Chế độ ăn nhiều muối có thể khiến nam giới nhanh suy giảm trí nhớ

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Neurobiology of Aging cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể là tác nhân khiến nam giới suy giảm trí nhớ nhanh hơn.

Ngày 15/4, Đại học Edith Cowan (ECU) của Australia dẫn nghiên cứu cho biết, lượng natri nạp vào cơ thể cao có khả năng làm tổn hại đến trí nhớ sự kiện – loại trí nhớ giúp con người hồi tưởng các trải nghiệm cá nhân và sự kiện cụ thể trong quá khứ, chẳng hạn như vị trí đỗ xe hay ký ức về ngày đầu tiên đi học.

Qua theo dõi 1.208 tình nguyện viên trong suốt 72 tháng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những nam giới tiêu thụ nhiều natri có tốc độ suy giảm trí nhớ sự kiện nhanh hơn rõ rệt so với bình thường, trong khi mối liên hệ này không được tìm thấy ở nữ giới.

Mặc dù natri là chất cần thiết cho các chức năng sinh lý và gắn liền mật thiết với việc duy trì hoạt động của cơ thể, song nghiên cứu khẳng định việc tiêu thụ quá mức luôn đi kèm với nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và huyết áp.

Tiến sĩ Samantha Gardener, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết dù đang tìm hiểu cơ chế phân tử chính xác, nhưng các chuyên gia tin rằng hàm lượng muối cao có thể gây viêm não, tổn thương mạch máu và làm giảm lưu lượng máu lên não.

Kết quả này một lần nữa phản ánh tầm quan trọng của việc lựa chọn thực phẩm phù hợp đối với sức khỏe não bộ cũng như việc điều chỉnh thói quen ăn uống để bảo vệ chức năng nhận thức lâu dài.