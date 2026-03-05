Hội An rực rỡ trong đêm khai mạc Lễ hội Ánh sáng và Di sản

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tối 4/3, tại đảo Ký Ức Hội An (Đà Nẵng), Lễ hội Ánh sáng và Di sản 2026 chính thức khai mạc. Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn drone tái hiện hình tượng Rồng – Phượng trên bầu trời Hội An, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.
Hội An rực rỡ trong đêm khai mạc Lễ hội Ánh sáng và Di sản

Chương trình là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại — thiết bị bay không người lái — và hệ thống đèn lồng nghệ thuật truyền thống, tạo nên không gian ánh sáng quy mô lớn. Hình ảnh Rồng – Phượng chuyển động trên nền trời đêm được dàn dựng như một nghi thức khai xuân, gửi gắm thông điệp về phú quý, thịnh vượng và hanh thông trong năm mới.

Khoảnh khắc cao trào của đêm khai mạc là phần trình diễn hiệu ứng ánh sáng mô phỏng hình ảnh Rồng – Phượng “trao” những “cánh hoa may mắn” tỏa xuống từ không trung, tạo nên nghi thức chúc phúc độc đáo giữa bầu trời đêm Hội An.

Màn pháo hoa nghệ thuật sau đó đã khép lại nghi thức khai hội, chính thức mở ra chuỗi sự kiện kéo dài đến ngày 30/4.

Không gian mặt đất tại đảo Ký Ức Hội An cũng được thiết kế theo chủ đề “Châu Ấn Thuyền – Bức tranh di sản”, lấy cảm hứng từ giai đoạn hưng thịnh của thương cảng Hội An thế kỷ XVII. Hình ảnh Châu Ấn Thuyền (Shuinsen) – biểu tượng giao thương Việt Nam – Nhật Bản được tái hiện bằng hệ thống đèn lồng nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp các hoạt động trưng bày làng nghề truyền thống, workshop trải nghiệm và minishow nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay được xây dựng với thông điệp “Thắp sáng văn hóa Việt”, lần đầu tiên kết hợp nghệ thuật sắp đặt đèn lồng cỡ lớn, trình diễn drone và trải nghiệm làng nghề truyền thống nhằm kể lại câu chuyện thương cảng Faifo xưa bằng ngôn ngữ ánh sáng và công nghệ hiện đại.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động theo chủ đề, gồm: Tuần lễ Lụa (10–23/3), Tuần lễ Gốm (24–13/4) và chương trình bế mạc ngày 30/4 với nghi thức thả đèn trời, hoa đăng. Cùng với đó là các không gian trải nghiệm làng nghề và khu mua sắm sản phẩm thủ công phục vụ du khách.

Giám đốc điều hành đảo Ký Ức Hội An, bà Thân Thị Thu Huyền cho biết năm 2025 đơn vị đón hơn 600.000 lượt khách. Năm 2026, đơn vị dự kiến tổ chức ba sự kiện lễ hội lớn, trong đó Lễ hội Ánh sáng và Di sản là hoạt động trọng điểm, kỳ vọng góp phần tăng lượng khách từ 20–30% so với năm trước.

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,1 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 7,86 triệu lượt, với mức tăng trưởng kỳ vọng từ 13-15%.

PV
Hội An lễ hội Ánh sáng và Di sản

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
(Ngày Nay) - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
(Ngày Nay) - Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.
Mặc áo dài được nhiều người ưa chuộng trong các dịp sự kiện trọng đại, lễ tết, ngày kỷ niệm
Lễ hội áo dài TP.HCM 2026: Sợi tơ vàng son, dệt nên khát vọng
(Ngày Nay) - Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 12 diễn ra trong suốt tháng 3-2026, cao điểm từ ngày 6 đến 8-3 với nhiều hoạt động đặc sắc như hơn 50.000 người đăng ký tham gia đồng diễn áo dài ; cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM ; cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online và giới thiệu gần 400 bộ áo dài của 37 nhà thiết kế từ ba miền cả nước.
Trung Quốc ban hành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về robot hình người
Trung Quốc ban hành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về robot hình người
(Ngày Nay) - Trung Quốc đã có một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa ngành công nghiệp robot hình người và trí tuệ hiện thân (embodied intelligence) đang phát triển nhanh chóng, với việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên toàn diện, hàng đầu, bao trùm toàn bộ chuỗi công nghiệp, vòng đời của robot hình người và trí tuệ hiện thân.
Đánh thức giá trị cổ điển qua bản dịch Đệ Tử Quy
Đánh thức giá trị cổ điển qua bản dịch Đệ Tử Quy
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng xa rời những giá trị đạo đức truyền thống, cuốn sách Đệ Tử Quy với bản dịch và chú giải do nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Đức Bá thực hiện nổi lên như một nỗ lực đáng kể nhằm gắn kết quá khứ với hiện tại.