Châu Âu ra mắt ứng dụng nhằm rút ngắn thủ tục kiểm tra ở biên giới

(Ngày Nay) - Trước thềm mùa cao điểm du lịch năm 2026, Liên minh châu Âu (EU) ra mắt ứng dụng tạo điều kiện để hành khách khai báo thông tin trước chuyến đi tới 72 giờ.

Những hàng dài chờ đợi tại khu vực kiểm soát biên giới ở sân bay Lisbon (Bồ Đào Nha) có thể sớm được rút ngắn. Đây chính là mục tiêu của ứng dụng di động (app) mới mang tên “Travel to Europe”.

Theo Euronews, ứng dụng này giúp du khách đến từ các quốc gia ngoài EU khai báo thông tin chuyến đi trước khi tới khu vực kiểm soát biên giới.

Thông qua “Travel to Europe”, hành khách có thể nhập thông tin cá nhân, chi tiết hành trình và trả lời bảng câu hỏi ngắn về các điều kiện nhập cảnh. Quá trình này có thể thực hiện trước tối đa 3 ngày.

EU đưa Hệ thống Nhập/Xuất cảnh (EES) vào sử dụng từ tháng 10/2025 và đến nay đã gây ra tình trạng tắc nghẽn tại biên giới do mất nhiều thời gian xử lý dữ liệu. Bởi vậy, ứng dụng “Travel to Europe” ra đời như một giải pháp để đẩy nhanh các thủ tục, giúp hành khách gửi trước một phần thông tin.

Dù việc sử dụng ứng dụng là tùy chọn, hành khách vẫn phải làm thủ tục kiểm soát biên giới. Mục tiêu chính của ứng dụng là giúp rút ngắn thời gian kiểm tra trực tiếp.

Trong giai đoạn đầu, ứng dụng sẽ chỉ áp dụng tại sân bay Lisbon và sau đó sẽ dần được mở rộng sang các cảng hàng không khác trong vài tuần tới.

Ủy ban châu Âu đã tiến hành đánh giá đột xuất tại sân bay Lisbon từ ngày 15 - 17/12/2025 và kết luận rằng có những "thiếu sót nghiêm trọng" trong kiểm soát an ninh biên giới. Cảnh báo từ các chuyên gia khiến Bồ Đào Nha phải áp dụng biện pháp khẩn cấp, bao gồm việc tạm dừng ngay lập tức Hệ thống Nhập/Xuất cảnh châu Âu (EES) trong 3 tháng.

Vào tháng 1 năm nay, sân bay Lisbon đã được tăng cường thêm 24 binh sĩ từ Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Quốc gia. Đây là biện pháp được chính phủ phê duyệt nhằm giảm thời gian chờ đợi ở khu vực nhập cảnh. Tuy nhiên, tình trạng này không chỉ xảy ra ở Bồ Đào Nha mà còn tổn tại ở các quốc gia khác thuộc EU sau khi triển khai dần EES, với tình trạng xếp hàng và chờ đợi kéo dài đến 3 giờ sáng.