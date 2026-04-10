Hải Phòng: Siết chặt an toàn thực phẩm trường học, yêu cầu thực hiện nguyên tắc “6 rõ”

(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác an toàn thực phẩm.
Bếp ăn của Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, phường Hồng Bàng (Hải Phòng) được vận hành theo quy trình một chiều.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm được gắn trực tiếp với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng; việc phân công phải tuân thủ nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tránh buông lỏng trong tổ chức bữa ăn bán trú và Hiệu trưởng các trường phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Sở yêu cầu các nhà trường phải thực hiện nghiêm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và các văn bản chỉ đạo liên quan; đồng thời, đơn vị phải kiểm tra, rà soát định kỳ việc chấp hành của toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia chế biến, phục vụ bữa ăn.

Về quản lý thực phẩm, các cơ sở giáo dục phải kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, bảo quản đến chế biến và phục vụ; thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận hợp pháp và bảo đảm chất lượng theo quy định; nhà cung cấp phải ký cam kết về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Các nhóm thực phẩm nguy cơ cao như thịt, thủy sản, rau củ tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn được yêu cầu giám sát chặt chẽ; quy trình từ nhập hàng, bảo quản đến chế biến, phục vụ cần được đánh giá định kỳ và hoàn thiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng yêu cầu nhân viên chế biến, phục vụ phải được đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ; khi phát hiện thực phẩm không đạt yêu cầu, đơn vị phải ngừng sử dụng ngay và báo cáo cơ quan quản lý.

Các trường cũng phải rà soát quy trình nội bộ, xác định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân; đồng thời, cơ chế xử lý vi phạm nội bộ phải được xây dựng nghiêm túc, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái diễn nhiều lần cần bị xử lý dứt điểm để bảo đảm tính răn đe.

Thống kê toàn thành phố Hải Phòng có 1.662 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (596 trường mầm non, 437 trường tiểu học, 426 trường trung học cơ sở, 129 trường trung học phổ thông, 17 trường giáo dục thường xuyên, 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 8 trường đại học). Trong đó, ở bậc mầm non, có 100% cơ sở đủ điều kiện tổ chức bán trú với 99,93% trẻ ăn bán trú; ở bậc tiểu học, dịch vụ bán trú được mở rộng, với hơn 172.000 học sinh ăn bán trú, đạt tỷ lệ 49,5%.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu.
Đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm và môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội
(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.
Các tác phẩm đoạt giải World Press Photo 2026
Ảnh báo chí thắng giải World Press Photo 2026 gây sốc
Ngày 9/4, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí thế giới giới thường niên lần thứ 69 - World Press Photo 2026 vừa công bố 42 người chiến thắng cuộc thi. Ảnh đoạt giải nhất (World Press Photo of the Year) và hai ảnh đồng giải nhì sẽ được công bố chính thức vào ngày 23/4 tới.
Cô Ola Jamal buộc phải bỏ lại một phần thân thể để giữ lấy mạng sống.
Những mảnh đời vô định của người dân Gaza trên đất khách
(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm của cuộc xung đột Israel - Gaza, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em phải vĩnh viễn mất đi một hoặc cả hai chân. Với những người may mắn vượt qua biên giới để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, việc phục hồi thể chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy gian truân và bế tắc.
Cánh cửa cho lao động trẻ tại Mỹ dần thu hẹp
Cánh cửa cho lao động trẻ tại Mỹ dần thu hẹp
(Ngày Nay) - Vào tháng 6/2025, Nhà Trắng từng tuyên bố gói cắt giảm thuế "thương hiệu" của Tổng thống Donald Trump sẽ “giải phóng nền kinh tế và tạo ra một làn sóng bùng nổ cho lao động tay chân”.