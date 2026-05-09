Hà Nội có thêm hai làng nghề gia nhập mạng lưới Thành phố thủ công sáng tạo thế giới

(Ngày Nay) - Tối 8/5, tại Hoàng thành Thăng Long, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng trở thành thành viên của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới và khai mạc sự kiện trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề.

Sự kiện do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thực hiện, gắn với các hoạt động trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề diễn ra từ ngày 8-10/5 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh: Mỗi làng nghề là một "bảo tàng sống" lưu giữ tri thức dân gian, kỹ năng bàn tay vàng và tâm hồn sáng tạo của người Việt.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, nhận thức sâu sắc giá trị của Làng nghề và nghề truyền thống, Thành ủy Hà Nội đã ban hành các Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời có nhiều cơ chế, chính sách để bảo tồn và phát triển Làng nghề trên địa bàn Thủ đô.

Việc hai làng nghề Chuyên Mỹ và Sơn Đồng được công nhận là thành viên của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới là sự ghi nhận quốc tế đối với giá trị văn hóa, kỹ thuật thủ công, tính sáng tạo và sức sống bền vững của các làng nghề truyền thống Việt Nam. Đồng thời, cũng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế; thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch làng nghề, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị thương hiệu thủ công mỹ nghệ Hà Nội trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống; hỗ trợ đổi mới sáng tạo, thiết kế mẫu mã, phát triển thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Thủ đô.

Phát biểu chúc mừng sự kiện, Tiến sĩ Darlie Oommen Koshy - Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới AISBL nhấn mạnh: Hai làng nghề Chuyên Mỹ và Sơn Đồng đã chứng minh rằng nghề thủ công không thuộc về quá khứ, mà chính là một phần của đời sống đương đại đang tiếp tục phát triển, tạo sinh kế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, nghề thủ công cần được nhìn nhận như một phần thiết yếu của nền kinh tế sáng tạo toàn cầu.

"Tại Hội đồng Thủ công Thế giới, chúng tôi hỗ trợ hành trình này thông qua các sáng kiến như Diễn đàn Thủ công Thế giới, Học viện Thủ công Thế giới và Chứng nhận tính xác thực thủ công nhằm đảm bảo rằng sự công nhận sẽ mang lại những tác động bền vững và lâu dài", Tiến sĩ Darlie Oommen Koshy - Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới AISBL cho biết.

Hà Nội hiện có 337 làng nghề và làng nghề truyền thống được thành phố công nhận. Thành phố xác định phát huy giá trị di sản làng nghề gắn với phát triển du lịch, nông nghiệp sinh thái và kinh tế nông thôn bền vững.

Năm 2024, hai làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc đã được gia nhập mạng lưới này. Với việc có thêm Chuyên Mỹ và Sơn Đồng, Hà Nội hiện có 4 làng nghề tham gia mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng thành viên đứng thứ hai thế giới, sau Iran.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều không gian trưng bày sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Hà Nội và các địa phương được giới thiệu tới công chúng như không gian khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ, điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng, gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc cùng các khu văn hóa trà, ẩm thực và sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, đoàn Hội đồng Thủ công Thế giới sẽ tham quan các làng nghề, di tích lịch sử và di sản văn hóa của Hà Nội nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển nghề thủ công; tổ chức hoạt động kết nối giao thương và thúc đẩy xúc tiến thương mại.

Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC-International) là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế thành lập năm 1964, có trụ sở tại Kuwait, hoạt động với mục tiêu bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống trên toàn cầu. Sau hơn 60 năm hoạt động, tổ chức này đã công nhận 83 làng nghề thủ công thế giới thuộc 34 quốc gia. Hà Nội là địa phương đầu tiên của Việt Nam được Hội đồng Thủ công Thế giới công nhận và có 4 làng nghề gia nhập mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới.