bám sát chương trình học trên lớp của các học sinh. Đối với môn Vật lý và Hoá học, trung tâm sử dụng giáo viên dạy thêm là các giáo viên đang dạy học tại trường THPT Trương Định, cụ thể là cô Nhàn dạy môn Hoá học và cô Vân dạy môn Vật lý. Riêng môn Ngữ Văn, một tuần sẽ có một buổi học duy nhất, mỗi buổi kéo dài 150 phút”, đại diện trung tâm luyện thi 3S cho biết.

Tương tự như vậy, tại Trung tâm Olympia (địa chỉ 86 ngõ 143 Nguyễn Chính, phường Hoàng Mai, Hà Nội), gần như hầu hết các môn học chính khoá của học sinh Trung học phổ thông đều được trung tâm này tổ chức dạy thêm. Trong vai phụ huynh có con muốn đăng ký học thêm tại đây, PV kết nối tới số điện thoại 0961582333 và được một người đàn ông tự xưng là đại diện trung tâm Olympia cho biết, trước đây trung tâm này có sử dụng giáo viên dạy thêm là các giáo viên đang dạy học tại trường THPT Trương Định, nhưng hiện tại trung tâm chỉ sử dụng giáo viên của các trường THPT công lập là trường THPT Việt Đức và THPT Khương Đình.

Học phí học thêm tại trung tâm được thu theo tháng, với giá khoảng 100-120 nghìn đồng/ca học; tuỳ theo số lượng học sinh của mỗi ca học đông hay vắng. “Lớp ít thì khoảng tầm 20 đến 25 học sinh, lớp đông thì từ 30 học trở lên, 30 đến 40 học sinh. Đối với mỗi môn học học sinh nên học từ 2-3 ca/tuần để có hiệu quả tốt. Địa điểm học là tại số 86 ngõ 143 Nguyễn Chính” đại diện trung tâm Olympia thông tin.

Cũng theo người đàn ông này, các ca dạy thêm tại trung tâm Olympia có thể sẽ thay đổi lịch học, vì các thầy cô đều đang dạy tại các trường THPT công lập nên còn phải phụ thuộc vào lịch của nhà trường. “Hiện tại, các ca dạy đang được bố trí vào cả buổi sáng – chiều – tối, tuỳ vào thời gian học sinh học trên lớp như thế nào và tuỳ vào từng khối lớp học của học sinh để lựa chọn ca học. Nhưng nếu có hôm nào mà nhà trường nơi các thầy cô đang dạy chính có thông báo họp hay có vấn đề gì khác các thầy cô phải nghỉ dạy thêm hôm đó và tổ chức dạy bù vào hôm khác”, người này nói thêm.

Theo phản ánh và qua quá trình khảo sát thực tế cho thấy, cả trung tâm luyện thi 3S và trung tâm Olympia hiện đều đang tổ chức dạy thêm tại các căn nhà được thuê lại từ người dân, với cơ sở vật chất sơ sài, diện tích khá nhỏ hẹp, không đảm bảo các quy định về an toàn PCCC…

Thêm vào đó, việc tổ chức dạy thêm vào những khung giờ vốn thường dành cho việc nghỉ ngơi cũng như tư vấn khuyến khích học thêm “vô tội vạ”, gieo rắc tới các vị phụ huynh tâm lý “càng học thêm nhiều càng nhanh tiến bộ”, các trung tâm dạy thêm này đã và đang tìm mọi cách chèo kéo, mong muốn phụ huynh “ép” các con của mình học thêm càng nhiều càng tốt. Điều này có thể gây ra những hệ luỵ khôn lường liên quan đến sức khoẻ và tâm lý của các học sinh.

Trước thực trạng đáng báo động nói trên, kính đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra, làm rõ các vấn đề bất cập đang tồn tại tại trung tâm luyện thi 3S cùng trung tâm Olympia, và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.