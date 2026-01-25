Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tối 24/1, Huấn luyện viên Kim Sang Sik và các cộng sự cùng 18 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến Nội Bài (Hà Nội) cùng tấm huy chương Đồng tại AFC U23 Asian Cup 2026. Rất đông cổ động viên cùng gia đình của các cầu thủ đã có mặt để chung vui cùng chiến thắng của toàn đội.
Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có mặt tại sân bay tặng hoa Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú, Trưởng đoàn U23 Việt Nam tại AFC U23 Asian Cup 2026.

Đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ niềm hạnh phúc khi cùng các đồng đội giành Huy chương Đồng giải U23 châu Á, và dự định nghỉ ngơi 2 ngày trước khi trở lại Câu lạc bộ Thể Công Viettel để chuẩn bị thi đấu giai đoạn 2 của V.League 1-2025/2026.

Mặc dù trải qua hành trình di chuyển vất vả, với 2 chuyến bay cùng nửa ngày quá cảnh tại Qatar, nhưng toàn đội vẫn rạng rỡ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở sân chơi lớn nhất châu lục.

Chia sẻ tại sân bay, Huấn luyện viên Kim Sang Sik chúc mừng các học trò về thành tích đạt được tại giải U23 châu Á, ông cũng cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng U23 Việt Nam tại giải đấu châu lục.

Các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam sau ít phút chụp ảnh, ký tặng cổ động viên đã lên xe trở về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để nghỉ ngơi.

Nhóm thứ 2 gồm 8 thành viên trong Ban huấn luyện và 6 cầu thủ: Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà sẽ di chuyển vào lúc 16 giờ 35 phút, chiều 24/11 và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6 giờ 55 phút ngày 25/1.

PV
U23 Việt Nam bóng đá thể thao

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lớn
Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lớn
(Ngày Nay) - Hơn 8.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ dự kiến cất cánh vào cuối tuần đã bị hủy do một cơn bão lớn dự báo gây thiệt hại nặng nề, đe dọa làm mất điện trong nhiều ngày và gây tắc nghẽn các tuyến đường chính.
Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ
Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ
(Ngày Nay) - Chiều 24/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) trang trọng kỷ niệm lần thứ 77 Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/01/1950 - 26/01/2026), thể hiện tình cảm, sự đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Ấn Độ.
Israel thành lập Trung tâm cứu hộ rùa biển quốc gia quy mô lớn
Israel thành lập Trung tâm cứu hộ rùa biển quốc gia quy mô lớn
(Ngày Nay) - Israel thông báo đã đưa vào hoạt động Trung tâm Cứu hộ rùa biển quốc gia mới, đặt tại Công viên Quốc gia suối Alexander ở miền Trung nước này. Trung tâm dự kiến mở cửa cho công chúng tham quan từ tháng 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nỗ lực bảo tồn rùa biển tại Địa Trung Hải.
[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm
[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm
(Ngày Nay) -  Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm , Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.