Gấp rút cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nghiêm túc, an toàn, bài bản

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đang gấp rút triển khai những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, với tinh thần chủ động, thận trọng và khoa học; rà soát tổng thể các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị cho đến trước ngày thi, bởi chỉ sai sót nhỏ ở bất kỳ khâu nào cũng sẽ gây ra hậu quả lớn.

Khoảng 200.000 nhân sự tham gia công tác tổ chức thi

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 cho biết: Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn tổ chức cho các thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Cùng với đó, cả nước đang tinh gọn bộ máy hành chính, sắp xếp hệ thống thanh tra và lực lượng công an, những thách thức về an ninh công nghệ cao cũng ngày càng tinh vi, khó lường.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện sự quan tâm sâu sát, với các Chỉ thị, Công điện và các cuộc họp trực tiếp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, yêu cầu tổ chức kỳ thi an toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan và hiệu quả.

Để tổ chức kỳ thi nghiêm túc, toàn diện và bài bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sớm xây dựng và ban hành quy chế thi, kế hoạch tổ chức kỳ thi, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các đoàn kiểm tra của lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia để trực tiếp tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, thành lập 10 đoàn kiểm tra sâu về công tác chuẩn bị thi tại 20 Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại địa phương, tất cả 63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, huy động nguồn lực địa phương phù hợp với điều kiện thực tế.

Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 2.493 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi. Dự kiến khoảng 200.000 nhân sự sẽ được điều động tham gia công tác tổ chức thi như: Cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực…

Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức kỳ thi, phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025, cấu trúc định dạng đề thi cũng được công bố sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương tổ chức thi thử nhưng vận hành thật, giúp kiểm nghiệm toàn diện các khâu tổ chức và điều chỉnh kịp thời. Nhiều địa phương tổ chức tới 2 - 3 đợt thi thử. Việc ôn tập được triển khai bài bản, không thu phí học sinh lớp 12 theo đúng quy định.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đợt tập huấn về Quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, công tác thanh tra, kiểm tra thi. Đặc biệt, công tác kiểm tra, thanh tra được tổ chức kỹ lưỡng. Bên cạnh hoạt động kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cũng đã chủ động thành lập nhiều đoàn kiểm tra để rà soát tất cả các khâu của kỳ thi bảo đảm điều kiện tốt nhất.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bởi dù năm nào cũng tổ chức kỳ thi nhưng mỗi thời điểm sẽ khác nhau, đối tượng dự thi khác nhau. Các đơn vị quán triệt tinh thần “bất cứ một sơ sẩy nào của một cá nhân, một thí sinh cũng sẽ làm ảnh hưởng đến công sức của toàn ngành, đến chất lượng kỳ thi quốc gia”, nhưng cũng không tạo áp lực, không căng thẳng quá mức.

Đổi mới phương thức vận chuyển đề thi, tăng tính bảo mật

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông hiện sử dụng 3 Hệ thống phần mềm chính gồm: Hệ thống Quản lý thi, Phần mềm chấm thi trắc nghiệm, Phần mềm hỗ trợ Hội đồng ra đề thi. Cho đến thời điểm này, các hệ thống phần mềm đều vận hành tốt và được đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ tổ chức kỳ thi.

Ngân hàng câu hỏi thi được xây dựng công phu, với sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế, tập huấn cho hàng nghìn giáo viên trên cả nước. Đề thi chính thức đã được chuyển tới các Sở qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ. Đây là thay đổi lớn khi đề thi không vận chuyển theo phương thức truyền thống, khắc phục những khó khăn trước đây, như việc phải dùng máy bay trực thăng để chở đề thi ra Côn Đảo.

Cụ thể, đề thi sẽ được mã hóa và truyền qua hệ thống đường truyền riêng, đảm bảo an toàn và bảo mật tuyệt đối. Việc sử dụng hệ thống này giúp giảm thiểu rủi ro lộ đề thi và tăng cường tính minh bạch, công bằng cho kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng hoàn thiện các phương án bảo mật khác, bao gồm cả việc in sao đề thi tại các địa điểm được bảo mật cao và có sự giám sát chặt chẽ.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Tất cả các khâu trong tổ chức kỳ thi đều quan trọng. Việc đảm bảo an ninh, an toàn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp rất kỹ với Bộ Công an, có văn bản phối hợp triển khai từ cấp Bộ đến cấp Sở và cấp địa phương. Bộ Công an cũng đã có kế hoạch riêng, điều động lực lượng công an xã, công an tỉnh để trực tiếp chỉ huy, thực hiện tốt công việc này đến từng điểm thi.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nhấn mạnh: Cơ bản các khâu đều phải làm đúng quy trình, kể cả thi theo Chương trình 2018 hay 2006. Cụ thể như, in sao đề thi phải đảm bảo 3 vòng độc lập, lưu trữ đề thi, bài thi đều phải có camera giám sát 24/24h. Việc này đã được làm tốt trong những năm gần đây và năm nay tiếp tục phải làm tốt, thông qua tập huấn “cầm tay chỉ việc” đến từng địa phương. Khâu mới nhất là vận chuyển đề thi qua Ban Cơ yếu Chính phủ, đã được triển khai thí điểm cách đây 2 năm và năm nay bắt đầu triển khai đại trà trên cả nước. Ban Cơ yếu đã có kế hoạch riêng, tập huấn cho Ban Cơ yếu của tất cả các tỉnh, thành phố.

Đối với việc phòng chống gian lận thi cử, sử dụng các thiết bị công nghệ cao, ông Huỳnh Văn Chương chia sẻ: Về nguyên tắc, Bộ quán triệt từ sớm, từ xa, cảnh báo thí sinh không mang vào phòng thi những vật dụng cấm. Nếu thí sinh cố tình vi phạm sẽ phải xử lý theo đúng quy chế.

Đây là kỳ thi cuối cùng của học sinh kết thúc 12 năm học phổ thông, giúp các em đạt được nhiều mục tiêu, xét tốt nghiệp và sử dụng kết quả để xét tuyển sinh đại học. Việc xét tốt nghiệp từ năm nay sẽ lấy 50% điểm học bạ và 50% điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông nên không quá khó để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, các trường đại học cũng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để tuyển sinh nên để phấn đấu xét tuyển được vào các trường tốp cao, thí sinh cần phải nỗ lực, cố gắng đạt điểm ở mức độ phân hóa.