Công viên 1.000 tỷ ở Vũng Tàu hứng cát bay – Bài 2: “Các vấn đề đã được chúng tôi tính toán”

(Ngày Nay) - Công viên Bãi Sau (còn gọi là Công viên Thuỳ Vân) là hạng mục quan trọng của Dự án Chỉnh trang trục đường Thuỳ Vân TP.Vũng Tàu (nay thuộc P.Vũng Tàu và P.Tam Thắng, TP.HCM) với tổng mức đầu tư hơn nghìn tỷ đồng nhưng khốn khổ trước hiện tượng cát bay. Đại diện chủ đầu tư khẳng định đã có tính toán về phương pháp dọn cát.

Đơn vị nào tư vấn?

Nhiều năm trước đây, bờ biển Bãi Sau có nhiều doanh nghiệp du lịch hoạt động, nằm ẩn mình dưới những hàng cây lâu năm. Sau kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm về sử dụng đất, các công ty này buộc phải di dời, trả lại lối đi thông thoáng và bờ biển trống trải cho người dân.

Với mục tiêu phát triển TP.Vũng Tàu (cũ) trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế..., mang lại diện mạo mới cho khu vực Bãi Sau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tháng 5/2024, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) có Quyết định phê duyệt Dự án Chỉnh trang trục đường Thuỳ Vân TP.Vũng Tàu với tổng mức đầu tư ban đầu gần 1.100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Quần thể có tổng diện tích gần 20ha, kéo dài 3,2km dọc bờ biển, được khởi công vào tháng 10/2024. Dự án gồm hai hạng mục chính là: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Thuỳ Vân và Xây dựng Công viên Bãi Sau (trong đó, cải tạo công viên hiện hữu với diện tích khoảng 2,15ha và xây mới toàn bộ phần công viên ven biển với diện tích khoảng 17,06ha).

Công viên Bãi Sau được chia thành nhiều không gian chức năng gồm: khu vực công viên cây xanh; các không gian mở, quảng trường phục vụ lễ hội, tổ chức các sự kiện quy mô lớn; bố trí công trình điểm nhấn kết hợp một số không gian cộng đồng. Một số điểm nhấn đáng chú ý là Tháp Tam Thắng, Biểu tượng Cá Ông, Quảng trường...

Một thời gian sau, tổng vốn đầu tư thay đổi giảm xuống với lý do có doanh nghiệp tài trợ xây dựng công trình điểm nhấn. Trong quyết định điều chỉnh vào tháng 6/2025 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi đó, tổng vốn cho dự án hơn 910 tỷ đồng, trong đó: chi phí xây dựng hơn 581 tỷ đồng; chi phí thiết bị gần 40 tỷ đồng, chi phí tư vấn trên 26 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 165 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án và chi phí khác hơn 15 tỷ đồng; còn lại trên 82 tỷ đồng là chi phí dự phòng.

UBND TP.Vũng Tàu (cũ) là chủ đầu tư dự án. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP.Vũng Tàu (cũ, nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng P.Tam Thắng) được giao quản lý dự án và thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư. Dự án được chia ra thành 17 gói thầu lớn nhỏ khác nhau, trong đó: Công ty Cổ phần INNO trúng thầu gói “Tư vấn lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và Thiết kế BIM” (Gói thầu số 3) với giá 8,5 tỷ đồng.

Gói thầu “Thi công xây lắp công trình biểu tượng cá Ông” (Gói thầu số13) được Liên danh biểu tượng cá Ông gồm: Công ty TNHH Mỹ Thuật Ánh Dương, Công ty TNHH MTV Xây dựng Trọng Nghĩa và Công ty TNHH Vilight trúng thầu với giá hơn 37 tỷ đồng. Gói thầu quan trọng nhất là “Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình (trừ biểu tượng cá Ông và công trình điểm nhấn)” (Gói thầu số 12) được Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons trúng thầu với giá hơn 485 tỷ đồng.

Dự án được khánh thành và đưa vào khai thác, sử dụng cuối năm 2025 nhưng đang đối diện với hiện tượng cát bay xâm lấn công viên làm mất mỹ quan chung, ảnh hưởng bộ mặt du lịch. Người dân chất vấn, chuyện cát bay không phải mới ở Vũng Tàu, tại sao trước khi thi công không khảo sát, nghiên cứu cho kỹ để bây giờ lại tốn công tốn sức cho việc dọn dẹp?. Nếu không có biện pháp ngăn chặn cát biển tràn vào thì các thảm cỏ, cây xanh sẽ chết vì bị cát biển phủ kín, gây hư hỏng kết cấu xây dựng các hạng mục và thiệt hại nguồn lực nhà nước?.

