Đặc sắc những sản phẩm vùng cao từ đồng bào Tây Bắc tại Hội chợ Mùa Thu

(Ngày Nay) - Tại Hội chợ, sự đa dạng trong các sản phẩm ở núi rừng Tây Bắc như gạo Séng Cù, chè shan tuyết, mật ong rừng, đến sản phẩm thổ cẩm, tinh dầu hay dược liệu thiên nhiên thu hút nhiều du khách.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất tại Hà Nội không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ của các địa phương mà còn là dịp để đồng bào vùng cao Tây Bắc giới thiệu tinh hoa văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân Thủ đô và những du khách đến tham quan.

Tại các gian hàng thuộc phân khu "Thu đất Việt - Sắc nước hương thu" nơi trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của nhiều địa phương. Tại đây, du khách dễ dàng nhận ra sự đa dạng trong từng sản phẩm ở núi rừng Tây Bắc, từ nông sản đặc trưng như gạo Séng Cù, chè shan tuyết, mật ong rừng, đến sản phẩm thổ cẩm, tinh dầu hay dược liệu thiên nhiên.

Dưới bàn tay khéo léo và tư duy sáng tạo, người dân vùng cao đang từng bước đưa những sản phẩm truyền thống trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững của thị trường hiện nay.

Các đơn vị tham gia đến từ những hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh của các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên… Nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 đến 4 sao, thể hiện rõ nỗ lực nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và đảm bảo quy trình sản xuất an toàn. Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá mà còn là cơ hội giúp địa phương kết nối tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối và tìm kiếm đối tác lâu dài.

Chị Nguyễn Thu Trang - Một du khách đến từ Nghệ An, chia sẻ: “Tôi rất thích không gian trưng bày lần này, vừa gần gũi vừa nhiều màu sắc đặc trưng của vùng núi. Giá cả hợp lý với chất lượng, nhiều sản phẩm có tem chứng nhận rõ ràng nên tôi rất yên tâm. Tôi đã mua vài gói chè và một chiếc khăn thổ cẩm làm quà cho bạn bè".

Đại diện quầy hàng Macca Việt Hà ở gian hàng tỉnh Điện Biên, chị Vũ Việt Hà cho biết ngày đầu tiên của hội chợ, gian hàng đón khoảng vài trăm lượt khách.

“Tham gia hội chợ là cơ hội lớn để chúng tôi gặp gỡ khách hàng trực tiếp, lắng nghe phản hồi và học hỏi cách quảng bá. Tôi mong rằng sau sự kiện này, sản phẩm của đồng bào vùng cao sẽ được biết đến nhiều hơn và có cơ hội mở rộng vào các chuỗi siêu thị hoặc kênh bán hàng trực tuyến,” chị Vũ Việt Hà chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động mua bán, hội chợ còn tổ chức không gian trình diễn nghề truyền thống và giới thiệu văn hóa các dân tộc. Nhiều du khách thích thú khi được tận mắt chứng kiến quy trình dệt vải thổ cẩm, pha trà shan tuyết hay nếm thử mật ong rừng nguyên chất.

Anh Phạm Đức Long, khách tham quan cùng gia đình, cho biết: “Các gian hàng đều được bày trí đẹp và được giới thiệu tận tình. Tôi thấy nhiều sản phẩm vùng cao có bao bì bắt mắt, có thể cạnh tranh với hàng thành phố. Con tôi thích hoạt động tham gia nhảy sạp, còn vợ chồng tôi ấn tượng với gian nhà sàn.”

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh Hà Nội là sự kiện kinh tế-văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Với chủ đề và thông điệp “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh,” hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - vì một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất sẽ kéo dài đến hết ngày 4/11 tại Hà Nội, mang đến cho người dân Thủ đô cơ hội khám phá và trải nghiệm nét đặc sắc. Không chỉ là nơi mua sắm, đây còn là dịp để kết nối văn hóa - kinh tế giữa miền xuôi và miền ngược, góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.