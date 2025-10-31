Hai dòng phù sa hội ngộ trong “Hi.69”

(Ngày Nay) -Nhạc sĩ Trần Tiến có lời ca “Anh em ta như sóng cùng vỗ bờ/ Dẫu khác nguồn vẫn cùng ra biển lớn”. Hai họa sĩ cùng sinh năm 1969 được bồi đắp bởi hai dòng phù sa sông Hồng và sông Cửu Long có “cùng ra biển lớn” hay không thì chưa biết nhưng đã gặp nhau trong triển lãm mang tên “Hi.69”.
Một nhà sưu tâp thưởng lãm tranh tại triển lãm "Hi.69" vào tối 31/10
Tối 31/10 tại Maii Art Space, 72/7 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TPHCM, họa sĩ Hoàng Võ (quê Long An, nay là Tây Ninh, miền Nam) và Đức Giang (Hà Nội, miền Bắc) đã cùng nhau chiêu đãi người yêu mỹ thuật một bữa tiệc tranh với hai phong cách khác biệt nhưng cùng điểm chung là hướng đến cái đẹp.

Mỗi họa sĩ mang trong mình hai dòng phù sa, cũng là hai nền văn hóa đặc trưng, một người thấm đẫm sắc nắng miền sông nước Mê Kông, tuổi thơ lớn lên bên rặng dừa nước và những mùa nước lớn rộn ràng, người kia lại mang theo sắc nâu sòng của phù sa sông Hồng, trầm tĩnh như men gốm cổ Bát Tràng, nhưng cùng nhau tìm đường ra biển lớn.

Hai dòng phù sa hội ngộ trong “Hi.69” ảnh 1

Một góc triển lãm 'Hi.69". Ảnh: TRÀ TRƯƠNG

Cả hai họa sĩ có hơn hai mươi năm hành nghề, rồi cùng chọn Sài Gòn - TPHCM làm nơi sinh sống, sáng tạo và sẻ chia, nay cùng hội tụ – cùng uống chung dòng nước dòng sông Sài Gòn đầy vượng khí. Trong cuộc gặp gỡ này, họ không tìm cách hòa tan, mà để đối thoại, giữa hai miền cảm xúc, hai ngữ pháp tạo hình.

Họa sĩ, giám tuyển “Hi.69” Phan Trọng Văn, cho biết: “Tranh của Hoàng Võ như những nhịp điệu mạnh, phóng khoáng, mang hơi thở của đất trời phương Nam; còn tranh của Đức Giang lại nghiêng nội cảm, ánh lên từ những mảng tối – sáng mơ hồ, gợi ký ức miền Bắc thẳm sâu. “Hi.69” vì thế không chỉ là cuộc gặp của hai đồng nghiệp đồng niên, mà còn là nơi hai dòng phù sa tìm thấy nhau trong sắc màu hội họa”.

Hai dòng phù sa hội ngộ trong “Hi.69” ảnh 2
Họa sĩ Hoàng Võ

Hai họa sĩ Hoàng Võ và Đức Giang hiện đang là giảng viên mỹ thuật ở hai trường đại học. Tuy nhiên, họ bước ra khỏi cái bóng của phấn trắng, bảng đen, để trở lại đúng nghĩa là những người vẽ: phóng khoáng, thẳng thắn và đầy hơi thở đương đại.

Hai dòng phù sa hội ngộ trong “Hi.69” ảnh 3
Họa sĩ Đức Giang

“Mỗi bức tranh trong “Hi.69” đều có cách nói riêng, một trải nghiệm tinh tế và cũng là lời khẳng định – rằng nghệ sĩ đích thực không bao giờ đứng yên trong khuôn thước. Tựa như hai con sóng từ hai đầu đất nước, Hoàng Võ và Đức Giang gặp nhau nơi dòng sông Sài Gòn – con sông thứ ba của sự dung hòa và sáng tạo. Họ khác nguồn, khác dòng phù sa, nhưng cùng vỗ về một bờ chung – bờ của hội họa, của tình người, của niềm tin vào cái đẹp”, theo giám tuyển mỹ thuật Phan Trọng Văn.

Triển lãm “Hi.69” mở cửa đến hết ngày 10/11, vào xem tự do.

Họa sĩ Đức Giang hiện là sinh năm 1969 tại Hà Nội, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 1998, chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, giảng viên ngành Thiết kế đồ họa - ĐH Văn Lang TPHCM.


Họa sĩ Hoàng Võ sinh năm 1969 tại Tân An, Long An, tốt nghiệp ĐH Kiến Trúc TPHCM năm 2006, chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, đã có hơn 10 cuộc triển lãm chung và riêng, hiện là giảng viên thỉnh giảng- Khoa Mỹ thuật ĐH Kiến Trúc TPHCM.

Thanh Kiều
