Chuẩn hóa việc biên soạn, ban hành chương trình các môn học bắt buộc ở bậc đại học

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định quy trình biên soạn, ban hành chương trình, giáo trình dạy và học các môn học, học phần bắt buộc sử dụng chung trong chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi hoàn thiện, ban hành theo quy định.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư nhằm cụ thể hóa yêu cầu của Luật Giáo dục Đại học năm 2025, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục khác có hoạt động đào tạo trình độ đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, dự thảo Thông tư đưa ra quy trình chuẩn hóa, đồng bộ, thống nhất từ các khâu về quy trình biên soạn, thẩm định, ban hành, công khai, rà soát, cập nhật chương trình các môn học, học phần bắt buộc sử dụng chung trong giáo dục đại học; nguyên tắc biên soạn, thẩm định và phê duyệt sử dụng giáo trình phục vụ các môn học hoặc học phần này.

Việc biên soạn, thẩm định phải bảo đảm có sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và đại diện các bên liên quan với quan điểm lấy chất lượng làm nền tảng.

Một trong những nguyên tắc đáng chú ý của dự thảo là việc biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đồng thời không hạn chế quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy.

Dự thảo quy định rõ yêu cầu đối với chương trình và giáo trình; quy trình tổ chức biên soạn; lấy ý kiến các cơ sở đào tạo, chuyên gia và cơ quan quản lý; thành lập hội đồng thẩm định độc lập; trách nhiệm giải trình của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chương trình, giáo trình.

Chương trình các môn học, học phần bắt buộc sử dụng chung phải quy định rõ mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung kiến thức cốt lõi, yêu cầu đối với phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và các điều kiện bảo đảm chất lượng. Đồng thời, kết quả học tập của các môn học, học phần bắt buộc sử dụng chung có giá trị công nhận tương đương giữa các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm tính thống nhất, liên thông trong đào tạo.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và sự phát triển của khoa học, công nghệ, dự thảo quy định chương trình, giáo trình phải được rà soát, cập nhật định kỳ tối thiểu 5 năm một lần hoặc sớm hơn khi có thay đổi về chủ trương, chính sách, chuẩn chương trình đào tạo hoặc yêu cầu thực tiễn. Quy định này góp phần bảo đảm các môn học, học phần bắt buộc sử dụng chung luôn được cập nhật, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.

Các chương trình, giáo trình sau khi ban hành cũng phải được công khai theo quy định, giúp các cơ sở đào tạo, giảng viên và người học dễ dàng tiếp cận, tra cứu và giám sát việc thực hiện.

PV
môn học bắt buộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đại học Thông tư quy định

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