Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào

(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng. Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm lần này đối với quan hệ hai nước?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào thời điểm hai nước chúng ta đang cùng nhau kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Trước hết, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với Lào. Đây là thông điệp mạnh mẽ khẳng định Việt Nam luôn dành cho Lào ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Điều này có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, càng thể hiện quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.

Chuyến thăm tạo động lực mới cho hợp tác chiến lược giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, kết nối cơ sở hạ tầng, năng lượng, thương mại và giáo dục đào tạo. Hai bên sẽ rà soát, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nước.

Ngoài ra, chuyến thăm có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân hai nước. Đây là cơ hội để khẳng định lại mối quan hệ Lào - Việt Nam là tài sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân tương lai của hai nước có trách nhiệm gìn giữ và phát huy. Chúng tôi tin tưởng rằng kết quả của chuyến thăm này sẽ góp phần củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Lào và Việt Nam.

Phóng viên: Theo Đại sứ, những nội dung trọng tâm nào dự kiến sẽ được Lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi trong chuyến thăm, đặc biệt trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước đang thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trong chuyến thăm này, chúng tôi kỳ vọng lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ tập trung thảo luận một số vấn đề then chốt, phù hợp với định hướng hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam giai đoạn mới.

Theo đó, hai bên sẽ rà soát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và các dự án hợp tác chiến lược đã được thống nhất trước đó, từ hợp tác chính trị - ngoại giao, hợp tác quốc phòng - an ninh đến hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đây là cơ hội để hai Đảng, hai Nhà nước đánh giá tiến độ, tháo gỡ khó khăn và triển khai các bước đi cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất.

Đồng thời, hai nhà lãnh đạo sẽ có các cuộc trao đổi sâu rộng về thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, đặc biệt là hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics và hành lang kinh tế trọng điểm. Lào đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam và mong muốn Việt Nam tiếp tục là đối tác hàng đầu trong các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, phù hợp với định hướng xây dựng Lào trở thành trung tâm kết nối khu vực.

Hợp tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, du lịch và giao lưu nhân dân cũng là những lĩnh vực hai bên sẽ thúc đẩy, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của hai nước trong giai đoạn mới.

Về kỳ vọng của chúng tôi, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo động lực mạnh mẽ và tầm nhìn mới cho quan hệ Lào - Việt Nam. Đây là thời điểm cả hai nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển quan trọng: Lào đang thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và cải cách cơ cấu, trong khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu chiến lược đến năm 2045. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác hiệu quả, gắn liền với lợi ích thiết thực của nhân dân sẽ là yếu tố quan trọng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Chúng tôi tin tưởng rằng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần củng cố lòng tin chính trị, mở ra những hướng hợp tác mới, tạo điều kiện để hai nước cùng nhau phát triển thịnh vượng trong giai đoạn hiện nay, một giai đoạn đầy cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

Phóng viên: Tiếp theo chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào từ ngày 2 đến ngày 3/12/2025 tại thủ đô Vientiane, Lào. Xin Đại sứ có thể chia sẻ những thông tin liên quan đến Kỳ họp này?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Kỳ họp này do Thủ tướng 2 nước đồng chủ trì. Điều này thể hiện cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo cấp cao 2 nước.

Tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, dự kiến hai bên sẽ cùng đánh giá công tác triển khai thực hiện Biên bản của Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 47 và sẽ thảo luận về các giải pháp giải quyết một số điểm, một số vấn đề khó khăn và chưa thể thực hiện được. Bên cạnh đó, dự kiến lãnh đạo Chính phủ hai nước cũng sẽ thảo luận về những sáng kiến mới trong hợp tác song phương trong tương lai.

Phóng viên: Về phương diện kinh tế, hai nước đã triển khai nhiều dự án hợp tác chiến lược. Đại sứ đánh giá ra sao về hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Lào và Việt Nam thời gian qua? Hai bên cần ưu tiên lĩnh vực nào trong thời gian tới?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Lào và Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Hiện nay, Việt Nam là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất tại Lào, với tổng vốn đăng ký hàng tỷ đô la Mỹ trong các lĩnh vực trọng điểm như: Năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp công nghệ cao, ngân hàng, viễn thông và hạ tầng giao thông. Nhiều dự án chiến lược đã và đang được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Lào, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.

Thương mại song phương cũng ghi nhận những xu hướng tăng trưởng rất tích cực. Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt mức kỷ lục hơn 2,25 tỷ đô la Mỹ; riêng 9 tháng (từ tháng 1 - tháng 9) năm 2025 đạt khoảng 2,36 tỷ đô la Mỹ, tăng đáng kể so với cùng kỳ. Các cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại, tạo việc làm và cải thiện đời sống của người dân hai bên. Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn.

Trong thời gian tới, tôi cho rằng Lào và Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên một số lĩnh vực trọng điểm, nhất là hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và logistics, nhằm tăng cường liên kết chiến lược giữa hai nền kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa. Năng lượng là một lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn do Lào có lợi thế về thủy điện và năng lượng tái tạo.

Cùng với đó, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông sản, nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ thị trường mỗi nước và xuất khẩu sang các nước thứ ba.Ngoài ra, hợp tác về số hóa, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng cần được ưu tiên để hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển dài hạn của cả hai nước.

Với sự cam kết của hai Chính phủ và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin tưởng rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong tương lai, góp phần quan trọng vào việc củng cố tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Phóng viên: Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, theo Đại sứ, hai nước cần làm gì để tiếp tục duy trì và phát huy tính chất “đặc biệt”, “thủy chung” và “trong sáng” của quan hệ Lào - Việt Nam?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Quan hệ Lào - Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt trên thế giới, được xây dựng trên nền tảng huyết mạch, công sức và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong bối cảnh khu vực và thế giới có những biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng và các thách thức toàn cầu ngày càng sâu sắc, việc duy trì và phát huy bản chất “đặc biệt”, “thủy chung” và “trong sáng” của mối quan hệ này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Theo tôi, trước hết, hai Đảng, hai Nhà nước cần tiếp tục duy trì chính sách đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, tăng cường tin cậy chính trị và thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao. Đây là nền tảng vững chắc để hai nước cùng nhau vượt qua những thách thức chung, duy trì ổn định và phát triển bền vững.

Ngoài ra, hai bên cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, quốc phòng, an ninh, giáo dục, giao lưu nhân dân và hợp tác liên khu vực. Sự hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân sẽ là nền tảng quan trọng để củng cố mối quan hệ đặc biệt này trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.

Mặt khác, hai bên cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc về lịch sử hình thành và phát triển quan hệ Lào - Việt Nam. Khi thế hệ trẻ hiểu đầy đủ ý nghĩa, giá trị và trách nhiệm của việc duy trì mối quan hệ đặc biệt này, đó sẽ là sự bảo đảm chắc chắn nhất cho tương lai quan hệ hai nước.

Hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trao đổi quan điểm về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Hợp tác giữa Lào và Việt Nam về các vấn đề chiến lược sẽ góp phần bảo vệ lợi ích chung và nâng cao vị thế của cả hai nước.

Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng lịch sử sâu sắc, lòng tin chính trị vững chắc và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Lào - Việt Nam sẽ tươi sáng, vững mạnh và tiếp tục là hình mẫu của tình hữu nghị quốc tế.

Phóng viên: Nhân dịp Lào chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Quốc khánh, Đại sứ muốn gửi thông điệp gì tới nhân dân Việt Nam - những người luôn dành tình cảm đặc biệt cho Lào?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Nhân dịp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh, tôi xin gửi đến Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam lời cảm ơn chân thành nhất. Nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào tình cảm đặc biệt, thủy chung và trong sáng - đó là tài sản vô giá mà chúng tôi vô cùng trân trọng.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lào luôn nhận được sự ủng hộ quý báu của Việt Nam. Những tình cảm đó đã trở thành nguồn động viên to lớn, góp phần giúp nhân dân Lào vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển đất nước.

Nhân dịp trọng đại này, thay mặt Nhà nước và nhân dân Lào, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam anh em, đồng thời khẳng định rằng Lào luôn ghi nhớ và trân trọng tình đoàn kết đặc biệt mà hai dân tộc đã dày công vun đắp. Chúng tôi mong muốn tiếp tục cùng Việt Nam gìn giữ, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung hiếm có này.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng, tin cậy và gắn bó bền chặt giữa nhân dân hai nước, quan hệ Lào - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho cả hai dân tộc. Nhân dân Lào luôn coi Việt Nam là người bạn, người anh em thân thiết và chúng tôi rất tự hào về điều đó.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ Khamphao Ernthavanh!