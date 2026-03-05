Hội An rực rỡ trong đêm khai mạc Lễ hội Ánh sáng và Di sản

(Ngày Nay) - Tối 4/3, tại đảo Ký Ức Hội An (Đà Nẵng), Lễ hội Ánh sáng và Di sản 2026 chính thức khai mạc. Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn drone tái hiện hình tượng Rồng – Phượng trên bầu trời Hội An, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Chương trình là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại — thiết bị bay không người lái — và hệ thống đèn lồng nghệ thuật truyền thống, tạo nên không gian ánh sáng quy mô lớn. Hình ảnh Rồng – Phượng chuyển động trên nền trời đêm được dàn dựng như một nghi thức khai xuân, gửi gắm thông điệp về phú quý, thịnh vượng và hanh thông trong năm mới.

Khoảnh khắc cao trào của đêm khai mạc là phần trình diễn hiệu ứng ánh sáng mô phỏng hình ảnh Rồng – Phượng “trao” những “cánh hoa may mắn” tỏa xuống từ không trung, tạo nên nghi thức chúc phúc độc đáo giữa bầu trời đêm Hội An.

Màn pháo hoa nghệ thuật sau đó đã khép lại nghi thức khai hội, chính thức mở ra chuỗi sự kiện kéo dài đến ngày 30/4.

Không gian mặt đất tại đảo Ký Ức Hội An cũng được thiết kế theo chủ đề “Châu Ấn Thuyền – Bức tranh di sản”, lấy cảm hứng từ giai đoạn hưng thịnh của thương cảng Hội An thế kỷ XVII. Hình ảnh Châu Ấn Thuyền (Shuinsen) – biểu tượng giao thương Việt Nam – Nhật Bản được tái hiện bằng hệ thống đèn lồng nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp các hoạt động trưng bày làng nghề truyền thống, workshop trải nghiệm và minishow nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay được xây dựng với thông điệp “Thắp sáng văn hóa Việt”, lần đầu tiên kết hợp nghệ thuật sắp đặt đèn lồng cỡ lớn, trình diễn drone và trải nghiệm làng nghề truyền thống nhằm kể lại câu chuyện thương cảng Faifo xưa bằng ngôn ngữ ánh sáng và công nghệ hiện đại.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động theo chủ đề, gồm: Tuần lễ Lụa (10–23/3), Tuần lễ Gốm (24–13/4) và chương trình bế mạc ngày 30/4 với nghi thức thả đèn trời, hoa đăng. Cùng với đó là các không gian trải nghiệm làng nghề và khu mua sắm sản phẩm thủ công phục vụ du khách.

Giám đốc điều hành đảo Ký Ức Hội An, bà Thân Thị Thu Huyền cho biết năm 2025 đơn vị đón hơn 600.000 lượt khách. Năm 2026, đơn vị dự kiến tổ chức ba sự kiện lễ hội lớn, trong đó Lễ hội Ánh sáng và Di sản là hoạt động trọng điểm, kỳ vọng góp phần tăng lượng khách từ 20–30% so với năm trước.

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,1 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 7,86 triệu lượt, với mức tăng trưởng kỳ vọng từ 13-15%.