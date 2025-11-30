Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng mưa, lũ

(Ngày Nay) - Để bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được liên tục, đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT trong vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ trong và sau bão, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị: Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bộ Tài chính; Sở Y tế các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng về việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương có tên trên tăng cường huy động nhân lực, hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn để đảm bảo công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không bị gián đoạn, không để người bệnh không được cứu chữa kịp thời, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng.

Sở Y tế hướng dẫn việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người dân tại các khu vực chịu tác động của bão lũ, ngập lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

“Tuỳ thuộc vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh chủ động đề xuất các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh, báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định để bảo đảm duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở khám chữa bệnh trong giai đoạn khó khăn do mưa lũ gây ra, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh”, văn bản của Bộ Y tế nêu rõ.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị tăng cường cán bộ thường trực tại bộ phận tiếp đón để kịp thời phối hợp, hỗ trợ tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trường hợp vì lý do thiên tai gây mất điện, mất kết nối Internet không thể kiểm tra thông tin thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh thì thực hiện tiếp nhận người bệnh vào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trước, sau đó kiểm tra thông tin thẻ bảo hiểm y tế khi kết thúc lượt khám chữa bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị của người bệnh.

Trường hợp vì lý do khách quan ảnh hưởng đến thời gian gửi dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trong vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ được gửi dữ liệu điện tử chậm so với thời gian quy định theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội để phối hợp, hỗ trợ.

Trường hợp người bệnh đến muộn hơn so với ngày hẹn tái khám vì lý do lũ lụt thì phiếu hẹn khám lại vẫn có giá trị sử dụng, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận người bệnh để khám chữa bệnh và được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế.

Trường hợp bão lũ, ngập lụt ảnh hưởng đến giao thông hoặc ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh mà người bệnh không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu và không thể thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám bệnh chữa bệnh, người bệnh được đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh phù hợp trên địa bàn xã hoặc tỉnh mà không phải có phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định cho lượt khám bệnh, chữa bệnh đó, được hưởng đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Sở Y tế căn cứ tình hình thực tiễn tại địa bàn hướng dẫn thực hiện cụ thể hoặc giải quyết các tình huống phát sinh bảo đảm quyền lợi cho người bệnh.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh có xảy ra lũ lụt phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thực hiện.