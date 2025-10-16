Chuyện kể về một cây cầu ở Việt Nam - phần 2: Bản "giao hưởng" về bóng đá

(Ngày Nay) - Sau thành công của tập phim đầu tiên xoay quanh âm nhạc cổ điển, đạo diễn người Pháp gốc Việt François Bibonne tiếp tục hành trình bắc cầu văn hóa bằng dự án Once Upon a Bridge in Vietnam 2 (Chuyện kể về một cây cầu ở Việt Nam, phần 2). Lần này, anh khám phá một ngôn ngữ chung khác, một "giai điệu" cuồng nhiệt hơn: bóng đá.

(Link Trailer phim: Chuyện kể về một cây cầu ở Việt Nam - phần 2)

Qua những khuôn hình đầy cảm xúc, bộ phim mới của François không chỉ là một bức tranh về bóng đá Việt Nam mà còn là sự hòa quyện giữa nhịp đập tập thể và những dấu ấn bản sắc cá nhân. Phim khởi nguồn từ chính niềm đam mê âm nhạc cổ điển của anh.

Liệu âm nhạc cổ điển và bóng đá có điểm chung nào không? - Đó là câu hỏi mở đầu cho tập phim tài liệu này. Là một đạo diễn độc lập, luôn say mê âm nhạc và cội nguồn Việt Nam, François Bibonne đã kiên trì kiến tạo những nhịp cầu kết nối Pháp và Việt Nam, kể lại hiện thực đời sống qua lăng kính nghệ thuật.

Anh chia sẻ: “Bóng đá là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo cho sự thống nhất và đa dạng của Việt Nam đương đại. Nó giống như một dàn nhạc lớn, gắn kết mọi người lại với nhau; nhưng đồng thời cũng như một nghệ sĩ độc tấu, nó làm nổi bật những nét đặc trưng và sắc thái riêng biệt của từng vùng miền".

Hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ gấp rút, bộ phim giới thiệu những câu chuyện chân thực về các nhạc sĩ, các cầu thủ và cộng đồng dân tộc thiểu số, cùng nhau phác họa nên bức tranh Việt Nam hôm nay. Bộ phim dự kiến phải hoàn tất trước ngày 19 tháng 11 để kịp trình chiếu tại Đại học Harvard.

Mọi chuyện bắt đầu từ vài năm trước, khi François quyết định trở về quê hương của người bà Việt Nam. Để khai phá đất nước tổ tiên, anh đã lấy âm nhạc cổ điển làm sợi dây xuyên suốt cho hành trình của mình – và đó chính là chủ đề của tập phim đầu tiên.

Sang tập hai, dù đề tài chuyển sang bóng đá, âm thanh quen thuộc của kèn clarinet, đại hồ cầm (contrebasse) và saxophone vẫn vang vọng khắp dải đất hình chữ S.

Đạo diễn chia sẻ về mối liên kết đặc biệt này: “Mối liên hệ giữa âm nhạc cổ điển và bóng đá trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong âm nhạc, ta có kỹ thuật rubato – sự co giãn của thời gian, lúc nhanh lúc chậm tùy theo cảm xúc. Trong bóng đá cũng vậy, tồn tại những nhịp điệu tương tự: những khoảnh khắc tăng tốc bất ngờ, những giây phút căng thẳng tột độ, và những đỉnh điểm cảm xúc bùng nổ.”

Với tầm nhìn quốc tế, bộ phim hứa hẹn sẽ có nhiều buổi chiếu ra mắt trên khắp thế giới sau sự kiện tại Harvard.

“Đây là một niềm tự hào lớn, một cơ hội mạnh mẽ để giúp khán giả Mỹ và cộng đồng người Việt hải ngoại khám phá một khía cạnh hoàn toàn khác của Việt Nam", François khẳng định.