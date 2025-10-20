Cảnh giác thực phẩm chức năng chứa chất cấm

(Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, chất cấm được phát hiện trong các sản phẩm giảm cân, collagen của hotgirl Ngân 98 có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng.

Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe

Sự việc bắt giữ đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân (hotgirl Ngân 98) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” gây rúng động trong dư luận, khi các sản phẩm, nhất là sản phẩm giảm cân, viên rau củ collagen do Ngân 98 bán được xác định có chứa các chất độc hại như Sibutramin, Phenolphthalein vốn đã bị cấm từ lâu.

Về tác hại của các chất cấm này, BS. Nguyễn Đức Toàn, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết: Nhiều người thường tìm đến các thực phẩm chức năng để giảm cân cấp tốc. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm giảm cân; trong đó có những loại chứa các chất cấm gây hại cho cơ thể. Các chất như Sibutramin, Phenolphthalein… là những chất đã được cho là có tác hại trên thần kinh, tim mạch, gây ra những biến chứng nguy hiểm cho người sử dụng và đưa vào danh sách chất cấm.

Theo BS. Nguyễn Đức Toàn, khi sử dụng các loại thực phẩm chức năng có chứa các chất cấm trên, người sử dụng sẽ có cảm giác no lâu hơn hoặc không cảm thấy đói để hạn chế việc ăn uống. Điều này dễ gây ra các cái triệu chứng về mặt thần kinh như: Hạ đường huyết, tụt huyết áp thậm chí nặng hơn là đột quỵ… rất nguy hiểm.

ThS.BS. Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cũng cho biết, các chất cấm Sibutramin, Phenolphthalein có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tim và hệ mạch máu, những cơ quan vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi của thần kinh và áp lực máu.

Theo BS. Đoàn Dư Mạnh, Sibutramin đã từng được dùng trong thuốc giảm cân do có khả năng ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine, khiến người dùng cảm thấy nhanh no và giảm thèm ăn. Tuy nhiên, chính cơ chế này khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao, mạch máu co lại. Khi mạch máu bị co hẹp, tim phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến tăng áp lực và nguy cơ tổn thương ở người có bệnh nền, nhất là người bệnh tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường. Dù chỉ dùng liều nhỏ nhưng nếu kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng, độc chất vẫn có thể gây tổn thương thành mạch và cơ tim. Với người có bệnh lý tim mạch, nguy cơ biến chứng cấp có thể xảy ra. Đây là nguyên nhân khiến thuốc chứa Sibutramin bị cấm lưu hành từ hơn 10 năm trước.

Còn với Phenolphthalein là một chất được dùng trong phòng thí nghiệm để làm chất chị thị. Chất này trước đây từng được sử dụng trong thuốc nhuận tràng nhưng đã bị cấm từ năm 1999 vì gây độc tế bào, tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư, có thể gây đột biến gen, ung thư, hoại tử da, ngộ độc... Chất Phenolphthalein không được phép tồn tại trong thực phẩm hay dược phẩm.

“Chất Phenolphthalein có thể kích thích nhu động ruột rất mạnh, gây tiêu chảy, mất nước, rối loạn điện giải, đặc biệt là giảm kali máu. Khi nồng độ kali giảm, cơ tim có thể rối loạn dẫn truyền, gây loạn nhịp, yếu cơ hoặc ngừng tim đột ngột. Chất này còn làm tăng gánh nặng cho gan và thận; nếu sử dụng lâu dài có thể khiến chức năng gan, thận suy yếu mà người dùng không hề biết”, BS Đoàn Dư Mạnh cảnh báo.

Cảnh giác các sản phẩm “cấp tốc”

Về việc nhiều người vì muốn giảm cân, làm đẹp nhanh nên tìm đến các sản phẩm được quảng cáo có hiệu quả “cấp tốc” mà nghe theo các quảng cáo nổ, không quan tâm nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của các sản phẩm này, BS. Nguyễn Đức Toàn khuyến cáo, thực tế, về mặt y khoa, khi muốn giảm cân phải kết hợp giữa chế độ dinh dưỡng cộng với luyện tập, đó là phương pháp giảm cân hợp lý và an toàn nhất. Người tiêu dùng cần tìm hiểu thật kỹ các sản phẩm có chức năng giảm cân và đặc biệt lưu ý trước khi dùng phải có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Còn theo BS. Đoàn Dư Mạnh, các chất cấm Sibutramin, Phenolphthalein đều đã bị cấm tuyệt đối nên dù chỉ với liều nhỏ cũng tiềm ẩn rủi ro sức khỏe. Đáng lo ngại, các chất cấm được pha trộn trong sản phẩm làm đẹp, mà nhiều người dùng chưa có biểu hiện nên hoàn toàn không nghi ngờ gì.

Với sản phẩm collagen, theo các chuyên gia, collagen chỉ có tác dụng hỗ trợ cấu trúc da, tóc và khớp, không thể giúp giảm cân hay làm trắng da nhanh. Những sản phẩm quảng cáo “hiệu quả tức thì” hoặc “vừa đẹp da vừa giảm mỡ” cần được xem là dấu hiệu cảnh báo sản phẩm không an toàn.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, để sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng, nhất là các sản phẩm giảm cân, làm đepj; người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có giấy công bố và kiểm định an toàn của cơ quan chức năng. Đặc biệt, người dân không mua hàng qua mạng xã hội, không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

“Khi có biểu hiện tim đập nhanh, chóng mặt, tiêu chảy kéo dài, cần ngừng ngay các sản phẩm và đến cơ sở y tế kiểm tra”, BS Đoàn Dư mạnh khuyến cáo.