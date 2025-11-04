Dấu ấn “White Night” – Đêm nhạc hoàng gia Nga tặng khách hàng Techcombank Private

(Ngày Nay) - Trong 2 tối 1 và 2/11 vừa qua , người yêu âm nhạc thủ đô đã được thưởng thức trọn vẹn âm nhạc cổ điển Nga, với ‘âm thanh Leningrad’ đặc trưng do Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg biểu diễn trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc ‘ White Night ’ - Đêm Trắng.

Chương trình do ngân hàng Techcombank độc quyền tài trợ, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private , với mong muốn trở thành cầu nối tiên phong, đưa di sản văn hóa vượt thời gian về với Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.

Đây là làn đầu tiên Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg Philharmonic Orchestra – dàn nhạc lâu đời và danh giá nhất nước Nga công diễn tại Hà Nội. Hai đêm hòa nhạc, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Nicolay Alexeev, cùng hai giọng ca nổi tiếng Alexey Tikhomirov (bass) và Yekaterina Sergeyeva (mezzo-soprano) đã đưa giới mộ điệu trong nước bước vào không gian âm nhạc cổ điển Nga – nơi cảm xúc, kỹ thuật và truyền thống của xứ sở Bạch Dương cùng hòa quyện, tái hiện nên một nét văn hóa vừa gần gũi vừa thân thuộc đối với bao thế hệ những người Việt Nam yêu mến xứ sở này.

Ông Gennady Stepanovic Bezdetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam chia sẻ: “Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chúng tôi mong muốn giới thiệu tới công chúng Việt Nam những đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ hàng đầu của Nga. Nhiều người trong số họ đã được biết đến trên toàn thế giới, và văn hóa, nghệ thuật Nga luôn gần gũi với nhân dân Việt Nam. Sự kiện này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thông qua việc phát triển thêm các hoạt động giao lưu văn hóa”.

Từ St. Petersburg, những nghệ sĩ đã mang theo hơi thở mùa đông cùng những thanh âm bất hủ do ba nhà soạn nhạc Tchaikovsky, Mussorgsky và Rimsky-Korsakov sáng tác đến với khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm. Mỗi thanh âm là nhịp cầu nối, kể lại câu chuyện về niềm kiêu hãnh và vẻ đẹp của xứ sở bạch dương đến với khán giả Việt. Qua đó tạo nên một không gian sang trọng, đầy chất thơ – đúng tinh thần của một đêm nghệ thuật dành riêng cho giới tinh hoa - những người sở hữu gu thưởng lãm tinh tế và đẳng cấp sống khác biệt.

Sự kiện không chỉ là một buổi trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, mà còn là lời tri ân sâu sắc của Techcombank dành cho hội viên Techcombank Private – những người đã có bước đường đồng hành bền chặt cùng ngân hàng trên hành trình quản lý gia sản và kiến tạo sự thịnh vượng vững bền. Đây không chỉ là những cá nhân thành công về mặt tài chính, mà còn là đại diện cho những giá trị sống văn minh, bản lĩnh và biết nâng niu di sản tinh thần.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank,cho biết: "Âm nhạc cổ điển, đặc biệt là những tác phẩm kinh điển của Nga luôn là biểu tượng của sự sang trọng và trường tồn. Điều này cũng rất phù hợp với triết lý khách hàng của Techcombank khi luôn đặt khách hàng là trọng tâm, mang đến giá trị và quyền lợi đẳng cấp cho khách hàng.”

Hai đêm hòa nhạc ‘White Night” là trải nghiệm độc bản dành riêng cho hội viên Techcombank Private. Trong những năm qua, ngân hàng liên tiếp đưa những chương trình nghệ thuật đỉnh cao như: nguyên tác vở opera Carmen 150 năm tuổi, “The Seasons Ballet” về công diễn tại Việt Nam. Sự kiện này một lần nữa khẳng định cam kết mang đến những đặc quyền sống thượng lưu, trải nghiệm được cá nhân hóa và dịch vụ quản lý gia sản vượt trội – tất cả đều nhằm tôn vinh giá trị sống tinh hoa của khách hàng Techcombank Private và viết tiếp hành trình phát triển để “giá trị sinh sôi, nảy lộc vượt thời”.

Diva Hồng Nhung đến với đêm hòa nhạc từ rất sớm, cô chia sẻ: “Mình cảm thấy vô cùng may mắn được có mặt tại buổi biểu diễn tuyệt vời tối hôm nay. Mình đã được đến St. vài lần và đã từng được xem dàn nhạc biểu diễn. Nhưng lần này, với phần trình diễn vô cùng đặc biệt ngay tại quê hương, với mình đây là một điều gần như không tưởng tượng được. Mình thật sự xúc động vì điều đó.”

Cùng cảm nhận, một vị khách quốc tế cũng có những chia sẻ về đêm nhạc: ‘Tôi rất hạnh phúc khi đêm nay được thưởng thức âm nhạc cổ điển phong cách Hoàng gia Nga ngay tại Hà Nội. Từ không gian, âm nhạc và dàn nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế, mọi thứ đều thể hiện sự tinh tế và chuyên nghiệp không thua kém gì như khi đang được thưởng lãm tại các nhà hát lớn trên thế giới. Tôi thật sự ấn tượng với những gì các nghệ sĩ đã mang đến Việt Nam.’

Hai đêm diễn đã chính thức khép lại không gian âm nhạc cổ điển Nga tại Hà Nội. Nhưng đó đồng thời cũng sẽ mở ra những cơ hội mới trên hành trình tiếp nối di sản – như cách mà Techcombank luôn hiện diện bên cạnh khách hàng trên con đường kiến tạo giá trị vượt thời gian.