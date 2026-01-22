Đại hội XIV của Đảng: Kiến tạo bước đột phá phát triển

(Ngày Nay) - Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự tiếp nối những thành công to lớn trong suốt 40 năm Đổi mới, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định bước đột phá, đưa đất nước phát triển giàu mạnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự đồng thuận cao giữa ý Đảng và lòng dân, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng mang tính thời đại, lãnh đạo đất nước tiến lên mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Đây là lời khẳng định trong bài xã luận “Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dấu mốc 40 năm Đổi mới” trên trang điện tử của báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, số ra ngày 21/1.

Bài viết khẳng định Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không chỉ là ngày hội lớn của hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước, mà còn là biểu tượng của sự tin tưởng và kỳ vọng của toàn dân tộc Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đại hội diễn ra sau gần 40 năm Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới, với những thành công to lớn, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng lịch sử, là nền tảng vững chắc để đất nước Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Công cuộc Đổi mới được Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 là sự lựa chọn quan trọng có ý nghĩa lịch sử, phù hợp với thực tế của Việt Nam và xu hướng của thời đại. Từ một đất nước nghèo khó, bị chiến tranh tàn phá và từng rơi vào khủng hoảng kinh tế-xã hội trầm trọng, với tỷ lệ lạm phát trong một số giai đoạn lên tới 774,7%, Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt mức ấn tượng khoảng 6,55%/năm trong suốt giai đoạn từ năm 1986-2023. Hiện Việt Nam tự hào nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và thuộc top 20 thế giới về quy mô thương mại. Mức sống người dân được cải thiện rõ ràng, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2025 tăng gần 25 lần so với giai đoạn đầu công cuộc Đổi mới.

Ngành nông nghiệp không chỉ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, mà còn đưa Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản. Trong khi ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, khẳng định sự dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại hóa.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, các lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt bước tiến dài, phản ánh sâu sắc giá trị nhân văn. Chỉ số Phát triển con người (HDI) và chỉ số hạnh phúc của Việt Nam liên tục được cải thiện; tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đã tăng từ 62 tuổi trong năm 1990 lên gần 75 tuổi trong năm 2025. Việt Nam đã trở thành hình mẫu nổi bật của Liên hợp quốc khi đạt được nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) trước thời hạn, từ việc mở rộng giáo dục toàn dân, giảm nghèo đến kiểm soát dịch bệnh.

Cùng với đó, năng lực về quốc phòng-an ninh được duy trì ổn định, nền tảng đoàn kết thống nhất trong nhân dân được phát huy, tạo môi trường hòa bình và ổn định để phát triển. Trên trường quốc tế, vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố, Việt Nam có quan hệ ngoại giao rộng khắp với 194 nước và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều cường quốc trên thế giới.

Bài xã luận khẳng định những thành công nổi bật của Việt Nam đã trở thành yếu tố quan trọng tạo dựng lòng tin và sức mạnh tinh thần lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIV, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, quá trình chuẩn bị được tiến hành nghiêm túc và có hệ thống. Điểm nổi bật là sự đóng góp trí tuệ của người dân cả nước cho các dự thảo văn kiện.

Với gần 14 triệu lượt ý kiến đóng góp của nhân dân, các văn kiện trình Đại hội không chỉ tổng kết, rà soát một cách sâu sắc chặng đường 40 năm đổi mới, mà còn đề ra tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và xa hơn nữa.

Công tác nhân sự cũng được thực hiện công khai, minh bạch, lấy chất lượng và hiệu quả cống hiến trong thực tiễn làm thước đo, để lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có kiến thức, năng lực lãnh đạo đất nước vững bước tiến lên.

Bài viết kết luận, với 1.586 đại biểu ưu tú cùng hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước tham dự và đưa tin về Đại hội XIV, người dân cả nước Việt Nam cũng chung sức đồng lòng hướng về thủ đô. Các hoạt động văn hóa, sự kiện và hình ảnh bộ tem chào mừng Đại hội XIV càng làm tăng thêm niềm tự hào về con đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

