Hải Phòng: Siết chặt an toàn thực phẩm trường học, yêu cầu thực hiện nguyên tắc “6 rõ”

(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác an toàn thực phẩm.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm được gắn trực tiếp với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng; việc phân công phải tuân thủ nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tránh buông lỏng trong tổ chức bữa ăn bán trú và Hiệu trưởng các trường phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Sở yêu cầu các nhà trường phải thực hiện nghiêm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và các văn bản chỉ đạo liên quan; đồng thời, đơn vị phải kiểm tra, rà soát định kỳ việc chấp hành của toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia chế biến, phục vụ bữa ăn.

Về quản lý thực phẩm, các cơ sở giáo dục phải kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, bảo quản đến chế biến và phục vụ; thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận hợp pháp và bảo đảm chất lượng theo quy định; nhà cung cấp phải ký cam kết về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Các nhóm thực phẩm nguy cơ cao như thịt, thủy sản, rau củ tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn được yêu cầu giám sát chặt chẽ; quy trình từ nhập hàng, bảo quản đến chế biến, phục vụ cần được đánh giá định kỳ và hoàn thiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng yêu cầu nhân viên chế biến, phục vụ phải được đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ; khi phát hiện thực phẩm không đạt yêu cầu, đơn vị phải ngừng sử dụng ngay và báo cáo cơ quan quản lý.

Các trường cũng phải rà soát quy trình nội bộ, xác định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân; đồng thời, cơ chế xử lý vi phạm nội bộ phải được xây dựng nghiêm túc, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái diễn nhiều lần cần bị xử lý dứt điểm để bảo đảm tính răn đe.

Thống kê toàn thành phố Hải Phòng có 1.662 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (596 trường mầm non, 437 trường tiểu học, 426 trường trung học cơ sở, 129 trường trung học phổ thông, 17 trường giáo dục thường xuyên, 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 8 trường đại học). Trong đó, ở bậc mầm non, có 100% cơ sở đủ điều kiện tổ chức bán trú với 99,93% trẻ ăn bán trú; ở bậc tiểu học, dịch vụ bán trú được mở rộng, với hơn 172.000 học sinh ăn bán trú, đạt tỷ lệ 49,5%.