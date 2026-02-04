Chương trình nghệ thuật "Đường lên phía trước" chào mừng Ngày thành lập Đảng

(Ngày Nay) - Tối 03/02, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), chương trình nghệ thuật chính luận "Đường lên phía trước" được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026), 40 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm...

Chương trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đây cũng là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh cho độc lập dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng. Qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, trách nhiệm và sứ mệnh trong công cuộc xây dựng đất nước.

Với hình thức nghệ thuật tổng hợp, được dàn dựng công phu, nội dung giàu tính tư tưởng và giá trị thẩm mỹ cao, Chương trình nghệ thuật "Đường lên phía trước" không chỉ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mà còn góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, hướng tới tương lai, thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, các ca sĩ Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Đào Mác, Thu Hằng, Quán quân Ca sĩ Nhí Toàn quốc Dương Đức Hải, cùng sự tham gia của Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Selena.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của đội ngũ nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, tạo nên một lực lượng biểu diễn đông đảo, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dàn dựng những tác phẩm có quy mô lớn, giàu tính sử thi và chiều sâu tư tưởng.

Mở đầu là tiết mục biểu diễn tranh cát Những mốc son lịch sử trên chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và mashup "Lá cờ Đảng – Đảng là cuộc sống của tôi – Đảng cho ta một mùa xuân", như một lời chào mừng trang trọng, thể hiện niềm tin son sắt vào Đảng, vào con đường mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn.

Chương trình được xây dựng theo kết cấu ba phần, tạo thành một mạch tự sự xuyên suốt từ quá khứ – hiện tại – tương lai.

Phần I – "Con đường đã chọn" đưa khán giả trở về bối cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, khi dân tộc đứng trước yêu cầu bức thiết phải tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, phần mở đầu khắc họa sự ra đời của Đảng như một bước ngoặt mang tính quyết định, soi đường cho cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Các tiết mục tiêu biểu như Dấu chân phía trước, Người là niềm tin tất thắng, hoạt cảnh múa hình thể Ánh sáng con đường, cùng các ca khúc Con đường ta chọn, Niềm tin dâng Đảng tạo nên không gian nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc, khẳng định con đường cách mạng mà Đảng và Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn là tất yếu của lịch sử và lòng dân.

Tiếp nối mạch cảm xúc, Phần II – "Dấu ấn hôm nay" tập trung phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.

Thông qua clip đồ họa về thành tựu Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới và các tiết mục như Đất nước hôm nay, Sống như những đóa hoa, Thênh thang đường mới, phác họa bức tranh toàn cảnh về những chuyển biến sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; qua đó làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam có cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Khép lại chương trình, Phần III – "Đường lên phía trước" mở ra không gian nghệ thuật hướng tới tương lai, nhấn mạnh vai trò của thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc tiếp nối lý tưởng cách mạng và viết tiếp câu chuyện phát triển của đất nước.

Các tiết mục mang khí thế thời đại như mashup Hào khí Việt Nam – Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, Kỷ nguyên hòa ca, Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi, cùng phần giao lưu sân khấu với những gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội, đã khắc họa hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, giàu khát vọng, sẵn sàng dấn thân và cống hiến.

Qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp về niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Chương trình do Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức có thời lượng 80 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả cả nước.