Đại hội XIV của Đảng tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

(Ngày Nay) - Hôm nay (22/1), Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư, dự kiến thực hiện công tác nhân sự. Chiều mai (23/1) sẽ diễn ra phiên bế mạc Đại hội.
Đại hội XIV của Đảng biểu quyết thông qua điều chỉnh chương trình Đại hội, chiều 21/1. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên trù bị vào sáng 19/1; tổ chức phiên khai mạc trọng thể sáng 20/1, tiến hành thảo luận tại Đoàn về Văn kiện Đại hội vào chiều 20/1. Ngày 21/1, Đại hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội.

Chiều qua (21/1), theo thông tin chính thức từ Đại hội, với nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội đã hoàn thành sớm, vì thế, tại phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu.

Như vậy, với chương trình mới, trong hai ngày 22-23/1, Đại hội XIV của Đảng sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Theo thông lệ, sau đó Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ họp để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23/1, thay vì ngày 25/1 như thông tin ban đầu. Tối cùng ngày (23/1) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Đăng Quang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mang tính bước ngoặt, là mốc son đặc biệt trên con đường phát triển của đất nước ta.

Sứ mệnh lịch sử đó đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng, phải xây dựng một đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo đó, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) khóa XIV đã được Bộ Chính trị, BCHTW khóa XIII chủ động tiến hành sớm, theo đúng các quy định của Đảng, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, toàn diện, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ, có sự hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và phát triển.

Ông Hoàng Đăng Quang cho biết, tại các Hội nghị Trung ương 10, 11, 12, BCHTW khóa XIII đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và thống nhất rất cao ban hành Phương hướng công tác nhân sự BCHTW Đảng khóa XIV; xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình nhân sự BCHTW Đảng khóa XIV.

Đây là căn cứ, cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác nhân sự BCHTW Đảng khóa XIV, với các quan điểm, nguyên tắc và yêu cầu mới.

Các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của BCHTW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư.

BCHTW Đảng khóa XIV phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Công tác nhân sự phải tiến hành khoa học, bài bản, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, làm đến đâu chắc đến đó; giới thiệu tái cử trước rồi mới giới thiệu tham gia lần đầu...

Bộ Chính trị, BCHTW Đảng khóa XIII đã thống nhất rất cao về cơ cấu, số lượng BCHTW Đảng khóa XIV, cần có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa, chuyển tiếp, đổi mới, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng; các ban đảng, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội, một số tổ chức quan trọng khác ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy phải có nhân sự tham gia BCHTW Đảng; đồng thời, cần tăng cường, bổ sung hợp lý số lượng Ủy viên Trung ương Đảng cho các ban đảng ở Trung ương, một số bộ, ngành, địa phương và những nơi thực hiện hợp nhất, sáp nhập.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên cơ sở Phương hướng công tác nhân sự BCHTW Đảng khóa XIV, Bộ Chính trị đã định hướng giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BCHTW Đảng khóa XIV (chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, thẩm tra, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu theo quy định.

Tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, 15, Bộ Chính trị, BCHTW Đảng đã xem xét, biểu quyết, thống nhất giới thiệu nhân sự (tái cử và tham gia lần đầu; chính thức và dự khuyết) và chính thức thông qua Báo cáo và danh sách đề cử của BCHTW Đảng khóa XIII về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV xem xét, bầu cử BCHTW khóa XIV theo quy định.

Theo ông Hoàng Đăng Quang, công tác nhân sự BCHTW Đảng khóa XIV đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, đúng quy định, nhưng rất quyết liệt, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong tình hình mới.

