ĐHCĐ: SSI lập kỷ lục lợi nhuận năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2026

(Ngày Nay) - Ngày 23/4, CTCP Chứng khoán SSI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố kết quả kinh doanh năm 2025 cao nhất trong lịch sử hoạt động và thông qua kế hoạch tăng trưởng cho năm 2026.

Theo báo cáo từ SSI, năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng khi doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hợp nhất 13.112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.107 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 43% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp thành lập.

Hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt với thị phần môi giới trên sàn HOSE đạt mức cao nhất trong 5 năm, duy trì chuỗi tăng trưởng liên tiếp qua nhiều quý. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,3%.

Đà tăng trưởng tiếp tục kéo dài sang quý I/2026, khi doanh thu công ty mẹ tăng 46% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 1.600 tỷ đồng, thuộc nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán.

Một điểm nhấn đáng chú ý là chính sách cổ tức. SSI trình cổ đông phương án chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 30% cho năm 2025, gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Việc duy trì cổ tức tiền mặt liên tục gần 20 năm, từ 2007 đến nay, được xem là cam kết nhất quán của doanh nghiệp trong việc đảm bảo lợi ích cho cổ đông, ngay cả trong các giai đoạn thị trường biến động.

Từ kết quả trên, năm 2026, SSI đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng và đón cơ hội mới. Cụ thể, SSI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng, tăng 15%.

Doanh nghiệp đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, đặc biệt khi FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc này dự kiến thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư quốc tế trong thời gian tới.

Với lợi thế về quy mô vốn, kinh nghiệm phục vụ nhà đầu tư nước ngoài và mạng lưới đối tác quốc tế, SSI đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị trung gian quan trọng đón dòng vốn ngoại vào thị trường.

Song song đó, công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nền tảng giao dịch hợp nhất và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, tại Đại hội, SSI cũng trình kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua nhiều phương án, trong đó có phát hành cổ phiếu thưởng và chương trình ESOP. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế là công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn hàng đầu thị trường.

Với kết quả kinh doanh kỷ lục trong năm 2025 và định hướng rõ ràng cho năm 2026, SSI cho thấy nỗ lực củng cố nền tảng tài chính, mở rộng hoạt động và tận dụng cơ hội từ sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cũng tại Đại hội, trả lời các cổ đông tại đại hội, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI, đã làm rõ nhiều vấn đề chiến lược của doanh nghiệp:

Liên quan đến tài sản mã hóa, lãnh đạo SSI cho biết công ty đã có bước tiếp cận ban đầu nhưng hiện tạm thời chưa đẩy mạnh triển khai do cần thêm thời gian đánh giá. Theo ông, lĩnh vực này dù có điểm tương đồng với chứng khoán nhưng đòi hỏi phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố về pháp lý, tính minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư. SSI sẽ chỉ tham gia khi các điều kiện này được hoàn thiện;

Về lợi thế cạnh tranh, ông Hưng nhấn mạnh việc không trực thuộc ngân hàng giúp SSI linh hoạt hơn trong hợp tác với nhiều tổ chức tài chính. Nhờ đó, công ty có thể tiếp cận nguồn vốn lớn, mở rộng quan hệ quốc tế và củng cố năng lực tài chính trên thị trường;

Đối với việc duy trì vị thế dẫn đầu, lãnh đạo SSI cho rằng vai trò “anh cả” không chỉ đến từ quy mô mà còn ở khả năng dẫn dắt thị trường. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào nền tảng tài chính vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động và đẩy mạnh đầu tư công nghệ, hướng tới cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.