Thiết kế đã có tính toán?!

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng P.Tam Thắng, đại diện một số công việc của chủ đầu tư (cũ) và đang tạm thời quản lý, vận hành công viên, lý giải: Nguyên nhân khách quan là hằng năm bờ biển Bãi Sau cứ đến mùa gió chướng sẽ có hiện tượng cát bay vào bờ và đường. Việc này bắt đầu từ tháng 2 và chấm dứt giữa tháng 4, kéo dài trong khoảng hai tháng. Các doanh nghiệp, khách sạn trước đây cũng tiêu tốn nhiều nguồn lực để dọn cát. Theo ghi nhận của chủ đầu tư, hiện nay dọc bờ biển chỉ hai chỗ bị cát bay nhiều là quảng trường song ngư và trạm tiện ích số 6 – mái che nghệ thuật vì có luồng gió bất thường thổi vào, còn những chỗ khác rải rác.

Còn nguyên nhân chủ quan, ông Đoàn Hải Linh thừa nhận: “Đúng là trong quá trình thiết kế, để tạo ra một công viên có hướng mở, mục đích phục vụ tiện lợi cho người dân đi xuống bờ biển nên chủ đích hạ cốt bờ kè xuống từ 0.8 - 1m, tạo sự thân thiện và kết nối với bờ biển. Lúc đó, thiết kế đã tính đến việc ảnh hưởng của cát bay vào ở một thời gian trong năm, đề ra phương án: thứ nhất khi cát bay vào thì dọn dẹp, chủ yếu là phương pháp dọn dẹp và con người; thứ hai có những giải pháp ngăn cản thì đang được tính tới như kết hợp trồng cây phong ba dọc bờ kè, che chắn vào mùa cao điểm...”.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng P.Tam Thắng nhấn mạnh lại, vấn đề ở đây chủ yếu là phương pháp dọn, ban đầu cũng chỉ dọn thủ công và không đánh giá hết được dư luận nên đơn vị được giao chưa chú trọng, khi đã chú trọng dọn thì thuê xe, máy hút, có phương pháp tân tiến trong vòng 3 ngày là dọn sạch. Nếu sau đó lại có cát bay vào thì đơn vị tiếp tục triển khai dọn để cát không bị dồn ứ.

Theo ông, giải pháp trước mắt vẫn tiếp tục bố trí nguồn lực dọn cát tại đây và tập trung dọn sạch sẽ toàn bộ công viên; hiện, khối lượng thực hiện gần đạt 100% đối với tất cả các vị trí. Ngoài ra, đơn vị đã thí điểm lắp tấm lưới chắn gió, chắn cát ngay mép bậc tam cấp, bước đầu ghi nhận chắn được 98%; riêng tại các gốc cây, mảng xanh đã bố trí trước đó. Ban quản lý cũng thực hiện thử nghiệm máy hút cát, sau điều chỉnh chia thành 5-6 ống hút (cỡ ống D76) và thiết kế các đầu hút cỡ nhỏ (phù hợp với ống D76) để có thể hút được cát trên thảm cỏ, suối lười và các ụ cát dồn (nếu có).

Ông Đoàn Hải Linh cho hay, cát bay không phải tổng quan mà chỉ là một trong số các việc mà vận hành công viên phải đối diện, chẳng hạn như: lượng khách đông, chăm sóc cây mùa cuối năm, khi lượng mưa lớn... “Các vấn đề đã được chúng tôi tính toán”, ông Linh nói và cho biết sẽ: “Không đề ra phương án nâng cao cốt nền bờ kè, bởi phương án thiết kế đã được lựa chọn từ quy hoạch, phê duyệt qua nhiều lần; giữa sự an toàn kiên cố và tạo không gian mở thân thiện, tạo ra bãi biển đặc biệt thì chúng tôi đã chọn phương án thân thiện, tìm giải pháp ngăn chặn các vấn đề bị ảnh hưởng”.

“Tôi khẳng định việc này (cát bay) sẽ chấm dứt trước cuối tháng 4, cho nên nếu ta xây dựng bờ kè kiên cố thì nó có thể giảm bớt lượng cát nhưng không thể tạo ra công viên đẹp”, ông Linh thừa nhận cát bay là câu chuyện thiên nhiên, sẽ quay lại vào mùa này năm sau nhưng “chắc chắn sẽ khác theo hướng tích cực hơn”.