Đột phá theo Nghị quyết 57: Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại

(Ngày Nay) - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57) được các ngành, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả với phương châm nhanh, mạnh nhưng bền vững, đảm bảo an ninh, an toàn. Các ngành, địa phương đã tích cực chuyển đổi trạng thái từ thụ động tiếp nhận thủ tục hành chính sang chủ động, kiến tạo và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Sau gần một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 57, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước hình thành nền tảng để Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ hàng đầu cả nước.

Tính từ 1/7 đến hết 12/11/2025, thành phố có 1.243.294 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết, tỷ lệ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đạt 85,89%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 87,72%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,73%...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định, thành phố sẽ chuyển sang “trạng thái hành động mới” trong triển khai Nghị quyết 57. Đó là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng tầm nhìn - dữ liệu - nêu gương, tổ chức thực hiện bằng OKR - KPI - dashboard số. Hà Nội cam kết hoàn thành toàn bộ các đầu việc trọng tâm trước ngày 31/12/2025. Thành phố yêu cầu tất cả nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc: “Rõ người-rõ việc-rõ thời hạn-rõ sản phẩm-rõ trách nhiệm”. Hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết 57 sẽ được vận hành theo thời gian thực với 100% đơn vị cập nhật tiến độ; các đơn vị chậm trễ sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo hằng tuần từ ngày 1/12/2025.

Một trong các nút thắt lớn nhất trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57 là hạ tầng công nghệ lạc hậu và tình trạng mỗi xã, phường phải sử dụng trung bình 20 phần mềm tác nghiệp. Để gỡ nút thắt này, Hà Nội đưa ra loạt giải pháp cấp bách như chuyển giao toàn bộ Điểm phục vụ hành chính công cấp xã, phường về Trung tâm thành phố trong tháng 11/2025; Sở Khoa học và Công nghệ mua sắm khẩn trương trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng cho cơ sở trước ngày 30/11/2025.

Theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2025, Nghệ An đứng thứ 22/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong bảng xếp hạng Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025. So với năm 2024, tỉnh có 40 chỉ số tăng điểm, 4 chỉ số giữ nguyên và 8 chỉ số giảm điểm. Đây được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện nỗ lực của địa phương trong việc cải thiện môi trường đổi mới sáng tạo, song vẫn còn dư địa lớn cần tiếp tục hoàn thiện.

Tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao thứ hạng PII năm 2026 và các năm tiếp theo; trọng tâm là rà soát, phân công rõ trách nhiệm từng sở, ngành; xác định nhiệm vụ cải thiện cụ thể theo từng trụ cột, từng chỉ số thành phần; bảo đảm tiến độ cung cấp số liệu theo yêu cầu. Tỉnh đặt ra yêu cầu nâng thứ hạng một cách bền vững, bảo đảm điểm số năm sau cao hơn năm trước. Những chỉ số thấp hơn mức bình quân cần được thu hẹp khoảng cách, hướng tới đạt mức trung bình hoặc trên trung bình; những chỉ số cao hơn mức bình quân cả nước phải tiếp tục củng cố, phát huy để tạo lợi thế cạnh tranh cho địa phương trong các trụ cột đổi mới sáng tạo.

Để đạt mục tiêu trên, các sở, ban, ngành, địa phương và Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Nghệ An xây dựng, triển khai các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học - công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao và đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất. Cùng với đó, nâng cao lòng tin của doanh nghiệp vào hệ thống tòa án, tư pháp tỉnh, giúp trở thành công cụ giải quyết tranh chấp hiệu quả và là nơi doanh nghiệp có thể phản ánh hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công quyền.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư, VCCI Nghệ An và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi phát triển các ngành công nghiệp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên địa bàn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đổi mới thiết bị, công nghệ, sản phẩm mới.

Công nghệ phục vụ đời sống

Các ngành, địa phương đã có nhiều chương trình hành động cụ thể sớm đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống cũng như công tác chuyên môn của các cơ quan hành chính trên địa bàn.

Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh ra mắt ứng dụng “Cô Tô Digital” - nền tảng công dân số thông minh, hiện đại, thân thiện người dùng. Ứng dụng không chỉ là công cụ kết nối chính quyền với người dân và du khách mà còn là người bạn đồng hành của khách du lịch trên mọi hành trình đến đặc khu. Ứng dụng có giao diện trực quan, dễ sử dụng, ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích nổi bật như: Tra cứu nhanh, cập nhật theo thời gian thực lịch trình tàu đi Cô Tô; tìm kiếm địa chỉ nhà hàng, khách sạn uy tín; khám phá di tích, lễ hội, truyền thống biển đảo; gợi ý điểm đến đẹp, mới, hút khách; kết nối hai chiều giữa công dân, du khách và chính quyền; cập nhật thông báo, thời tiết, hoạt động du lịch; cung cấp đường dây nóng…

Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” do Cục Thuế phát động hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quản lý thuế, đảm bảo minh bạch, công bằng, khuyến khích hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế điện tử. Cục Thuế đặt mục tiêu từ ngày 1/1/2026, toàn bộ hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế. Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế và thúc đẩy chuyển đổi số cho khu vực hộ kinh doanh, hướng tới nền kinh tế minh bạch, hiện đại.

Hưởng ứng kế hoạch này, Tổng Công ty Viễn thông (Viettel Telecom) cung cấp Tendoo – Nền tảng quản lý bán hàng thông minh giúp quy trình “Bán hàng - Ghi sổ - Khai thuế” được thực hiện trên một nền tảng duy nhất. Tendoo tích hợp nhiều tính năng thông minh giúp đơn giản hóa quy trình và giảm tối đa sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nổi bật trong đó là trí tuệ nhân tạo (AI) tư vấn thuế thông minh và 7 sổ kế toán tự động, giúp hộ kinh doanh nhanh chóng làm quen với môi trường kê khai điện tử.

Trong thời điểm chuyển đổi, khi nhiều hộ kinh doanh còn bỡ ngỡ với các khái niệm mới như “hóa đơn điện tử”, “chữ ký số” hay “kê khai tự động”, Tendoo giúp họ an tâm hơn với giao diện đơn giản, ngôn ngữ dễ hiểu và trải nghiệm được Việt hóa hoàn toàn. Đó là nền tảng tích hợp trọn bộ công cụ cần thiết gồm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số, sổ sách kế toán, kê khai thuế. Ngay cả những hộ kinh doanh chưa từng tiếp xúc với phần mềm kế toán cũng có thể hiểu đúng, làm đúng, kê khai đúng chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, tiết kiệm thời gian và công sức.