Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ

(Ngày Nay) - Tối 24/1, Huấn luyện viên Kim Sang Sik và các cộng sự cùng 18 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến Nội Bài (Hà Nội) cùng tấm huy chương Đồng tại AFC U23 Asian Cup 2026. Rất đông cổ động viên cùng gia đình của các cầu thủ đã có mặt để chung vui cùng chiến thắng của toàn đội.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có mặt tại sân bay tặng hoa Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú, Trưởng đoàn U23 Việt Nam tại AFC U23 Asian Cup 2026.

Đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ niềm hạnh phúc khi cùng các đồng đội giành Huy chương Đồng giải U23 châu Á, và dự định nghỉ ngơi 2 ngày trước khi trở lại Câu lạc bộ Thể Công Viettel để chuẩn bị thi đấu giai đoạn 2 của V.League 1-2025/2026.

Mặc dù trải qua hành trình di chuyển vất vả, với 2 chuyến bay cùng nửa ngày quá cảnh tại Qatar, nhưng toàn đội vẫn rạng rỡ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở sân chơi lớn nhất châu lục.

Chia sẻ tại sân bay, Huấn luyện viên Kim Sang Sik chúc mừng các học trò về thành tích đạt được tại giải U23 châu Á, ông cũng cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng U23 Việt Nam tại giải đấu châu lục.

Các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam sau ít phút chụp ảnh, ký tặng cổ động viên đã lên xe trở về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để nghỉ ngơi.

Nhóm thứ 2 gồm 8 thành viên trong Ban huấn luyện và 6 cầu thủ: Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà sẽ di chuyển vào lúc 16 giờ 35 phút, chiều 24/11 và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6 giờ 55 phút ngày 25/1.