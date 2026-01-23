Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long

(Ngày Nay) - Chiều 21/1, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc”. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội).

Happy Tết là hoạt động văn hóa – du lịch thường niên mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, qua đó quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Thủ đô và các vùng miền tới đông đảo người dân, du khách trong nước, quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về quê đón Tết.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, chương trình Happy Tết năm 2026 được tổ chức với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Tết truyền thống tới người dân Thủ đô, du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Theo ông Nguyễn Trần Quang, mỗi người đến với không gian Happy Tết sẽ có những cảm xúc riêng: người cao tuổi có dịp sống lại ký ức Tết xưa, trong khi giới trẻ có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm hương vị Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhấn mạnh mục tiêu quảng bá văn hóa Tết Việt ra thế giới, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Ban Tổ chức sẽ mời các đại biểu quốc tế, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội và sinh viên quốc tế tham gia, trải nghiệm chương trình. “Chúng tôi mong muốn mỗi người dân và du khách khi bước vào không gian Happy Tết năm 2026 sẽ được đánh thức đầy đủ các giác quan, cảm nhận trọn vẹn không khí Tết truyền thống, đúng với thông điệp ‘Tết là hạnh phúc’”, ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, chương trình hướng tới xây dựng Happy Tết trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa – du lịch đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp xuân về, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Theo Ban Tổ chức, với quy mô trên 7.000 m², không gian Happy Tết năm 2026 được thiết kế và trang trí công phu, tái hiện sinh động hình ảnh Tết truyền thống của Hà Nội và các vùng miền, kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa, trải nghiệm và du lịch, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho người dân và du khách.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 6/2/2026, với các hoạt động nghệ thuật đặc sắc, nghi thức khai mạc trang trọng và hành trình tham quan, trải nghiệm không gian Tết Việt, ẩm thực ngày Tết và các hoạt động văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, Happy Tết năm 2026 mang đến chuỗi không gian trải nghiệm phong phú, tiêu biểu như không gian “Chợ Xuân” tái hiện không khí mua sắm ngày Tết rộn ràng với chợ hoa đào, quất, mai, các sản phẩm quà Tết, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề truyền thống gắn với du lịch. Không gian “Hương vị Tết” giới thiệu văn hóa, ẩm thực Tết Hà Nội xưa và Tết các vùng miền, với nhiều hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, bánh tẻ, mâm cỗ Tết, xin chữ đầu xuân và thưởng thức các món ăn đặc trưng của từng vùng.

Bên cạnh đó, không gian “Xuân hội tụ” quảng bá các điểm đến du lịch Hà Nội, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống; giới thiệu và trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, mây tre Phú Vinh, lược sừng Thụy Ứng, tò he Xuân La. Không gian trò chơi dân gian và hoạt động cộng đồng với các trò chơi như kéo co, đánh đu, ném còn, cờ người, nặn tò he… góp phần tạo nên không khí vui tươi, đậm sắc xuân.

Đáng chú ý, chương trình còn ứng dụng công nghệ số với các hoạt động livestream, check-in số, trải nghiệm thực tế ảo VR 360, khám phá Tết và Hà Nội qua AI, nhằm làm mới cách tiếp cận di sản và tăng tính tương tác, đặc biệt với giới trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức tái hiện nghi thức cổ truyền Lễ dựng Nêu, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa – lịch sử truyền thống Việt Nam tại không gian Hoàng thành Thăng Long – Di sản văn hóa thế giới với hơn 1.000 năm lịch sử.

Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn nhằm thu hút đông đảo du khách đến tham gia trong suốt 5 ngày diễn ra chương trình như: Chạm bản sắc: Quảng diễn “Bếp Việt khai xuân” - hoạt động gói bánh chưng, làm mứt tết, giã giò; Hoạt động “Xin chữ đầu năm”, workshop “Nếp nhà ngày Tết”…

Chương trình Happy Tết năm 2026 có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị, nghệ nhân và các tổ chức, hiệp hội du lịch. Thông qua sự kiện, Sở Du lịch Hà Nội kỳ vọng góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội– điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời tạo động lực kích cầu du lịch đầu năm, thúc đẩy tăng trưởng du lịch và phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.